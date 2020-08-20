20 августа 2020 года 09:45
Утренние прогнозы: индекс Мосбиржи перейдет к снижению
В четверг аналитики прогнозируют негативный старт фондовых торгов в России. Возможный диапазон для индекса Мосбиржи - 3000-3050 пунктов.
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Сегодня с утра негатив нарастает: американские фьючерсы теряют в районе 0,5%. Внутренних идей для роста у нас практически нет, поэтому отечественные акции пойдут вслед за внешними индикаторами. Так что нас ждет открытие снижением, и индекс Мосбиржи в первые часы торгов может спуститься под отметку 3000 пунктов".
Промсвязьбанк (Роман Антонов): "Учитывая ухудшение настроений на мировых рынках и откат нефтяных котировок, индекс Мосбиржи, вероятно, перейдет к снижению в диапазон 3000-3050 пунктов, в случае же улучшения внешнего фона к концу дня он способен отыграть часть потерь".
ИК "Алго Капитал" (Виталий Манжос): "Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с понижением в пределах 0,2-0,6%, в диапазоне 3040-3050 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 3030, 3020 пунктов. Значимыми сопротивлениями останутся отметки 3070, 3080 пунктов. После открытия с некоторым спадом индекс Мосбиржи может продолжить понижение в диапазон 3030-3040 пунктов. Этому способствует явное утреннее ухудшение состояния внешнего фона".
"Фридом Финанс" (Георгий Ващенко): "Ожидаем умеренное снижение. Прогноз по индексу Мосбиржи - 3000-3050 пунктов".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
.
20 августа 2020 года 19:42
Москва. 20 августа. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине на фоне негативной динамики мировых рынков и снижающейся нефти. читать дальше
.
20 августа 2020 года 19:22
Москва. 20 августа. Рынок акций РФ в четверг ощутимо просел на фоне общемировой коррекции после публикации протокола июльского заседания Федрезерва США, а также выхода негативной статистики по американскому рынку труда. Индекс МосБиржи откатился ниже рубежа 3000 пунктов во главе с упавшими из-за отсечки дивидендов акциями "Ростелекома", при этом подросли бумаги "Яндекса" после их вхождения в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40. читать дальше
.
20 августа 2020 года 19:17
"ВТБ Капитал" повысил прогнозную стоимость акций "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) с $5 до $5,1 за штуку, сообщается в обзоре инвестбанка.
Рекомендация "держать" для этих бумаг аналитиками была сохранена.
Как говорится в обзоре, эксперты скорректировали модель оценки компании с учетом ее последних... читать дальше
.
20 августа 2020 года 18:47
Рубль в четверг сдает позиции, теряя около 1% в паре с обеими крупнейшими валютами, констатирует аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. Доллар за сессию поднялся более чем на 60 копеек - ближе к отметке 74 руб./$1. Евро вырос на 80 копеек, все ближе подходя к абсолютному летнему максимуму 88... читать дальше
.
20 августа 2020 года 18:35
Москва. 20 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг упали под давлением общемирового снижения у глобальных инвесторов "аппетита к риску"; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.
20 августа 2020 года 18:30
Мировые рынки в четверг снизились, в США индекс S&P500 также немного просел, но пытается закрепиться около максимумов, при этом новостной поток периодически влияет на отношение инвесторов к возникающим рискам, отмечает старший персональный брокер по международным рынкам "БКС Брокер" Александр... читать дальше
.
20 августа 2020 года 18:01
BCS Global Markets (BCS GM) повысил прогнозные цены акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) анализируемых золотодобывающих компаний РФ, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна.
"Мы улучшили прогноз цен на золото в свете мощного... читать дальше
.
20 августа 2020 года 17:17
Рост акций General Electric в перспективе ближайших 5-6 месяцев может составить до 9% от текущих уровней и более 20% на горизонте ближайшего года, сообщается в комментарии "Фридом Финанс".
General Electric получил два ключевых контракта на модернизацию энергетики Ирака общим объемом $1,2 млрд,... читать дальше
.
20 августа 2020 года 16:39
Курс рубля к доллару ближе к началу осени может приблизиться к уровням около 75 руб./$1, курс к евро - до 88-89 руб./EUR1, говорится в комментарии "БКС Премьер".
"Ближайшие месяцы могут стать непростыми для активов развивающихся стран, в том числе для российской валюты. По нашим оценкам, курс... читать дальше
.
20 августа 2020 года 16:08
иски более сильного снижения котировок нефти возрастают, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".
Нефть находится под давлением новостей о коронавирусе, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков.
Число регистрируемых случаев в Германии... читать дальше
.
20 августа 2020 года 15:44
Существуют риски коррекции акций Apple, целевая цена по бумагам - $322, говорится в комментарии "Фридом Финанс".
Одной из причин ралли акций Apple был сильный отчет за прошедший квартал, но даже такие уверенные результаты не оправдывают столь высокую оценку, считает старший аналитик... читать дальше
.
20 августа 2020 года 15:44
Москва. 20 августа. Доллар и евро несколько ускорили темпы роста на "Московской бирже" в четверг днем, рубль активно падает к бивалютной корзине на фоне негативной динамики мировых рынков и дешевеющей нефти. читать дальше
.
20 августа 2020 года 15:11
Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Global Ports с $4 до $4,3 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса Степанова.
Рекомендация "выше рынка" для этих бумаг экспертами была подтверждена.
По данным... читать дальше
.
20 августа 2020 года 14:52
"ВТБ Капитал" понизил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Global Ports с $5 до $4,8 за штуку, следует из аналитических материалов инвестбанка.
Рекомендация "покупать" для этих бумаг аналитиками была сохранена.
По данным информационно-аналитического терминала... читать дальше
.
20 августа 2020 года 14:30
Рубль в текущей ситуации может ослабнуть до 75 руб./$1, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".
"Рубль днем в четверг является самой слабой валютой сегмента развивающихся рынков. Стоит отметить, что из 23 представителей Emerging Markets только чешская крона и сингапурский доллар стабильны к... читать дальше
.