Риски более сильного снижения котировок нефти возрастают - "Открытие Брокер"

Риски более сильного снижения котировок нефти возрастают, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

Нефть находится под давлением новостей о коронавирусе, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.

Число регистрируемых случаев в Германии превысило 2 тыс. в сутки. Ухудшается ситуация во Франции, а в Испании она вернулась на начало июня. На этом фоне местные и центральные власти возвращают ряд мер социального дистанцирования, включая масочный режим и запрет на массовые скопления граждан. Естественно, отмечает эксперт, что лимиты на социальную жизнь негативно отражаются на потреблении топлива.

В OPEC+ также считают, что темпы восстановления спроса оказались более медленными, чем ранее предполагалось. В Минэнерго США отмечают, что общий топливный спрос за последние четыре недели на 14% ниже, чем в аналогичный период год назад. Плюс доллар пытается ликвидировать часть своих потерь, которые понёс в последние недели.

Поэтому, указывает Кочетков, риски более сильного снижения котировок нефти возрастают.