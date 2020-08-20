Рубль может ослабнуть до 75 руб./$1 - "Открытие Брокер"

Рубль в текущей ситуации может ослабнуть до 75 руб./$1, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".

"Рубль днем в четверг является самой слабой валютой сегмента развивающихся рынков. Стоит отметить, что из 23 представителей Emerging Markets только чешская крона и сингапурский доллар стабильны к валюте США, остальные теряют в цене. Несмотря на давление на российскую валюту курс USD/RUB по-прежнему пребывает в диапазоне 74-72,70, который сохраняется с 4 августа", - указывает начальник отдела глобальных исследований Михаил Шульгин.

Специалист компании считает, что в текущей ситуации рубль в обозримом будущем может ослабнуть до 75 руб./$1. "Европейские фондовые индексы снижаются более чем на процент, фьючерсы на американские фондовые индексы также торгуются в "красной зоне". Снижение "аппетита" к рисковым активам оказывает негативное влияние на рубль. В корзину факторов давления можно добавить сегодня и минорную динамику на рынке нефти после предостережения ОПЕК+ о хрупкости спроса. Brent теряет 0,9% опустившись в цене ниже $45/барр. Ранее мы отмечали, что рубль негативно отреагирует на факт потери $45/барр. в качестве поддержки", - пишет Шульгин.