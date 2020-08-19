.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром подрос вместе с Европой, лидирует обновляющий пики "Яндекс"
.
ГЛАВНОЕ
Падение промпроизводства в РФ в июле замедлилось до 8%
В июле снижение промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлилось до 8% после падения на 9,4% в июне. Июльское падение оказалось сильнее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 7,5%
 
Стоимость кредитов превысила ставки по депозитам в 2,5 раза
Системно значимые банки открывают вклады для так называемых клиентов "с улицы" (в основном это новые потребители) по средней максимальной ставке в 3,9%, тогда как аналогичная стоимость кредитов в 2,5 раза выше - 9,3%, подсчитали для "Известий" в...
 
Нефтяные компании сетуют на повышение налогов
Главы крупнейших нефтекомпаний пожаловались президенту РФ на попытки Минфина изменить параметры налога на дополнительный доход. Письмо подписали главы "Роснефти" Игорь Сечин, ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, "Газпром нефти" Александр Дюков, "Татнефти"...
 
С коллекторов, терроризирующих граждан, будут взимать многомиллионные штрафы
Выбивание долгов незаконными методами может дорого обойтись и коллекторам, и банкам. Штрафы за преследование должников предложено повысить до двух миллионов рублей. Эта мера, по мнению правительства, направлена в первую очередь на защиту простых...
 
19 августа 2020 года 11:39

Рынок акций РФ утром подрос вместе с Европой, лидирует обновляющий пики "Яндекс"

Москва. 19 августа. Рынок акций РФ утром в среду подрос по индексам вместе с фондовой Европой, хотя в целом внешние площадки подают разнополярные сигналы; выросли акции "Яндекса" на ожиданиях вхождения в число тяжеловесов индекса MSCI Russia 10/40, снижение золота оказывает давление на бумаги золотодобытчиков.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3060,08 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1316,99 пункта (+0,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,3%.

Доллар стоит 73,21 рубля (+0,05 рубля), золото просело до $1995,9 за тройскую унцию (-0,9%).

Подросли рублевые акции "Яндекса" (+1,3%, до 4537,6 рубля; максимум дня и новый пик - 4560 рублей), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,4%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%).

Как известно, индексный провайдер MSCI включит с 1 сентября акции "Яндекса" в индекс MSCI Russia. Теперь инвесторы ожидают, что за счет роста стоимости бумаг "Яндекса" они могут войти в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40, потеснив акции "Норникеля" (MOEX: GMKN). Цена отсечения при августовской ребалансировке индекса MSCI Russia 10/40 приходится на 19 августа.

Совет директоров ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+2,3%, до 1922 рубля) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам первого полугодия в размере 48,79 рубля на акцию, сообщила компания. Общие выплаты могут составить 2,145 млрд рублей. Предполагаемая дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 5 октября.

Подешевели акции Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-1,7%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-1,6%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-1,4% и -1,3% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Норникеля" (-0,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%).

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, в среду ожидаются смешанные торги, поскольку нефть Brent выше $45 за баррель будет выступать стабилизационным фактором, несмотря на непростой внешний фон. Негативными сигналами выступают накал напряжения между США и КНР и рост числа заражений COVID-19 в мире. Для акций "Мобильных телесистем", Qiwi (MOEX: QIWI), "Мечела" лучшей рекомендацией является "держать", считает он.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, для индекса МосБиржи локальным сопротивлением выступает отметка 3060 пунктов, вокруг которой рынок консолидируется. В США индекс S&P500 с большими мучениями сумел обновить исторический максимум, но энтузиазма двигаться вверх дальше не видно.

Золото снижается, поэтому среднесрочно перекупленные акции "Полюса", Polymetal (MOEX: POLY) и Petropavlovsk могут пойти за ним вниз. Фактором в пользу продаж российских акций также выступает разрастание политического кризиса в соседней Белоруссии. В таких условиях нет поводов и для роста рубля, можно ожидать его ухода в паре с долларом ближе к отметке 74 руб./$1.

