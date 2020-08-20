Sova Capital подняла оценку акций и GDR Роснефти на 7-11%, подтвердив рекомендацию "покупать"

Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" (MOEX: ROSN) с 415 рублей до 445 рублей и с $5,7 до $6,3 за штуку соответственно, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была подтверждена.

Как отмечается в обзоре, эксперты видят сохраняющийся потенциал роста бумаг компании даже в условиях текущей макроконъюнктуры. В то же время аналитики понизили прогноз по дивидендам "Роснефти" за 2020 год с 9,77 рубля на акцию до 6,24 рубля на акцию.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Роснефть - 6,3 (текущая цена - 5,28), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Роснефть (акции, цена в рублях) - 445 (текущая цена - 390,5), рекомендация - покупать.