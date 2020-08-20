Участники нефтяного рынка будут делать ставки на рост цен на нефть - "Фридом Финанс"

Ситуация на нефтяном рынке нормализуется, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

Мониторинговый комитет ОПЕК+ отметил позитивные сдвиги на рынке энергоносителей. По мнению Минэнерго России, спрос восстановился на 90%. Это может стать драйвером для спекулятивного роста котировок нефти, поскольку страны, не полностью выполнившие обязательства по сокращению добычи, должны будут это сделать ориентировочно до конца сентября, указывает в комментарии специалист компании.

Запасы углеводородного сырья в США на прошедшей неделе сократились, что оказало дополнительную поддержку ценам.

"Мы не исключаем усиления волатильности, которая заметно снизилась за последние два месяца, и кратковременного роста цены за баррель Brent до $50. Сланцевая добыча в США будет увеличиваться по мере повышения цен, даже несмотря на сложности таких компаний, как Chesapeake. В ответ ОПЕК+ может продлить сокращение добычи в пределах 8 млн баррелей в сутки до конца года. На этом фоне участники рынка будут делать ставки на рост цены на нефть", - пишет Ващенко.