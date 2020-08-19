Рынок акций РФ в среду вырос вслед за Европой и США во главе с Яндексом, упал Мечел

Москва. 19 августа. Рынок акций РФ в среду вырос вместе с фондовыми индексами в Европе и США, несмотря на неопределенность с новым пакетом поддержки экономики США и напряженность в отношениях США и Китая; в лидерах роста выступили обновившие максимумы акции "Яндекса" на ожиданиях вхождения в число тяжеловесов индекса MSCI Russia 10/40, и просели бумаги "Мечела" после квартального отчета.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3056,54 пункта (+0,2%), индекс РТС - 1316,32 пункта (+0,4%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 2,4%.

Доллар стоит 73,15 рубля (-0,01 рубля), золото просело до $1972,8 за тройскую унцию (-2%).

Выросли рублевые акции "Яндекса" (+2,3%, до 4590 рублей; максимум дня и новый пик - 4598 рублей), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+2,3%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,7%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,5% и +1,4% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,2%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,6%).

Как известно, индексный провайдер MSCI включит с 1 сентября акции "Яндекса" в индекс MSCI Russia. Теперь инвесторы ожидают, что за счет роста стоимости бумаг "Яндекса" они могут войти в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40, потеснив акции "Норникеля" (MOEX: GMKN). Цена отсечения при августовской ребалансировке индекса MSCI Russia 10/40 приходится на 19 августа.

Акции "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,1%) локально обновили максимум с конца февраля после выхода отчета за второй квартал и подтверждения прогнозов по выручке на текущий год.

Выручка ПАО "МТС" по итогам II квартала 2020 года выросла на 1,3% в годовом выражении и составила 117,7 млрд рублей, показатель скорректированной OIBDA увеличился на 0,6% - до 51,6 млрд рублей. Показатели оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса". Накануне опрошенные "Интерфаксом" аналитики ожидали, что выручка МТС составит 114,8 млрд рублей, а OIBDA - 48,2 млрд рублей.

Кроме того, МТС сохранили прогноз на 2020 год по выручке, OIBDA, а также по капитальным затратам, следует из финотчета.

Просели акции "Мечела" (-1,1% и -3,6% "префы") после выхода отчета по МСФО за II квартал, показавшего операционный убыток, без учета продажи Эльгинского месторождения.

EBITDA группы "Мечел" (MOEX: MTLR) во II квартале 2020 года упала на 33% к предыдущему кварталу, до 8,9 млрд рублей. Операционный убыток "Мечела" составил 2,3 млрд рублей против 7,9 млрд рублей прибыли в предыдущем квартале. Выручка "Мечела" за I полугодие снизилась на 11%, до 131,8 млрд рублей, EBITDA - на 29%, до 22 млрд рублей. Операционная прибыль сократилась в 4 раза, составив 5,7 млрд рублей. Прибыль, приходящаяся на акционеров группы, составила 10,2 млрд рублей, снизившись на 20%.

Также подешевели акции "Норникеля" (-1,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,8%).

По оценке аналитика Альфа-банка Джона Волша, мировые рынки продолжают находиться в поисках направления движения, ряд инвесторов фиксирует прибыль после того, как индекс S&P 500 обновил максимум и вызвал опасения, что ралли зашло слишком далеко на фоне сложного периода восстановления экономик и туманных перспектив роста. Ситуация усугубляется напряженностью между США и Китаем, протестами в Белоруссии и отсутствием прогресса в переговорах по поводу нового пакета финансовой помощи в США.

Тем не менее, российский рынок акций не оставляет попыток продвинуться выше, хотя явных факторов роста нет, так как инвесторы пытаются оценить неоднозначный новостной фон. Слабые цены на нефть и курс рубля, а также откат цен на золото и серебро указывают на риск отката российского рынка акций, считает Волш.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, российские индексы в среду придерживались тенденции к росту, как и в Европе. Немного позитива пришло из области корпоративных новостей. Сбербанк и Mail.ru Group (MOEX: MAIL) объявили об инвестициях на условиях равных долей в объеме 12 млрд рублей в совместное предприятие на развитие новых направлений, которые появились с момента создания. Если для акций Сбербанка событие не является большим, то благодаря новостям бумаги Mail.ru оказались в лидерах дня. Впрочем, акции Сбербанка также выросли на ожиданиях, что 21 августа будет принято достаточно щедрое решение о выплате дивидендов за 2019 год, поскольку правительство заинтересовано в получении средств для бюджета.

Расписки TCS Group (MOEX: TCSG) (+2,2%) выросли на фоне предстоящей дивидендной отсечки. Упали привилегированные акции "Мечела", поскольку прибыль компании, приходящаяся на акционеров, снизилась в I полугодии на 20%. Без учета сделки во II квартале по продаже Эльгинского угольного комплекса прибыль была бы на 45,6 млрд рублей меньше.

Можно говорить о влиянии на мировые рынки рекорда по индексу S&P 500, который символизирует полное восстановление после шока от COVID-19. В то же время риски остаются и сосредоточены они в области торгово-экономических отношений США и Китая. Глава администрации Белого дома Марк Мидоус сообщил, что на текущий момент нет никаких запланированных переговоров на высоком уровне.

На нефтяном рынке вновь преобладают опасения медленного восстановления спроса, поскольку COVID-19 все еще оказывает негативное влияние на развитые страны, сдерживая туристическую и прочую социально-экономическую активность. От заседания министерского комитета ОПЕК+ никаких изменений не ожидается.

