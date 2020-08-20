Альфа-банк снизил оценку бумаг Сбербанка и ВТБ, дает для них рекомендации "выше рынка" и "по рынку" соответственно

Альфа-банк пересмотрел прогнозные цены обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка (MOEX: SBER), а также акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) ВТБ (MOEX: VTBR), сообщается в обзоре банка.

Прогнозная цена "обычки" Сбербанка была понижена аналитиками с 313 рублей до 280 рублей за штуку, "префов" - с 278 рублей до 261 рубля за штуку, рекомендация для этих бумаг дается "выше рынка".

Прогнозная стоимость акций ВТБ снижена экспертами с 0,067 рубля до 0,040 рубля за штуку, GDR - с $2,1 до $1,2 за штуку, рекомендация для этих бумаг дается "по рынку".

Как отмечается в обзоре, аналитики отдают свое предпочтение Сбербанку.

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в рублях):

Прогнозная цена Сбербанк - 280 (текущая цена - 236), рекомендация - выше рынка;

Прогнозная цена Сбербанк прив. - 261 (текущая цена - 216), - рекомендация - выше рынка;

Прогнозная цена Сбербанк (GDR, цена в долларах США) - 16,7 (текущая цена - 12,8), рекомендация - выше рынка;

Прогнозная цена ВТБ - 0,040 (текущая цена - 0,0,37), рекомендация - по рынку;

Прогнозная цена ВТБ (GDR, цена в долларах США) - 1,2 (текущая цена - 1), рекомендация - по рынку.