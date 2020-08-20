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20 августа 2020 года 09:31

Brent торгуется около $45 за баррель

Фондовые индексы США снизились по итогам волатильной сессии в среду. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг опускаются. Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг.

Фондовые индексы США снизились по итогам волатильной сессии в среду после публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), обрисовавшего мрачные экономические перспективы.

Руководители Федрезерва на минувшем заседании отметили необходимость более широкой поддержки экономики США для восстановления после пандемии коронавируса, но не разъяснили, когда следует задействовать инструменты денежно-кредитной политики, свидетельствует протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), прошедшего 28-29 июля.

Согласно документу, ряд членов FOMC полагают, что "может потребоваться дополнительная аккомодация", в том числе посредством предоставления более конкретной информации о том, как долго ФРС будет удерживать процентные ставки вблизи нуля после их снижения в марте. В то же время в протоколе не содержится четких указаний на сроки подобного шага - лишь говорится, что "в какой-то момент будет уместно" более подробно рассказать о планах в отношении будущих решений в сфере денежно-кредитной политики.

"Участники заседания согласились с тем, что текущий кризис в сфере здравоохранения пагубно скажется на экономической активности, занятости и инфляции в краткосрочной перспективе и представляет значительные риски для экономического прогноза в среднесрочной перспективе", - говорится в протоколе.

Как сообщалось, Федрезерв сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых по итогам заседания, а также пообещал продолжать выкуп активов "по крайней мере прежними темпами", то есть US Treasuries на сумму не менее $80 млрд в месяц и ипотечные облигации на $40 млрд в месяц.

Инвесторы также оценивали квартальные результаты целого ряда ритейлеров, включая Target Corp. (SPB: TGT) и Lowe's Cos. (SPB: LOW), и продолжали следить за прогрессом в преодолении политического тупика в США вокруг дополнительных мер по поддержке экономики.

Министр финансов США Стивен Мнучин во вторник раскритиковал лидеров Демократической партии за нежелание достичь "приемлемого" соглашения по новым мерам поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. Однако спикер Палаты представителей демократ Нэнси Пелоси сказала в интервью изданию Politico, что готова пойти на некоторые уступки для заключения соглашения с республиканцами.

Кроме того, давление на рынки продолжает оказывать сохраняющаяся напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином.

Президент США Дональд Трамп на днях заявил журналистам, что отложил торговые переговоры с Китаем. "Я не хочу говорить с ними прямо сейчас. То, что Китай сделал с этой страной и миром, - немыслимо. Я отменил переговоры с Китаем", - сказал он.

Глава аппарата Белого дома Марк Медоуз позже сообщил журналистам об отсутствии запланированных переговоров на высшем уровне между Вашингтоном и Пекином, пишет CNBC.

Котировки акций Momenta Pharmaceuticals Inc. взлетели на 69,2% на новостях о том, что американская Johnson & Johnson (SPB: JNJ), крупнейший мировой производитель медицинских товаров, заключила соглашение о приобретении биотехнологической компании за $6,5 млрд.

Акции Apple Inc. (SPB: AAPL) подорожали на 0,1%. В ходе торгов их цена поднималась на 1,4%, до $468,65, благодаря чему Apple стала первой публичной компанией США, капитализация которой превысила отметку в $2 трлн.

Цена бумаг Target Corp. подскочила на 12,7%. Американская компания, владеющая второй по величине в США сетью дисконтных магазинов, отчиталась о рекордных финансовых показателях во втором квартале текущего финансового года, при этом росту выручки и сопоставимых продаж способствовало увеличение доли рынка и активный спрос со стороны покупателей.

Бумаги Lowe's Cos. прибавили в цене 0,2%. Компания, владеющая второй по величине сетью магазинов товаров для дома в США, увеличила прибыль и выручку во втором квартале 2020 финансового года, при этом оба показателя превзошли ожидания рынка.

Котировки бумаг Regeneron Pharmaceuticals (SPB: REGN) Inc. поднялись на 1,8% после того, как американская биофармацевтическая компания договорилась с швейцарской Roche Holding AG о совместной разработке, производстве и реализации препарата от коронавирусной инфекции COVID-19.

Акции Southwest Airlines Co. (SPB: LUV) выросли на 0,3%. Американская авиакомпания предупредила о более существенном, чем ожидалось ранее, снижении ее провозных емкостей в этом году. В то же время она прогнозирует менее крупные, чем ожидалось, потери в третьем квартале текущего года, отмечая "сдержанное улучшение трендов в плане выручки" за последнее время.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка опустился на 85,19 пункта (0,31%) - до 27692,88 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 14,93 пункта (0,44%) и составил 3374,85 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 64,38 пункта (0,57%) - до 11146,46 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг опускаются вслед за снижением фондового рынка США накануне.

Инвесторы оценивают протокол июльского заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) Федеральной резервной системы (ФРС) США, обрисовавшего мрачные экономические перспективы.

