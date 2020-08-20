Акции МТС выглядят наиболее привлекательными в секторе - Уралсиб

Фундаментально сектор мобильной связи в сравнении с другими секторами выглядит относительно защищенным от падения спроса, вызванного распространением эпидемии коронавируса, отмечают аналитики Уралсиба Константин Чернышев и Константин Белов. "При этом сильные результаты МТС за 2 квартал 2020 года подтверждают устойчивость бизнес-модели и лидирующее положение компании на российском телекоммуникационном рынке. С учетом этого и высокой дивидендной доходности акции компании, на наш взгляд, остаются самыми привлекательными в секторе", - говорится в обзоре корпорации Уралсиб.

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