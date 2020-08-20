Рубль может прибавить в цене, несмотря на укрепление доллара США - Sberbank CIB

Рубль может прибавить в цене, несмотря на укрепление доллара США, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

"Американская валюта восстанавливается – на ее курс позитивно повлияла позиция Федрезерва США, который, судя по всему, не готовит новых мер по количественному стимулированию экономики. При этом допускаем, что рубль в четверг может подорожать до 72,6 руб./$1, в том числе за счет повышенного предложения иностранной валюты со стороны экспортеров", - говорится в аналитических материалах Sberbank Investment Research.

Также в материалах указывается, что цены на нефть не растут из-за опасений низкого спроса, несмотря на сокращение запасов в США. Аналитики Sberbank CIB полагают, что цена Brent в четверг может подняться до $45,6/барр., а затем нацелиться на $46,3/барр. Поддержку котировкам, вероятно, окажет американская макростатистика, которая может быть более оптимистичной, чем ожидалось.

Аналитики Sberbank Investment Research также указывают, что рублевые облигации демонстрируют устойчивость на фоне низкой активности трейдеров. Доходность продолжала снижаться после резкого роста в понедельник – так, в среду у среднесрочных ОФЗ она опустилась на 6–9 б. п., а у долгосрочных – на 4–5 б. п. Объем торгов остался низким – всего 12 млрд руб. Специалисты Sberbank CIB ожидают, что в четверг котировки рублевых обязательств будут колебаться вблизи текущих уровней.