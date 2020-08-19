Рубль днем развернулся вниз и умеренно дешевеет к доллару и евро в ожидании новых стимулов с внешних рынков

Москва. 19 августа. Доллар и евро после небольшого укрепления на старте торгов перешли к умеренному повышению на "Московской бирже" в среду днем, рубль развернулся вниз и дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов с внешних рынков.

Курс доллара США составил 73,41 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 25 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,58 руб./EUR1, подорожав на 23,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 24,21 копейки - до 79,79 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 20 августа на 19,29 копейки, до 73,2392 руб./$1, и увеличил курс евро на 6,36 копейки, до 87,4037 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль после небольшого повышения на старте торгов развернулся вниз и умеренно дешевеет к доллару и евро на ожидании новых стимулов с внешних рынков. Министры стран ОПЕК+ в среду обсудят исполнение сделки по снижению добычи и компенсационные сокращения в странах, которые нарушили квоты в мае-июле. Участники ОПЕК+, как ожидается, продолжат придерживаться сделки в ее нынешнем варианте, предполагающем сокращение добычи на 7,7 млн баррелей в сутки.

В среду также ожидается публикация протокола заседания Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США от 28-29 июля. Помимо этого, трейдеры ожидают сигналов от конференции Федерального резервного банка Канзас-Сити в конце августа.

Кроме того, давление на рубль оказывает рост рисков обострения отношений между РФ и США. Во вторник спецкомитет Сената опубликовал последнюю часть доклада по итогам трехлетнего расследования приписываемого России вмешательства в выборы и связях команды Трампа с российскими представителями.

Решение о взломе серверов Демократической партии США в 2016 году и об обнародовании добытых хакерами сообщений было принято высшим руководством России, процитировало агентство Bloomberg данные из доклада комитета по делам разведки Сената Конгресса США.

"Российский президент Владимир Путин приказал попробовать взломать компьютерные сети и аккаунты, связанные с Демократической партией, и осуществить утечку информации, которая нанесет урон Хиллари Клинтон и ее предвыборной кампании на пост президента", - цитирует агентство выдержки из доклада.

"Намерения Москвы заключались в том, чтобы нанести ущерб кампании Клинтон, опорочить ее вероятную президентскую администрацию, помочь кампании (Дональда - ИФ) Трампа после того, как Трамп стал возможным кандидатом от республиканцев, и подорвать демократический процесс в США", - утверждается в документе.

Кроме того, как говорится в докладе, трехлетнее расследование комитета выявило множество контактов между помощниками Трампа и россиянами или людьми, связанными с правительством РФ. Также Трамп, полагают авторы доклада, пытался воспользоваться к своей выгоде утечками данных, допущенных Россией. Однако, подчеркивает Bloomberg, комитет "не нашел доказательств сговора между президентом Трампом и россиянами".

Тема иностранного вмешательства в американские выборы активно обсуждается в американских политических кругах с тех пор, как поступили данные о якобы попытках РФ повлиять на выборы в 2016 году. Российская сторона неоднократно заверяла, что не вмешивалась во внутренние дела США.

Негативным фактором для рынков остается неопределенность в отношении переговоров США и Китая о торговле. Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры были отложены. "Я отсрочил переговоры с Китаем", - сказал он на пресс-конференции в Аризоне.

Президент пояснил: "Я не хочу говорить с ними прямо сейчас. То, что Китай сделал с этой страной и миром, - немыслимо. Я отменил переговоры с Китаем". При этом Трамп отметил: "Если бы их вел сонный Джо Байден, они бы владели Соединенными Штатами, потому что Байден дал бы им все. Он не очень умен. Он слаб".

Ранее он возлагал на Китай ответственность за распространения коронавирусной инфекции в мире.

В последние недели отмечается ужесточение позиции Трампа в отношении Китая. Так, он заявил о намерении запретить на территории США деятельность китайских компаний, в том числе гиганта электронной коммерции Alibaba. Ранее подписал указы, требующие от китайской компании ByteDance отказаться от деятельности приложения TikTok в США, мотивируя это тем, что эта деятельность может угрожать национальной безопасности Соединенных Штатов.

