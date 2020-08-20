Sova Capital подняла оценку акций "Детского мира" на 21%, подтвердив рекомендацию "покупать"

Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость акций ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) со 116 рублей до 140 рублей, следует из аналитических материалов инвесткомпании.

Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена.

Как отмечается в обзоре Sova Capital, аналитики повысили прогноз по выручке, EBITDA и EPS (прибыль на акцию) ритейлера в 2020 году на 3%, 9% и 14% соответственно.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Детского мира", основанный на оценках аналитиков 10 инвестиционных банков, составляет 133,2 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 121,1 рубля за штуку.