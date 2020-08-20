Давление на рубль продолжится и в пятницу - "Фридом Финанс"

Рубль в четверг сдает позиции, теряя около 1% в паре с обеими крупнейшими валютами, констатирует аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. Доллар за сессию поднялся более чем на 60 копеек - ближе к отметке 74 руб./$1. Евро вырос на 80 копеек, все ближе подходя к абсолютному летнему максимуму 88 руб./EUR1. "Мы ожидаем, что в пятницу давление на рубль продолжится. Доллар может закрепиться в диапазоне 74,5-75 руб./$1. У евро есть высокие шансы на время закрепиться в коридоре 88-88,5 руб./EUR1", - указывает специалист в комментарии компании.