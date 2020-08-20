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20 августа 2020 года 09:45

Утренние прогнозы: индекс Мосбиржи перейдет к снижению

В четверг аналитики прогнозируют негативный старт фондовых торгов в России. Возможный диапазон для индекса Мосбиржи - 3000-3050 пунктов.

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Сегодня с утра негатив нарастает: американские фьючерсы теряют в районе 0,5%. Внутренних идей для роста у нас практически нет, поэтому отечественные акции пойдут вслед за внешними индикаторами. Так что нас ждет открытие снижением, и индекс Мосбиржи в первые часы торгов может спуститься под отметку 3000 пунктов".

Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Учитывая ухудшение настроений на мировых рынках и откат нефтяных котировок, индекс Мосбиржи, вероятно, перейдет к снижению в диапазон 3000-3050 пунктов, в случае же улучшения внешнего фона к концу дня он способен отыграть часть потерь".

ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 3040-3050 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3030, 3020 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3070, 3080 пунктов. После открытия с некоторым спадом индекс Мосбиржи может продолжить понижение в диапазон 3030-3040 пунктов. Этому способствует явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона".

"Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Ожидаем умеренное снижение. Прогноз по индексу Мосбиржи - 3000-3050 пунктов".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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