Нефть по-прежнему индифферентно относится к динамике пары евро/доллар на Forex. В среду пройдет встреча мониторингового комитета стран ОПЕК+, однако принципиальных решений там принято не будет. Интересны будут мнения участников расширенного картеля относительно их удовлетворенности текущими ценами. Возможно, будут какие-то намеки относительно дальнейших планов ОПЕК+. Однако вряд ли эти новости, а также данные по запасам в США смогут существенно двинуть котировки нефти. В целом, на всех финансовых рынках наблюдается некоторое затишье - только непонятно, оно перед последующей бурей, или просто трейдеры ушли в отпуска, отмечает Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, нефть и золото торгуются в "минусе" на фоне стабилизации доллара, легкий рост демонстрируют промышленные металлы, но этого может оказаться недостаточно, чтобы перекрыть растущие тревоги по поводу нового торгового конфликта США и КНР. Российский рынок может сосредоточиться на внутренних историях. Бумаги TCS Group (MOEX: TCSG) в среду торгуются последний день с дивидендами (14,6 рубля), как и акции "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (5 рублей). МТС и "Мечел" (MOEX: MTLR) отчитаются по МСФО за I полугодие. Совет директоров "Татнефти" на заочном заседании 17 августа рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2020 года в размере 9,94 рубля на все виды акций.

На нефть оказывает давление очередное заявление президента США Трампа о том, что он отложил торговые переговоры с Китаем, так как на текущий момент он не хочет продолжать диалог. В течение дня состоится министерская виртуальная встреча ОПЕК+, от которой не ждут каких-либо значимых решений. Вечером также выйдет отчет Минэнерго США, который, вероятно, подтвердит статистику API.

В начале дня отечественный рынок акций может проявить неуверенность вслед за рынками Азии, хотя фьючерсы на европейские индексы готовы продолжить рост вслед за индексами США, отмечает Кочетков.

По мнению главного аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Романа Антонова, центральной темой рынков остается обсуждение в Конгрессе нового пакета стимулов. Республиканцы и демократы пока не могут прийти к консенсусу, что в условиях растущего числа зараженных коронавирусом способно негативно отразиться на состоянии американской экономики. Однако новые меры поддержки - это лишь вопрос времени, пакет стимулов может оказаться меньше изначально озвученного, но, скорее всего, будет принят.

Фактором неопределенности, который способен ухудшить сантимент, выступают риски второй волны пандемии и геополитика. Несмотря на резкие заявления американских властей в отношении китайских технологических компаний, речи о жестких ограничениях и санкциях пока не идет. В целом рынки остаются перегретыми, но сохраняют тенденцию к росту. На настроения инвесторов вечером способна повлиять публикация протоколов июльского заседания Федрезерва. Инвесторы рассчитывают получить информацию по дальнейшим шагам регулятора по поддержке рынка и американской экономики.

Российский рынок акций продолжит следовать за умеренными изменениями внешнего фона. Наиболее вероятным сценарием на среду можно считать консолидацию индекса МосБиржи в середине диапазона 3000-3100 пунктов. Фактором риска может стать геополитика, считает Антонов.

В США индексы во вторник изменились разнонаправленно, S&P 500 (+0,2%) и Nasdaq (+0,7%) обновили рекорды. Как отмечает CNBC, S&P 500 с 23 марта прибавил 54%, во многом благодаря резкому росту акций крупных технологических компаний.

Республиканцы в США готовятся представить урезанный вариант нового пакета мер поддержки экономики страны, сообщает Bloomberg. Новый проект, в частности, будет включать предоставление надбавок к пособиям по безработице в размере $300 в неделю и выделение дополнительного финансирования почтовой службе США (U.S. Postal Service, USPS).

Министр финансов США Стивен Мнучин во вторник заявил в эфире CNBC, что демократы не хотят достичь "приемлемого" соглашения по новым мерам поддержки экономики.

В среду в Азии динамика индексов была также смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite потерял 1,2%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,6%), подросли Европа (индексы FTSE, DAX, CAC40 растут в пределах 0,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 прибавляет 0,1%).

Негативным фактором для рынков является неопределенность в отношении переговоров США и Китая о торговле. Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры были отложены.

