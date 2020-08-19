19 августа 2020 года 18:40
Цены евробондов РФ в среду приостановили восстановительный рост на фоне невнятной динамики US Treasuries
Москва. 19 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду приостановили восстановительный рост, наблюдавшийся накануне, на фоне снижения активности покупателей в отсутствие четких внешних ориентиров. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) не демонстрируют 19 августа ярко выраженной динамики, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов.
Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 4 базисных пункта по отношению к закрытию 18 августа и составила 115,71% от номинала, что соответствует доходности 1,64% годовых (рост на 1 базисный пункт к предыдущему дню).
Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день на 1 базисный пункт, составив 102,29% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,14% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился за день всего на 1 пункт, составив 150 базисных пунктов.
Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились на 28 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 145,2% от номинала (доходность выросла на 1,5 пункта - до 3,115% годовых). В свою очередь, еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 20 базисных пунктов, поднявшись до 140,38% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 3,06% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 21 базисный пункт, до 115,7% от номинала (доходность выросла на 3,5 пункта, до 1,865% годовых), с погашением в 2023 году - на 15 базисных пунктов, до 111,11% от номинала (их доходность выросла на 4,5 пункта и составила 1,18% годовых).
Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене всего 5 базисных пунктов, подорожав до 140,61% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 3,03% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году не изменился в цене, которая, как и днем ранее, составила 113,51% от номинала (доходность - 2,12% годовых).
"Сегодня в секторе российских еврооблигаций был относительно спокойный день. Доходность десятилетнего выпуска евробондов РФ стабилизировалась у отметки 2,37% годовых. После падения в начале недели котировки отечественных суверенных облигаций отскочили вместе со всем рынком долговых бумаг развивающихся стран и затем легли в боковой дрейф. При этом российские бумаги не выглядят "хуже рынка", несмотря на определенный рост геополитических рисков. Их кредитная премия остается вблизи своих среднеисторических уровней - порядка 170 базисных пунктов к US Treasuries для десятилетней дюрации", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке управляющий банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Грицкевич.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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