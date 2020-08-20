Целевая цена акции NVIDIA составляет $419,0 - "Фридом Финанс"

Целевая цена акции NVIDIA составляет $419,0, рекомендация - "держать", сообщается в комментарии "Фридом Финанс".

NVIDIA отчиталась о выручке и прибыли лучше ожиданий, менеджмент дал сильный прогноз на текущий квартал, констатирует директор аналитического департамента инвестиционной компании Вадим Меркулов.

"Мы положительно оцениваем квартальные результаты компании, которые оказались выше первоначальных целевых показателей руководства. Полагаем, что NVIDIA способна продолжить демонстрировать двузначные показатели роста в среднесрочной перспективе, что обусловлено циклом обновления игровых консолей, лидерством игровых ПК видеокартах, а также статусом доминирующего поставщика решений для ИИ, - пишет Меркулов. - Сдержанный рост на фоне отчетности объясним тем, что только за квартал акции компании выросли более чем на 30%, и любой намёк на слабость может привести к фиксации. Также GAAP EBIT слабее, а с учетом стоимости компании после отчета логичное время для фиксации прибыли".

Целевая цена акции NVIDIA, по оценкам специалиста "Фридом Финанс" - $419,0, рекомендация - "держать".