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19 августа 2020 года 10:30

Рубль слегка укрепляется к доллару и евро на старте торгов в ожидании новых стимулов с внешних рынков

Москва. 19 августа. Доллар и евро немного дешевеют на "Московской бирже" в среду утром; рубль слегка укрепляется к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов с внешних рынков.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 73,08-73,19 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 73,11 руб./$1 (-5 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 87,25 руб./EUR1 (-10 копеек). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 7,24 копейки к уровню закрытия вторника, до 79,47 рубля.

Доллар при этом оказался на 32,21 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 9,01 копейки ниже официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного дешевеет к доллару и евро на старте торгов на ожидании новых стимулов с внешних рынков. Министры стран ОПЕК+ в среду обсудят исполнение сделки по снижению добычи и компенсационные сокращения в странах, которые нарушили квоты в мае-июле. Участники ОПЕК+, как ожидается, продолжат придерживаться сделки в ее нынешнем варианте, предполагающем сокращение добычи на 7,7 млн баррелей в сутки.

В среду также ожидается публикация протокола заседания Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы США от 28-29 июля. Помимо этого, трейдеры ожидают сигналов от конференции Федерального резервного банка Канзас-Сити в конце августа.

Негативным фактором для рынков является неопределенность в отношении переговоров США и Китая о торговле. Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры были отложены. "Я отсрочил переговоры с Китаем", - сказал он на пресс-конференции в Аризоне.

Президент пояснил: "Я не хочу говорить с ними прямо сейчас. То, что Китай сделал с этой страной и миром - немыслимо. Я отменил переговоры с Китаем". При этом Трамп отметил: "Если бы их вел сонный Джо Байден, они бы владели Соединенными Штатами, потому что Байден дал бы им все. Он не очень умен. Он слаб".

Ранее он возлагал на Китай ответственность за распространения коронавирусной инфекции в мире.

В последние недели отмечается ужесточение позиции Трампа в отношении Китая. Так, он заявил о намерении запретить на территории США деятельность китайских компаний, в том числе гиганта электронной коммерции Alibaba. Ранее подписал указы, требующие от китайской компании ByteDance отказаться от деятельности приложения TikTok в США, мотивируя это тем, что эта деятельность может угрожать национальной безопасности Соединенных Штатов.

Министерство торговли США в понедельник объявило о новых мерах для ограничения доступа китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Co. к ключевым для ее работы компонентам. Новые правила, введенные Минторгом, закрывают для китайской компании возможность закупки полупроводникового оборудования, произведенного с использованием американских технологий. Они основаны на мерах, принятых в мае, когда США запретили Huawei использовать американские технологии в своих чипах.

Кроме того, Минторг добавил 38 аффилированных с Huawei организаций в 21 стране в "черный список" компаний, которым запрещено экспортировать американские технологии организациям, не имеющим необходимой лицензии. Сама Huawei находится в этом списке с прошлого года, пишет The Wall Street Journal.

Во вторник спецкомитет Сената опубликовал последнюю часть доклада по итогам трехлетнего расследования приписываемого России вмешательства в выборы и связях команды Трампа с российскими представителями.

Решение о взломе серверов Демократической партии США в 2016 году и об обнародовании добытых хакерами сообщений было принято высшим руководством России, процитировало агентство Bloomberg данные из доклада комитета по делам разведки Сената Конгресса США.

"Российский президент Владимир Путин приказал попробовать взломать компьютерные сети и аккаунты, связанные с Демократической партией, и осуществить утечку информации, которая нанесет урон Хиллари Клинтон и ее предвыборной кампании на пост президента", - цитирует агентство выдержки из доклада.

"Намерения Москвы заключались в том, чтобы нанести ущерб кампании Клинтон, опорочить ее вероятную президентскую администрацию, помочь кампании (Дональда - ИФ) Трампа после того, как Трамп стал возможным кандидатом от республиканцев, и подорвать демократический процесс в США", - утверждается в документе.

Кроме этого, как говорится в докладе, трехлетнее расследование комитета выявило множество контактов между помощниками Трампа и россиянами или людьми, связанными с правительством РФ. Также Трамп, полагают авторы доклада, пытался воспользоваться к своей выгоде утечками данных, допущенных Россией. Однако, подчеркивает Bloomberg, комитет "не нашел доказательств сговора между президентом Трампом и россиянами".

Тема иностранного вмешательства в американские выборы активно обсуждается в американских политических кругах с тех пор, как поступили данные о якобы попытках РФ повлиять на выборы в 2016 году. Российская сторона неоднократно заверяла, что не вмешивалась во внутренние дела США.

Цены на нефть эталонных марок в среду снижаются на ожиданиях итогов заседания Объединенного министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+ и публикации еженедельного отчета Минэнерго США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:05 МСК в среду снизилась на 0,81% - до $45,09 за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшились в цене на 0,79%, до $42,55 за баррель.

Между тем запасы нефти в США на неделе, завершившейся 14 августа, сократились на 4,26 млн баррелей, свидетельствуют данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник. В то же время, данные показали рост запасов бензина на прошлой неделе.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 17:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют, что данные покажут снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,8 млн баррелей. По их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 900 тыс. баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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