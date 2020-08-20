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20 августа 2020 года 15:44
Существуют риски коррекции акций Apple - "Фридом Финанс"
Существуют риски коррекции акций Apple, целевая цена по бумагам - $322, говорится в комментарии "Фридом Финанс". Одной из причин ралли акций Apple был сильный отчет за прошедший квартал, но даже такие уверенные результаты не оправдывают столь высокую оценку, считает старший аналитик инвестиционной компании Ален Сабитов. Apple отчиталась о результатах за второй квартал 2020 года заметно лучше ожиданий, продемонстрировав устойчивость бизнеса к пандемии благодаря диверсификации выручки. Доходы компании выросли на 11% до $59,69 млрд, тогда как консенсус ожидал снижения. "Тем не менее, даже столь сильные показатели не могут оправдать откровенно завышенные мультипликаторы. Акции Apple торгуются с мультипликаторами, которые на 3-4 стандартных отклонения превышают среднеисторические значения. Столь высокая оценка создает риски коррекции акций, на мой взгляд. Целевая цена по бумагам Apple - $322", - пишет Сабитов.
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Компании упоминаемые в новости: Apple
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