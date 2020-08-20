Рубль днем несколько усилил снижение к доллару и евро в условиях негативной динамики мировых рынков

Москва. 20 августа. Доллар и евро несколько ускорили темпы роста на "Московской бирже" в четверг днем, рубль активно падает к бивалютной корзине на фоне негативной динамики мировых рынков и дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 73,89 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 59 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,55 руб./EUR1, подорожав на 79,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 68,23 копейки - до 80,04 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 21 августа на 53,19 копейки, до 73,7711 руб./$1, и увеличил курс евро на 2,24 копейки, до 87,4261 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль несколько усилил снижение к доллару и евро на дневных торгах на фоне негативной динамики мировых рынков и падающей нефти. Инвесторы снизили аппетит к риску после публикации протокола июльского заседания ФРС, указавшего на высокую неопределенность перспектив экономики США в связи с пандемией коронавируса.

Представители американского центробанка сошлись во мнении, что "дальнейшие перспективы экономики США в значительной степени зависят от эпидемиологической ситуации, а также мер, принимаемых государством для сдерживания распространения коронавирусной инфекции", отмечается в документе. В частности, были высказаны опасения, что новые волны COVID-19 могут привести к затягиванию периода низкой экономической активности в США.

Они также высказали мнение о том, что американской экономике, вероятно, понадобится дополнительная поддержка, однако не определились с тем, когда им стоит начать использование новых инструментов.

В отношении дальнейших перспектив денежно-кредитной политики отмечалось, что в определенный момент может оказаться целесообразным внесение большей ясности в планы Федрезерва. В этом контексте обсуждались возможности привязки изменений ставки к достижению одного или нескольких экономических ориентиров, к определенному календарному периоду, а также к целям по инфляции или занятости.

Протокол показал, что руководители Федрезерва могут завершить стратегическую оценку политики, существенно изменив уже на следующем заседании текст заявления, который будет опубликован по его итогам.

Среди участников заседания, высказавшихся по вопросу еще одного инструмента, который мог бы использовать Центробанк - контроля кривой доходности, большинство считает, что его положительный эффект для экономики в нынешних условиях будет сдержанным, поскольку ставки долгосрочных облигаций в США уже являются очень низкими.

"Многие из этих участников также указали на потенциальные расходы, связанные с контролем кривой доходности", - говорится в протоколе.

Тем временем США и Китай готовятся в ближайшие дни провести торговые переговоры, сообщает CNBC со ссылкой на министерство торговли КНР. Президент США Дональд Трамп во вторник заявил журналистам, что отложил торговые переговоры с Китаем. "Я отсрочил переговоры с Китаем", - сказал он на пресс-конференции в Аризоне.

Президент пояснил: "Я не хочу говорить с ними прямо сейчас. То, что Китай сделал с этой страной и миром, - немыслимо. Я отменил переговоры с Китаем". При этом Трамп отметил: "Если бы их вел сонный Джо Байден, они бы владели Соединенными Штатами, потому что Байден дал бы им все. Он не очень умен. Он слаб".

Ранее он возлагал на Китай ответственность за распространения коронавирусной инфекции в мире.

"Рубль днем в четверг является самой слабой валютой сегмента развивающихся рынков, хотя из 23 валют emerging markets только чешская крона и сингапурский доллар стабильны к валюте США, остальные теряют в цене. Несмотря на давление на российскую валюту, пара "доллар-рубль" по-прежнему пребывает в диапазоне 72,7-74 руб./$1, который сохраняется с 4 августа. В текущей ситуации рубль в обозримом будущем может ослабнуть до 75 за единицу американской валюты. Европейские фондовые индексы снижаются более чем на процент, фьючерсы на американские фондовые индексы также торгуются в красной зоне. Снижение аппетита к рисковым активам оказывает негативное влияние на рубль. В корзину факторов давления в четверг можно добавить и минорную динамику на рынке нефти после предостережения ОПЕК+ о хрупкости спроса", - подчеркивает начальник отдела глобальных исследований компании "Открытие Брокер" Михаил Шульгин.