В последние недели отмечается ужесточение позиции Трампа в отношении Китая. Так, он заявил о намерении запретить на территории США деятельность китайских компаний, в том числе гиганта электронной коммерции Alibaba. Ранее Трамп подписал указы, требующие от китайской компании ByteDance отказаться от деятельности приложения TikTok в США, мотивируя это тем, что эта деятельность может угрожать национальной безопасности Соединенных Штатов.

Кроме того, Минторг добавил 38 аффилированных с Huawei организаций в 21 стране в "черный список" компаний, которым запрещено экспортировать американские технологии организациям, не имеющим необходимой лицензии. Сама Huawei находится в этом списке с прошлого года, пишет The Wall Street Journal.

Инвесторы ждут протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, который будет опубликован в среду.

Нефть утром в среду снижается в ожидании итогов заседания Объединенного министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+ и публикации еженедельного отчета Минэнерго США; цена Brent находится на $0,2 ниже уровня, что отмечался при закрытии рынка акций РФ во вторник. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $45,13 за баррель (-0,7% и +0,2% во вторник), сентябрьская цена WTI - $42,61 за баррель (-0,7% и без изменений накануне).

Министры стран ОПЕК+ в среду обсудят исполнение сделки по снижению добычи и компенсационные сокращения в странах, которые нарушили квоты в мае-июле, пишет S&P Global Platts. Участники ОПЕК+, как ожидается, продолжат придерживаться сделки в ее нынешнем варианте, предполагающем сокращение добычи на 7,7 млн б/с, отмечают аналитики ING.

Между тем запасы нефти в США на неделе, завершившейся 14 августа, сократились на 4,26 млн баррелей, свидетельствуют данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник. В то же время, данные показали рост запасов бензина на прошлой неделе.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 17:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют, что данные покажут снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,8 млн баррелей. По их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 900 тыс. баррелей.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+9,7% и +8,7% "префы"), ПАО "Диод" (MOEX: DIOD) (+7,4%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+3,7%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+3,7%), ГДР Mail.ru Group (MOEX: MAIL) (+1,8%), АДР Qiwi (+1,6%).

Подешевели бумаги ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-8,2%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (-3,5% и -2,4% "префы").

