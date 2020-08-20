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Главная / Мнения аналитиков / Дивидендная доходность акций Сбербанка может намного превысить 7% - "Алор Брокер"
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20 августа 2020 года 10:33
Дивидендная доходность акций Сбербанка может намного превысить 7% - "Алор Брокер"
Интересной идеей на рынке, по мнению главного аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова, являются акции Сбербанка. В пятницу состоится заседание наблюдательного совета Сбербанка, на котором будет принято решение по дивидендам. "Наиболее вероятным сценарием является направление на выплаты половины прибыли за прошлый год. При таком раскладе дивидендная доходность акций Сбербанка намного превысит 7%, и это не только удержит бумаги банка от распродаж в случае продолжения ухудшения внешнего фона, но и вполне может спровоцировать их рост против рынка в целом", - пишет специалист в комментарии компании.
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Компании упоминаемые в новости: Сбербанк России
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