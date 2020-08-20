Нефтяные цены будут реагировать на общемировой "аппетит" к риску - "Велес Капитал"

Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI утром в четверг снижались в пределах 1% после незначительных изменений в среду, констатирует аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Отчет Минэнерго США не принес особых положительных сигналов, хотя и указал на сохранение тенденции сокращения нефтяных запасов и стабильность добычи в стране. Интересных новостей с заседания мониторингового комитета ОПЕК+ также не поступило, хотя оптимистичным фактором является приверженность стран дальнейшему строгому соблюдению условий сделки. Нефтяные цены остаются в "боковиках" $44-46,26 и $41-43,52 за баррель соответственно и будут реагировать на общемировой "аппетит" к риску", - указывает специалист в комментарии компании.