Министерство торговли США в понедельник объявило о новых мерах для ограничения доступа китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Co. к ключевым для ее работы компонентам. Новые правила, введенные Минторгом, закрывают для китайской компании возможность закупки полупроводникового оборудования, произведенного с использованием американских технологий. Они основаны на мерах, принятых в мае, когда США запретили Huawei использовать американские технологии в своих чипах.

Кроме того, Минторг добавил 38 аффилированных с Huawei организаций в 21 стране в "черный список" компаний, которым запрещено экспортировать американские технологии организациям, не имеющим необходимой лицензии. Сама Huawei находится в этом списке с прошлого года, пишет The Wall Street Journal.

Обеспокоенность инвесторов также вызывает ситуация с распространением коронавируса в Европе. Канцлер ФРГ Ангела Меркель во вторник исключила дальнейшее ослабление ограничительных мер на фоне увеличения ежедневного прироста случаев заболевания в стране вдвое за последние три недели, сообщает Bloomberg.

Между тем, с начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 мск среды достигло 22 млн 059 тыс. 933 человек, увеличившись за сутки на 178 тыс. 075, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. На утро вторника этот суточный показатель составлял 209 тыс. 672. Университет информирует, что число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире достигло 779 тыс. 557, излечились более 14 млн.

В Соединенных Штатах на 08:00 МСК среды суммарно выявлено 5 млн 482 тыс. 370, скончались 171 тыс. 808, поправились почти 1,9 млн.

"На российском валютном рынке в среду баланс сил вновь изменился: доллар и евро демонстрируют днем рост после того, как во вторник теряли позиции. Общая обстановка на валютных площадках EM выглядит не столь однозначно: вместе с рублем снижалась индийская рупия, в то же время укреплялся южноафриканский рэнд, а турецкая лира и бразильский реал демонстрировали нейтральную динамику. Негативный отпечаток на позиции рубля накладывает снижение котировок нефти, а также сохраняющиеся геополитические угрозы. В частности, накануне в США спецкомитетом Сената была опубликована последняя часть доклада о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы. Несмотря на невнятные настроения на рынках EM и напряженный геополитический фон, у рубля все же остаются сегодня шансы развернуть ситуацию в плюс до конца дня, если котировкам нефти помогут традиционные данные по запасам нефти в США", - полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль умеренно слабеет к доллару, в целом его динамика по-прежнему связана с аппетитом глобальных инвесторов к риску. При этом их снижающийся интерес к российскому долговому рынку, а также сократившиеся интервенции Минфина остаются факторами давления на российскую валюту, что в сочетании с сезонным сокращением притока валюты по текущему счету создают потенциал для ослабления рубля во второй половине августа и сентябре", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Цены на нефть эталонных марок в среду снижаются на ожиданиях итогов заседания Объединенного министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+ и публикации еженедельного отчета Минэнерго США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в среду опустилась на 0,84% - до $45,08 за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшились в цене на 0,91%, до $42,5 за баррель.

Между тем запасы нефти в США на неделе, завершившейся 14 августа, сократились на 4,26 млн баррелей, свидетельствуют данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник. В то же время, данные показали рост запасов бензина на прошлой неделе.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 17:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют, что данные покажут снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,8 млн баррелей. По их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 900 тыс. баррелей.

ЦБ РФ в понедельник, 17 августа, продал валюту на 3,1 млрд рублей, следует из данных Банка России. На предыдущей неделе общий объем продажи валюты составил 15,5 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов слега повысились в среду, в то время как ставки среднесрочных (3-6 месяцев) МКБ остались на уровне предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок увеличились на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,36% и 4,41% годовых соответственно, ставка на срок 1 месяц поднялась на 1 б.п. - до 4,5% годовых. Ставки на сроки 3 и 6 месяцев остались на прежнем уровне - 4,62% и 4,63% годовых.