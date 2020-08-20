"ВТБ Капитал" поднял оценку акций Газпром нефти на 2%, подтвердив рекомендацию "держать"

"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) с $5 до $5,1 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.

Рекомендация "держать" для этих бумаг аналитиками была сохранена.

Как говорится в обзоре, эксперты скорректировали модель оценки компании с учетом ее последних операционных и финансовых результатов, а также понизив показатель WACC (средневзвешенная стоимость капитала) до 7,4%.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Газпром нефти", основанный на оценках аналитиков 11 инвестиционных банков, составляет $5,24 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $4,45 за штуку.