В качестве негатива можно отметить заявление Трампа о том, что он допускает развал торговой сделки "первой фазы" с Китаем на фоне роста противостояний между двумя крупнейшими экономиками мира. Госдеп США также предупредил колледжи и университеты о необходимости ликвидации своих инвестиций в китайские акции на фоне их потенциального делистинга с американских бирж. Российский рынок акций к вечеру сохранил осторожный рост на относительно позитивном внешнем фоне, констатирует Кочетков.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Брокер" Константина Карпова, рынок акций отыгрывал в среду оптимизм на мировых площадках накануне, когда из-за геополитических рисков поучаствовать в росте не удалось. Локомотивом выступили акции крупнейших эмитентов во главе со Сбербанком. Совет директоров Сбербанка определится с дивидендами за 2019 год 21 августа. Ранее глава банка Герман Греф заявлял о приверженности дивидендной политике, несмотря на пандемию коронавируса. Выплаты на акцию могут составить 18,7 руб.

В целом финансовый сектор выглядел довольно сильно. Попытались вырасти расписки Qiwi (MOEX: QIWI) на фоне рекомендации совета директоров выплатить квартальные дивиденды в размере $0,33 на акцию (дивдоходность 1,6%). С учетом восстановления котировок выше предкризисных отметок это очень неплохая квартальная доходность.

Акции "Мечела" просели, поскольку инвесторы не воодушевились производственным отчетом за II квартал. Акции нефтегазовых компаний не показали единой динамики, тут выросли акции "Газпрома" на фоне стремительного ралли цен на газ в США и Европе. Акции МТС выросли на фоне довольно сильной отчетности за II квартал - компания в квартал самоизоляции, в отличие от "Мегафона" (MOEX: MFON) и VEON, не только не сократила выручку, но и нарастила показатель на 1,3%. Подросли в день отсечки дивидендов акции "Ростелекома" - в четверг их ждет снижение порядка 5%. Индекс МосБиржи закрепился выше уровня поддержки 3050 пунктов, отмечает Карпов.

Аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) полагают, что главным событием среды станет публикация протоколов заседания ФРС. Из них инвесторы попытаются понять, какие дальнейшие шаги обсуждаются регулятором, а также что может на них повлиять, и оценят перспективы политики ФРС на основании уже имеющихся макроданных. Среди событий политики высока вероятность ответа Белого дома на смягчение позиции демократов в вопросе обсуждаемых экономических стимулов, полагают эксперты банка "Санкт-Петербург".

В среду в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 подрос на 0,3%, китайский Shanghai Composite потерял 1,2%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,7%), но растут Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 прибавляют 0,6-0,8%) и Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,3%, в район 3400 пунктов, обновив максимум).

Негативным фактором для рынков является неопределенность в отношении переговоров США и Китая о торговле. Президент США сообщил, что переговоры были отложены.

В последние недели отмечается ужесточение позиции Трампа в отношении Китая. Так, он заявил о намерении запретить на территории США деятельность китайских компаний, в том числе гиганта электронной коммерции Alibaba. Ранее Трамп подписал указы, требующие от китайской компании ByteDance отказаться от деятельности приложения TikTok в США, мотивируя это тем, что эта деятельность может угрожать национальной безопасности Соединенных Штатов.

Кроме того, Минторг добавил 38 аффилированных с Huawei организаций в 21 стране в "черный список" компаний, которым запрещено экспортировать американские технологии организациям, не имеющим необходимой лицензии. Сама Huawei находится в этом списке с прошлого года, пишет The Wall Street Journal.

Инвесторы ждут протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, который будет опубликован в среду.

Нефть вечером в среду отыграла дневные потери в ожидании итогов заседания Объединенного министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+; цена Brent к 18:50 МСК вернулась к уровню суточной давности. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent составила $45,44 за баррель (-0,04% и +0,2% во вторник), сентябрьская цена WTI - $42,98 за баррель (+0,2% и без изменений накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти стране на прошлой неделе сократились на 1,63 млн баррелей, при прогнозах снижения на 2,85-3,8 млн баррелей, а резервы бензина упали на 3,322 млн баррелей при прогнозах снижения на 1-2 млн баррелей.

Министры стран ОПЕК+ в среду обсудят исполнение сделки по снижению добычи и компенсационные сокращения в странах, которые нарушили квоты в мае-июле, пишет S&P Global Platts. Участники ОПЕК+, как ожидается, продолжат придерживаться сделки в ее нынешнем варианте, предполагающем сокращение добычи на 7,7 млн б/с, отмечают аналитики ING.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+25,7%), ПАО "Галс-девелопмент" (MOEX: HALS) (+15,7%), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+13,4%), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+12,6%), ГДР Mail.ru Group (+4%), акции "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+2,6%).

Совет директоров ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+1,7%, до 1911 рубля) рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам первого полугодия в размере 48,79 рубля на акцию, сообщила компания. Общие выплаты могут составить 2,145 млрд рублей. Предполагаемая дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов - 5 октября.

Подешевели акции ПАО "Абрау-Дюрсо" (MOEX: ABRD) (-5,3%), "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-4,6%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-2,7%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-2,5% и -3,1% "префы"), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-2,3%).

Упали АДР Qiwi (-2,4%), хотя днем расписки поднимались к уровням недельной давности после того, как компания улучшила свои прогнозы по финпоказателям на текущий год: теперь она ожидает роста чистой выручки на 7-15% по сравнению с 2019 годом (ранее прогнозировался рост на 3-13%). Скорректированная чистая прибыль в 2020 году, по прогнозу Qiwi, вырастет на 35-50% к уровню 2019 года против роста на 10-30%, прогнозировавшего ранее.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 55,321 млрд рублей (из них 8,203 млрд рублей пришлось на "Яндекс" и 8,56 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).