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Главная / Мнения аналитиков / Участники нефтяного рынка будут делать ставки на рост цен на нефть - "Фридом Финанс"
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20 августа 2020 года 09:18
Участники нефтяного рынка будут делать ставки на рост цен на нефть - "Фридом Финанс"
Ситуация на нефтяном рынке нормализуется, считает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Мониторинговый комитет ОПЕК+ отметил позитивные сдвиги на рынке энергоносителей. По мнению Минэнерго России, спрос восстановился на 90%. Это может стать драйвером для спекулятивного роста котировок нефти, поскольку страны, не полностью выполнившие обязательства по сокращению добычи, должны будут это сделать ориентировочно до конца сентября, указывает в комментарии специалист компании. Запасы углеводородного сырья в США на прошедшей неделе сократились, что оказало дополнительную поддержку ценам. "Мы не исключаем усиления волатильности, которая заметно снизилась за последние два месяца, и кратковременного роста цены за баррель Brent до $50. Сланцевая добыча в США будет увеличиваться по мере повышения цен, даже несмотря на сложности таких компаний, как Chesapeake. В ответ ОПЕК+ может продлить сокращение добычи в пределах 8 млн баррелей в сутки до конца года. На этом фоне участники рынка будут делать ставки на рост цены на нефть", - пишет Ващенко.
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20 августа 2020 года 12:15
Фундаментально сектор мобильной связи в сравнении с другими секторами выглядит относительно защищенным от падения спроса, вызванного распространением эпидемии коронавируса, отмечают аналитики Уралсиба Константин Чернышев и Константин Белов. "При этом сильные результаты МТС за 2 квартал 2020 года... читать дальше
.20 августа 2020 года 11:45
Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" (MOEX: ROSN) с 415 рублей до 445 рублей и с $5,7 до $6,3 за штуку соответственно, сообщается в обзоре инвесткомпании. Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками... читать дальше
.20 августа 2020 года 11:28
Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI утром в четверг снижались в пределах 1% после незначительных изменений в среду, констатирует аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Отчет Минэнерго США не принес особых положительных сигналов, хотя и указал на сохранение... читать дальше
.20 августа 2020 года 11:10
Повышательная коррекция котировок ОФЗ после активных продаж может завершиться, ожидается умеренный рост кривой госбумаг, сообщается в обзоре Промсвязьбанка. Котировки ОФЗ в среду продолжили восстанавливаться, констатируют аналитики - доходность 5-летних ОФЗ снизилась на 7 б.п. – до 5,23%... читать дальше
.20 августа 2020 года 10:49
Инвестиционная компания Sova Capital повысила прогнозную стоимость акций ПАО "Детский мир" (MOEX: DSKY) со 116 рублей до 140 рублей, следует из аналитических материалов инвесткомпании. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. Как отмечается в обзоре Sova Capital, аналитики... читать дальше
.20 августа 2020 года 10:33
Интересной идеей на рынке, по мнению главного аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова, являются акции Сбербанка. В пятницу состоится заседание наблюдательного совета Сбербанка, на котором будет принято решение по дивидендам. "Наиболее вероятным сценарием является направление на выплаты половины... читать дальше
.20 августа 2020 года 10:11
ополнен заголовок, добавлен текст после 2-го абзаца) "Яндекс" (MOEX: YNDX) занял место ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 по итогам его августовской ребалансировки, как и ожидалось, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи... читать дальше
.20 августа 2020 года 09:57
Аналитики "Атона" полагают, что отечественный фондовый рынок откроется в четверг на отрицательной территории - снижение составит около 1%, говорится в обзоре компании. читать дальше
.20 августа 2020 года 09:46
Азиатские рынки демонстрируют негативную динамику в четверг, отыгрывая снижение американского рынка. Умеренное падение показывают и фьючерсы на индексы в США. Инвесторы, скорее всего, займут выжидательную позицию, ожидая предварительные данные по деловой активности в США и ЕС, которые будут... читать дальше
.20 августа 2020 года 09:37
Индекс Мосбиржи в четверг может продолжить снижение в диапазон 3030-3040 пунктов, говорится в комментарии ИК "Алго Капитал". "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 3040-3050 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3030, 3020 пунктов.... читать дальше
.20 августа 2020 года 09:27
Яндекс" (MOEX: YNDX) занял место ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 по итогам его августовской ребалансировки, как и ожидалось, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского. Акции "Яндекса" вошли в топ-4 индекса с весом... читать дальше
.20 августа 2020 года 09:01
Альфа-банк снизил оценку бумаг Сбербанка и ВТБ, дает для них рекомендации "выше рынка" и "по рынку" соответственно
Альфа-банк пересмотрел прогнозные цены обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка (MOEX: SBER), а также акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) ВТБ (MOEX: VTBR), сообщается в обзоре банка. Прогнозная цена "обычки" Сбербанка была понижена аналитиками с 313 рублей до 280 рублей за... читать дальше
.19 августа 2020 года 20:02
Рубль в ходе волатильных торгов отыграл потери к доллару и евро и вечером вновь укрепляется благодаря нефти
Москва. 19 августа. Доллар и евро растеряли рост и дешевеют на "Московской бирже" в среду вечером, рубль отыграл потери в ходе волатильных торгов и вновь повышается к бивалютной корзине благодаря улучшению ситуации на рынке нефти. читать дальше
.19 августа 2020 года 19:29
Москва. 19 августа. Рынок акций РФ в среду вырос вместе с фондовыми индексами в Европе и США, несмотря на неопределенность с новым пакетом поддержки экономики США и напряженность в отношениях США и Китая; в лидерах роста выступили обновившие максимумы акции "Яндекса" на ожиданиях вхождения в число тяжеловесов индекса MSCI Russia 10/40, и просели бумаги "Мечела" после квартального отчета. читать дальше
.19 августа 2020 года 18:48
Нефть марки Brent опустилась ниже $45 за баррель, теряя более 1%, констатирует аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. "Игроки следят за заявлениями мониторингового комитета ОПЕК+, где будут названы страны, нарушающие и исполняющие свои квоты. От этого зависит потенциал дальнейшего роста... читать дальше
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