"Несмотря на давление со стороны фундаментальных факторов, а именно сокращения в августе интервенций Минфина и снижения интереса к российскому долговому рынку, динамика российской валюты в целом складывается в соответствии с динамикой прочих валют развивающихся стран, реагируя на склонность глобальных инвесторов к риску. Рубль утром теряет позиции вслед за прочими высокодоходными активами и стоит около 73,9 руб./$1", - подчеркивают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Значимым внутренним фактором, влияющим на динамику рубля, стала новость о госпитализации с отравлением оппозиционного политика Алексея Навального.

Самолет, на котором летел Навальный, совершил в четверг вынужденную посадку в аэропорту Омска. Навальный был госпитализирован. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии, в коме.

"На данный момент времени состояние пациента стабильное тяжелое. Продолжаются интенсивная терапия и обследование. Получен ряд рутинных медицинских исследований работы органов и систем", - сказал сотрудник пресс-службы Минздрава Омской области.

Предварительный диагноз - отравление неустановленным психодиcлептиком.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш предположила, что его могли отравить. По данным Ярмыш, оппозиционер ничего не ел с утра, а только пил чай, который купил в аэропорту Томска. "Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость", - уточнила Ярмыш.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель выразил свою обеспокоенность относительно состояния, в котором находится российский оппозиционер Алексей Навальный после предполагаемого отравления.

"Обеспокоен, узнав о подозрении на отравление Алексея Навального. В случае подтверждения виновные должны быть привлечены к ответственности", - написал Боррель в четверг в твиттере. "Желаю ему скорейшего и полного выздоровления", - добавил глава европейской дипломатии.

"Алексея Навального подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, его состояние оценивают как стабильно тяжелое. Об этом журналистам сообщил заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко. Ранее стало известно, что самолет, на котором глава Фонда борьбы с коррупцией летел из Томска в Москву, экстренно приземлился в Омске. Навальному стало плохо в полете, его госпитализировали. Может быть, кому-то это покажется странным, но данная новость имеет прямое отношение к курсу российских акций и рубля. Запад легко может обвинить Кремль в покушении на известного оппозиционера и ввести новые санкции. Прекрасный повод. Даже более подходящий, чем Беларусь. Ясность с данной ситуацией наступит в ближайшие несколько дней", - отметил руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг после публикации протокола июльского заседания FOMC.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в четверг снизилась на 1,06% - до $44,89 за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшились в цене на 1%, до $42,5 за баррель. Фьючерсы на WTI на октябрь, наиболее активно торгуемый контракт, подешевели на 1,02%, до $42,67 за баррель.

Согласно данным министерства энергетики США, обнародованным накануне, запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 14 августа, упали на 1,632 млн баррелей, продемонстрировав снижение четвертую неделю подряд. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали более значительного снижения запасов - на 3,8 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге уменьшились на 607 тыс. баррелей. Спрос на нефть упал на 14% в годовом выражении за последние четыре недели на фоне введения повторных ограничительных мер в некоторых американских штатах для сдерживания распространения коронавируса.

Страны, не выполнявшие полностью соглашение по сокращению нефтедобычи в мае-июне-июле, в ходе мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) подтвердили свои обязательства компенсировать эти объемы к концу сентября, говорится в пресс-релизе ОПЕК. Комитет также потребовал от других стран, которые не исполняют соглашение, представить свои планы по компенсациям в секретариат ОПЕК к 28 августа.

Члены комитета отметили, что есть некоторые признаки постепенного улучшения рынка, в том числе накопление коммерческих запасов развернулось в другую сторону, а разрыв между спросом и предложением снизился. "Тем не менее темпы восстановления оказались медленнее, чем ожидалось, из-за растущих рисков затяжной волны COVID-19", - говорится в пресс-релизе.

ЦБ РФ 17 и 18 августа продавал валюту на 3,1 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. На предыдущей неделе общий объем продажи валюты составил 15,5 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (3-6 месяцев) межбанковских кредитов слега повысились в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка на срок 1 месяц, которая осталась на прежнем уровне - 4,5% годовых. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок увеличились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,37% и 4,42% годовых соответственно. Ставка на срок 3 месяца повысилась также на 1 б.п. - до 4,63% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 2 б.п. - до 4,65% годовых.