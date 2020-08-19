Рынок акций РФ утром подрос вместе с Европой, лидирует обновляющий пики "Яндекс"

Москва. 19 августа. Рынок акций РФ утром в среду подрос по индексам вместе с фондовой Европой, хотя в целом внешние площадки подают разнополярные сигналы; выросли акции "Яндекса" на ожиданиях вхождения в число тяжеловесов индекса MSCI Russia 10/40, снижение золота оказывает давление на бумаги золотодобытчиков.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3060,08 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1316,99 пункта (+0,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,3%.

Доллар стоит 73,21 рубля (+0,05 рубля), золото просело до $1995,9 за тройскую унцию (-0,9%).

Подросли рублевые акции "Яндекса" (+1,3%, до 4537,6 рубля; максимум дня и новый пик - 4560 рублей), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%).

Как известно, индексный провайдер MSCI включит с 1 сентября акции "Яндекса" в индекс MSCI Russia. Теперь инвесторы ожидают, что за счет роста стоимости бумаг "Яндекса" они могут войти в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40, потеснив акции "Норникеля" (MOEX: GMKN). Цена отсечения при августовской ребалансировке индекса MSCI Russia 10/40 приходится на 19 августа.

Совет директоров ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+2,3%, до 1922 рубля) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам первого полугодия в размере 48,79 рубля на акцию, сообщила компания. Общие выплаты могут составить 2,145 млрд рублей. Предполагаемая дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 5 октября.

Подешевели акции Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-1,7%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-1,6%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-1,4% и -1,3% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Норникеля" (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в среду ожидаются смешанные торги, поскольку нефть Brent выше $45 за баррель будет выступать стабилизационным фактором, несмотря на непростой внешний фон. Негативными сигналами выступают накал напряжения между США и КНР и рост числа заражений COVID-19 в мире. Для акций "Мобильных телесистем", Qiwi (MOEX: QIWI), "Мечела" лучшей рекомендацией является "держать", считает он.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, для индекса МосБиржи локальным сопротивлением выступает отметка 3060 пунктов, вокруг которой рынок консолидируется. В США индекс S&P500 с большими мучениями сумел обновить исторический максимум, но энтузиазма двигаться вверх дальше не видно.

Золото снижается, поэтому среднесрочно перекупленные акции "Полюса", Polymetal (MOEX: POLY) и Petropavlovsk могут пойти за ним вниз. Фактором в пользу продаж российских акций также выступает разрастание политического кризиса в соседней Белоруссии. В таких условиях нет поводов и для роста рубля, можно ожидать его ухода в паре с долларом ближе к отметке 74 руб./$1.

Нефть по-прежнему индифферентно относится к динамике пары евро/доллар на Forex. В среду пройдет встреча мониторингового комитета стран ОПЕК+, однако принципиальных решений там принято не будет. Интересны будут мнения участников расширенного картеля относительно их удовлетворенности текущими ценами. Возможно, будут какие-то намеки относительно дальнейших планов ОПЕК+. Однако вряд ли эти новости, а также данные по запасам в США смогут существенно двинуть котировки нефти. В целом, на всех финансовых рынках наблюдается некоторое затишье - только непонятно, оно перед последующей бурей, или просто трейдеры ушли в отпуска, отмечает Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, нефть и золото торгуются в "минусе" на фоне стабилизации доллара, легкий рост демонстрируют промышленные металлы, но этого может оказаться недостаточно, чтобы перекрыть растущие тревоги по поводу нового торгового конфликта США и КНР. Российский рынок может сосредоточиться на внутренних историях. Бумаги TCS Group (MOEX: TCSG) в среду торгуются последний день с дивидендами (14,6 рубля), как и акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (5 рублей). МТС и "Мечел" (MOEX: MTLR) отчитаются по МСФО за I полугодие. Совет директоров "Татнефти" на заочном заседании 17 августа рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2020 года в размере 9,94 рубля на все виды акций.

На нефть оказывает давление очередное заявление президента США Трампа о том, что он отложил торговые переговоры с Китаем, так как на текущий момент он не хочет продолжать диалог. В течение дня состоится министерская виртуальная встреча ОПЕК+, от которой не ждут каких-либо значимых решений. Вечером также выйдет отчет Минэнерго США, который, вероятно, подтвердит статистику API.

