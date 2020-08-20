Цены рублевых корпоративных бондов в четверг могут снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 20 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в четверг могут снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Фондовые индексы США снизились по итогам волатильной сессии в среду после публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), обрисовавшего мрачные экономические перспективы. Руководители Федрезерва на июльском заседании отметили необходимость более широкой поддержки экономики США для восстановления после пандемии коронавируса, но не разъяснили, когда следует задействовать инструменты денежно-кредитной политики, свидетельствует протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), прошедшего 28-29 июля.

Согласно документу, ряд членов FOMC полагают, что "может потребоваться дополнительная аккомодация", в том числе посредством предоставления более конкретной информации о том, как долго ФРС будет удерживать процентные ставки вблизи нуля после их снижения в марте. В то же время в протоколе не содержится четких указаний на сроки подобного шага - лишь говорится, что "в какой-то момент будет уместно" более подробно рассказать о планах в отношении будущих решений в сфере денежно-кредитной политики. "Участники заседания согласились с тем, что текущий кризис в сфере здравоохранения пагубно скажется на экономической активности, занятости и инфляции в краткосрочной перспективе и представляет значительные риски для экономического прогноза в среднесрочной перспективе", - говорится в протоколе.

Кроме того, давление на рынки продолжает оказывать сохраняющаяся напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином. Президент США Дональд Трамп на днях заявил журналистам, что отложил торговые переговоры с Китаем. "Я не хочу говорить с ними прямо сейчас. То, что Китай сделал с этой страной и миром, - немыслимо. Я отменил переговоры с Китаем", - сказал он. Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз позже сообщил журналистам об отсутствии запланированных переговоров на высшем уровне между Вашингтоном и Пекином, пишет CNBC.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг опускаются вслед за снижением фондового рынка США накануне. Японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,95%. Китайский индекс Shanghai Composite к 08:29 МСК снизился на 1,17%, гонконгский Hang Seng потерял 2,07%. Народный банк Китая (НБК), как и ожидалось, сохранил базовую годовую процентную ставку (loan prime rate, LPR) на уровне 3,85% годовых. ЦБ страны оставил ставку без изменений четвертый месяц подряд после снижения на 20 базисных пунктов в апреле для оживления экономики, которая сильно пострадала от пандемии коронавируса. Южнокорейский индекс Kospi к 08:26 МСК потерял 3,22%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:27 МСК снизился на 0,8%.

В свою очередь цены на нефть снижаются в четверг утром на фоне усиливающихся сомнений в восстановлении спроса после публикации протокола июльского заседания ФРС США, указавшего на высокую неопределенность перспектив американской экономики в связи с пандемией коронавируса. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в четверг составила $44,97 за баррель, что на 0,88% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на 0,2%. Фьючерсы на WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени снизились в цене на 1,02%, до $42,49 за баррель. В предыдущую сессию стоимость этих контрактов выросла на 0,1%.

Согласно данным министерства энергетики США, обнародованным накануне, запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 14 августа, упали на 1,632 млн баррелей, продемонстрировав снижение четвертую неделю подряд. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали более значительного снижения запасов - на 3,8 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге уменьшились на 607 тыс. баррелей. Спрос на нефть упал на 14% в годовом выражении за последние четыре недели на фоне введения повторных ограничительных мер в некоторых американских штатах для сдерживания распространения коронавируса. Запасы бензина на прошлой неделе сократились на 3,322 млн баррелей, дистиллятов выросли на 152 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов бензина на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 900 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду снизилась в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 7,03 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 1,921 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 августа вырос на 0,06% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111 пунктов, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,08%, поднявшись до 702,06 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "БКЕ-001Р-02" (+1,06%), "РЖД-001P-16R" (+1%) и "Транснефть-001P-09" (+0,48%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (-1,12%), "РУСАЛ Братск-001Р-04" (-0,33%) и "РЖД-001P-17R" (-0,2%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Группа Астон" завершило размещение 2-летнего выпуска коммерческих облигаций серии КО-П02 объемом 150 млн рублей. Потенциальным приобретателем выпуска является Экспобанк и его клиенты. Ставка 1-го купона установлена на уровне 9,5% годовых, к ней приравнена ставка 2-го купона. Купоны полугодовые. Выпуск размещен в рамках программы объемом до 2 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут быть размещены на срок до 3-х лет.