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 9,284 млрд рублей (из них 1,514 млрд рублей пришлось на "Яндекс" и 1,424 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
19 августа 2020 года 20:02
Рубль в ходе волатильных торгов отыграл потери к доллару и евро и вечером вновь укрепляется благодаря нефти
Москва. 19 августа. Доллар и евро растеряли рост и дешевеют на "Московской бирже" в среду вечером, рубль отыграл потери в ходе волатильных торгов и вновь повышается к бивалютной корзине благодаря улучшению ситуации на рынке нефти.    читать дальше
.
19 августа 2020 года 19:29
Рынок акций РФ в среду вырос вслед за Европой и США во главе с Яндексом, упал Мечел
Москва. 19 августа. Рынок акций РФ в среду вырос вместе с фондовыми индексами в Европе и США, несмотря на неопределенность с новым пакетом поддержки экономики США и напряженность в отношениях США и Китая; в лидерах роста выступили обновившие максимумы акции "Яндекса" на ожиданиях вхождения в число тяжеловесов индекса MSCI Russia 10/40, и просели бумаги "Мечела" после квартального отчета.    читать дальше
.
19 августа 2020 года 18:48
"Фридом Финанс" не видит причин для просадки Brent ниже $44 за баррель
Нефть марки Brent опустилась ниже $45 за баррель, теряя более 1%, констатирует аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. "Игроки следят за заявлениями мониторингового комитета ОПЕК+, где будут названы страны, нарушающие и исполняющие свои квоты. От этого зависит потенциал дальнейшего роста...    читать дальше
.
19 августа 2020 года 18:40
Цены евробондов РФ в среду приостановили восстановительный рост на фоне невнятной динамики US Treasuries
Москва. 19 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду приостановили восстановительный рост, наблюдавшийся накануне, на фоне снижения активности покупателей в отсутствие четких внешних ориентиров. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) не демонстрируют 19 августа ярко выраженной динамики, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
19 августа 2020 года 18:26
Валюты могут стать предпочтительным инструментом торговли - Saxo Bank
Валюты могут стать предпочтительным инструментом торговли, и каждый шаг регуляторов, каждый всплеск инфляции будут удерживать волатильность на высоком уровне, сообщается в комментарии Saxo Bank. Доллар упал до нового минимума за цикл относительно большинства валют G10, в первую очередь, отмечает...    читать дальше
.
19 августа 2020 года 17:48
Глобальные рынки сохраняют осторожный оптимизм - Альфа-банк
Настрой глобальных рынков в последние недели был умеренно положительным, говорится в обзоре Альфа-банка. "Все основные фондовые индексы – S&P, MSCI EM, РТС – продемонстрировали постепенный рост. Можно сказать, что сохранение осторожного оптимизма поддерживалось, с одной стороны, новостями по...    читать дальше
.
19 августа 2020 года 17:23
Рынок акций сохранит осторожный рост - "Открытие Брокер"
Российский рынок акций сохранит осторожный рост на относительно позитивном внешнем фоне, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Российские индексы в среду придерживались тенденции к росту, как и в Европе, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей...    читать дальше
.
19 августа 2020 года 16:14
Вероятен рост ОФЗ, а с ним и укрепление рубля - "Открытие Брокер"
Ситуацию нельзя назвать негативной для рубля, так как доходности на вторичном рынке стали вполне интересными для резидентов и нерезидентов, и можно ждать роста ОФЗ, а с ним и укрепления рубля, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль пытался укрепляться в начале торгов среды, но весьма...    читать дальше
.
19 августа 2020 года 15:42
Рубль днем развернулся вниз и умеренно дешевеет к доллару и евро в ожидании новых стимулов с внешних рынков
Москва. 19 августа. Доллар и евро после небольшого укрепления на старте торгов перешли к умеренному повышению на "Московской бирже" в среду днем, рубль развернулся вниз и дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов с внешних рынков.    читать дальше
.
19 августа 2020 года 15:20
MSCI объявит итоги ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40 в ночь на 20 августа, ожидается, что Яндекс займет место в топ-4
ндексный провайдер MSCI объявит итоги ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, который строится на основе индекса MSCI Russia Standard, в ночь на 20 августа 2020 года по московскому времени. По оценкам главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского и аналитика BCS Global Markets...    читать дальше
.
19 августа 2020 года 14:57
S&P500 выходит на плато, но не исключен рост еще на 2-3% - "Фридом Финанс"
S&P500 до начала зимы может показать просадку не более чем на 7%, но перед этим не исключен рост еще на 2-3%, сообщается в комментарии "Фридом Финанс". Аналитик Валерий Емельянов констатирует, что на американском рынке формально завершился "медвежий" тренд. На последней сессии индекс S&P500...    читать дальше
.
19 августа 2020 года 14:19
Преобладает вероятность продолжения позитивной динамики на российском рынке акций - "Фридом Финанс"
Несмотря на краткосрочные флуктуации цен в последние дни, основные информационные тенденции и технические тренды котировок сохраняются, поэтому преобладает вероятность продолжения позитивной динамики на российском рынке акций, отмечает в комментарии "Фридом Финанс" аналитик управления торговых...    читать дальше
.
19 августа 2020 года 13:43
Цена Brent в среду может упасть ниже $44,8/барр. - Sberbank CIB
Цена Brent в среду может упасть ниже $44,8/барр. и нацелиться на $44,4/барр., считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Аналитики Sberbank CIB полагают, что цена Brent в среду может упасть ниже $44,8/барр. и нацелиться на...    читать дальше
.
19 августа 2020 года 13:19
Курс рубля до конца торгов среды еще может развернуться в плюс - "Велес Капитал"
Несмотря на настроения на рынках EM и напряженный геополитический фон, у рубля все же остаются шансы развернуть ситуацию в плюс до конца торгов среды, говорится в комментарии "Велес Капитал". Рубль снижается при неоднозначных настроениях на EM и напряженном геополитическом фоне. На российском...    читать дальше
.
19 августа 2020 года 12:41
Яндекс может занять место Норникеля в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 - "ВТБ Капитал"
Яндекс" (MOEX: YNDX) может занять место ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 по итогам его августовской ребалансировки, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского. Основным событием августовского пересмотра индекса MSCI...    читать дальше
.
Страница 1 из 7
.
1
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.