В начале дня отечественный рынок акций может проявить неуверенность вслед за рынками Азии, хотя фьючерсы на европейские индексы готовы продолжить рост вслед за индексами США, отмечает Кочетков.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, центральной темой рынков остается обсуждение в Конгрессе нового пакета стимулов. Республиканцы и демократы пока не могут прийти к консенсусу, что в условиях растущего числа зараженных коронавирусом способно негативно отразиться на состоянии американской экономики. Однако новые меры поддержки - это лишь вопрос времени, пакет стимулов может оказаться меньше изначально озвученного, но, скорее всего, будет принят.

Фактором неопределенности, который способен ухудшить сантимент, выступают риски второй волны пандемии и геополитика. Несмотря на резкие заявления американских властей в отношении китайских технологических компаний, речи о жестких ограничениях и санкциях пока не идет. В целом рынки остаются перегретыми, но сохраняют тенденцию к росту. На настроения инвесторов вечером способна повлиять публикация протоколов июльского заседания Федрезерва. Инвесторы рассчитывают получить информацию по дальнейшим шагам регулятора по поддержке рынка и американской экономики.

Российский рынок акций продолжит следовать за умеренными изменениями внешнего фона. Наиболее вероятным сценарием на среду можно считать консолидацию индекса МосБиржи в середине диапазона 3000-3100 пунктов. Фактором риска может стать геополитика, считает Антонов.

В США индексы во вторник изменились разнонаправленно, S&P 500 (+0,2%) и Nasdaq (+0,7%) обновили рекорды. Как отмечает CNBC, S&P 500 с 23 марта прибавил 54%, во многом благодаря резкому росту акций крупных технологических компаний.

Республиканцы в США готовятся представить урезанный вариант нового пакета мер поддержки экономики страны, сообщает Bloomberg. Новый проект, в частности, будет включать предоставление надбавок к пособиям по безработице в размере $300 в неделю и выделение дополнительного финансирования почтовой службе США (U.S. Postal Service, USPS).

Министр финансов США Стивен Мнучин во вторник заявил в эфире CNBC, что демократы не хотят достичь "приемлемого" соглашения по новым мерам поддержки экономики.

В среду в Азии динамика индексов была также смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite потерял 1,2%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,6%), подросли Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут в пределах 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 прибавляет 0,1%).

Негативным фактором для рынков является неопределенность в отношении переговоров США и Китая о торговле. Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры были отложены.

В последние недели отмечается ужесточение позиции Трампа в отношении Китая. Так, он заявил о намерении запретить на территории США деятельность китайских компаний, в том числе гиганта электронной коммерции Alibaba. Ранее Трамп подписал указы, требующие от китайской компании ByteDance отказаться от деятельности приложения TikTok в США, мотивируя это тем, что эта деятельность может угрожать национальной безопасности Соединенных Штатов.

Кроме того, Минторг добавил 38 аффилированных с Huawei организаций в 21 стране в "черный список" компаний, которым запрещено экспортировать американские технологии организациям, не имеющим необходимой лицензии. Сама Huawei находится в этом списке с прошлого года, пишет The Wall Street Journal.

Инвесторы ждут протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, который будет опубликован в среду.

Нефть утром в среду снижается в ожидании итогов заседания Объединенного министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+ и публикации еженедельного отчета Минэнерго США; цена Brent находится на $0,2 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $45,13 за баррель (-0,7% и +0,2% во вторник), сентябрьская цена WTI - $42,61 за баррель (-0,7% и без изменений накануне).

Министры стран ОПЕК+ в среду обсудят исполнение сделки по снижению добычи и компенсационные сокращения в странах, которые нарушили квоты в мае-июле, пишет S&P Global Platts. Участники ОПЕК+, как ожидается, продолжат придерживаться сделки в ее нынешнем варианте, предполагающем сокращение добычи на 7,7 млн б/с, отмечают аналитики ING.

Между тем запасы нефти в США на неделе, завершившейся 14 августа, сократились на 4,26 млн баррелей, свидетельствуют данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник. В то же время, данные показали рост запасов бензина на прошлой неделе.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 17:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют, что данные покажут снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,8 млн баррелей. По их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 900 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+9,7% и +8,7% "префы"), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+7,4%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+3,7%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+3,7%), ГДР Mail.ru Group (MOEX: MAIL) (+1,8%), АДР Qiwi (+1,6%).

Подешевели бумаги ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-8,2%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-3,5% и -2,4% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,284 млрд рублей (из них 1,514 млрд рублей пришлось на "Яндекс" и 1,424 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).