Цены евробондов РФ в четверг упали под давлением общемирового снижения "аппетита к риску"

Москва. 20 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг упали под давлением общемирового снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску"; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК выросла на 2,5 базисного пункта по отношению к закрытию 19 августа и составила 115,74% от номинала, что соответствует доходности 1,62% годовых (снижение на 2,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла за день всего на 0,4 базисного пункта, составив 102,3% от номинала (доходность снизилась почти на 1 базисный пункт и составила 0,135% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 1,5 базисного пункта и составил 148,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году упали на 158 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 143,77% от номинала (доходность выросла на 7,5 базисного пункта - до 3,18% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 130 базисных пунктов, опустившись до 139,11% от номинала (доходность выросла на 6,5 пункта и составила 3,125% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 22 базисных пункта, до 115,51% от номинала (доходность выросла на 3,5 базисного пункта, до 1,895% годовых), а евробонды с погашением в 2023 году упали в цене на 9 базисных пунктов - до 111,06% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта - до 1,185% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 131 базисный пункт, подешевев до 139,1% от номинала (доходность выросла на 6 пунктов и составила 3,095% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году - на 24 базисных пункта, до 113,34% от номинала (доходность выросла на 3,5 базисного пункта - до 2,14% годовых).

"Сегодня практически все рисковые активы находились под давлением в связи с тем, что опубликованный накануне протокол июльского заседания Федрезерва США разочаровал инвесторов. На этом фоне происходило падение котировок всех российских активов - рубля, акций, облигаций, в том числе и валютных евробондов РФ. Причем пик ценового снижения пришелся на середину дня. Вместе с тем ближе к вечеру котировки отечественных еврооблигаций немного сократили величину снижения благодаря публикации в США не очень хороших цифр по заявкам на пособие по безработице, что повысило ожидания относительно дальнейшей поддержки американской экономики со стороны ФРС. Традиционно, наибольшие ценовые потери понесли "длинные" выпуски еврооблигаций России, в то время как "короткие" и среднесрочные бумаги были более устойчивы к внешнему негативу", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

Руководители Федрезерва на июльском заседании отметили необходимость более широкой поддержки экономики США для восстановления после пандемии коронавируса, но не разъяснили, когда следует задействовать инструменты денежно-кредитной политики, свидетельствует протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), прошедшего 28-29 июля. Согласно документу, ряд членов FOMC полагают, что "может потребоваться дополнительная аккомодация", в том числе посредством предоставления более конкретной информации о том, как долго ФРС будет удерживать процентные ставки вблизи нуля после их снижения в марте. В то же время в протоколе не содержится четких указаний на сроки подобного шага - лишь говорится, что "в какой-то момент будет уместно" более подробно рассказать о планах в отношении будущих решений в сфере денежно-кредитной политики. "Участники заседания согласились с тем, что текущий кризис в сфере здравоохранения пагубно скажется на экономической активности, занятости и инфляции в краткосрочной перспективе и представляет значительные риски для экономического прогноза в среднесрочной перспективе", - говорится в протоколе.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на неделе, завершившейся 15 августа, выросло на 135 тыс. и составило 1,106 млн человек, говорится в отчете министерства труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 971 тыс., а не 963 тыс., как сообщалось изначально. Эксперты ожидали дальнейшего снижения показателя на прошлой неделе - до 925 тыс., свидетельствуют данные Trading Economics. Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 8 августа, снизилось до 14,844 млн с пересмотренных 15,48 млн неделей ранее. Эксперты ожидали уменьшения показателя до 15 млн с ранее объявленных 15,486 млн.