Sova Capital подняла оценку акций и ADR МТС на 3%, подтвердив для них рекомендацию "покупать"

Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость акций и американских депозитарных расписок (ADR) "Мобильных Телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) с 360 рублей до 370 рублей за штуку и с $10,8 до $11,1 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Как отмечается в обзоре, аналитики повысили свой прогноз по выручке и EBITDA оператора в 2020-2021 годах на 1%, скорректировав модель оценки компании с учетом результатов за второй квартал и прогресса в развитии сервисов экосистемы. Кроме того, эксперты понизили свои ожидания по capex МТС в 2020 и 2021 году на 1% и 4% соответственно.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена МТС - 11,1 (текущая цена - 9,45), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена МТС (акции, цена в рублях) - 370 (текущая цена - 343,4), рекомендация - покупать.