Как отмечает аналитик IG Цзиньи Пан, документ "отразил мнение чиновников, согласно которому пандемия сильно влияет на экономику и представляет риски в среднесрочной перспективе", пишет MarketWatch.

Японский индекс Nikkei 225 к 08:23 МСК опустился на 1%.

Бумаги производителя бытовой электроники Panasonic Corp. дорожают на 1,9%, автопроизводителя Mitsubishi Motors Corp. - на 1,2%.

Котировки производителя полупроводников Advantest Corp. снижаются на 3,2%, производителя электроники Fujitsu Ltd. - на 3,4%.

Китайский индекс Shanghai Composite к 08:29 МСК снизился на 1,17%, гонконгский Hang Seng потерял 2,07%.

Народный банк Китая (НБК), как и ожидалось, сохранил базовую годовую процентную ставку (loan prime rate, LPR) на уровне 3,85%. ЦБ страны оставил ставку без изменений четвертый месяц подряд после снижения на 20 базисных пунктов в апреле для оживления экономики, которая сильно пострадала от пандемии коронавируса.

Акции производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. прибавляют в цене 0,3%. Котировки акций AAC Technologies Holdings Inc. повышаются на 0,4%.

Бумаги интернет-гиганта Tencent Holdings Ltd дешевеют на 0,6%, страховщика AIA Group Ltd - на 4,3%, автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd - на 3,8%.

Южнокорейский индекс Kospi к 08:26 МСК потерял 3,22%.

Акции производителя потребительской электроники LG Electronics Inc. подорожали на 0,8%. Котировки автопроизводителя Kia Motors Corp. упали на 4,3%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:27 МСК снизился на 0,8%.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что правительство страны заключило соглашение на поставки вакцины от коронавируса, которую разрабатывает британская фармацевтическая компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, пишет MarketWatch.

Стоимость крупнейшего австралийского авиаперевозчика Qantas Airways Ltd. в четверг снижается на 0,7%. Авиакомпания по итогам 2020 финансового года отчиталась о падении базовой доналоговой прибыли на 91%. Выручка в январе-июне упала на 4 млрд австралийских долларов ($2,87 млрд) из-за вспышки коронавируса. Авиакомпания, которая приостановила регулярные международные рейсы в апреле, не ожидает их возобновления до июля 2021 года.

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг на фоне усиливающихся сомнений в восстановлении спроса после публикации протокола июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС), указавшего на высокую неопределенность перспектив экономики США в связи с пандемией коронавируса.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 МСК в четверг составляет $45,01 за баррель, что на $0,36 (0,79%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подешевели на $0,09 (0,2%).

Фьючерсы на WTI на сентябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,44 (1,02%), до $42,49 за баррель. В предыдущую сессию стоимость этих контрактов выросла на $0,04 (0,1%). Фьючерсы на WTI на октябрь, наиболее активно торгуемый контракт, подешевели на $0,40 (0,93%), до $42,71 за баррель. По итогам торгов в среду эти контракты потеряли $0,01.

Участники заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), прошедшего 28-29 июля, высказали мнение о том, что американской экономике, вероятно, понадобится дополнительная поддержка, однако не определились с тем, когда им стоит начать использование новых инструментов, следует из протокола.

Представители FOMC сошлись во мнении, что "дальнейшие перспективы экономики США в значительной степени зависят от эпидемиологической ситуации, а также мер, принимаемых государством для сдерживания распространения коронавирусной инфекции", отмечается в документе. В частности, были высказаны опасения, что новые волны COVID-19 могут привести к затягиванию периода низкой экономической активности в США.

Согласно данным министерства энергетики США, обнародованным накануне, запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 14 августа, упали на 1,632 млн баррелей, продемонстрировав снижение четвертую неделю подряд. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали более значительного снижения запасов - на 3,8 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге уменьшились на 607 тыс. баррелей. Спрос на нефть упал на 14% в годовом выражении за последние четыре недели на фоне введения повторных ограничительных мер в некоторых американских штатах для сдерживания распространения коронавируса.

Запасы бензина на прошлой неделе сократились на 3,322 млн баррелей, дистиллятов выросли на 152 тыс. баррелей. Аналитики прогнозировали снижение запасов бензина на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 900 тыс. баррелей.

Страны, не выполнявшие полностью соглашение по сокращению нефтедобычи в мае-июне-июле, в ходе мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) подтвердили свои обязательства компенсировать эти объемы к концу сентября, говорится в пресс-релизе ОПЕК.

Комитет также потребовал от других стран, которые не исполняют соглашение, представить свои планы по компенсациям в секретариат ОПЕК к 28 августа.

Члены комитета отметили, что есть некоторые признаки постепенного улучшения рынка, в том числе накопление коммерческих запасов развернулось в другую сторону, а разрыв между спросом и предложением снизился.

"Тем не менее темпы восстановления оказались медленнее, чем ожидалось, из-за растущих рисков затяжной волны COVID-19", - говорится в пресс-релизе.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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