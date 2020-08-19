"Фридом Финанс" не видит причин для просадки Brent ниже $44 за баррель

Нефть марки Brent опустилась ниже $45 за баррель, теряя более 1%, констатирует аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. "Игроки следят за заявлениями мониторингового комитета ОПЕК+, где будут названы страны, нарушающие и исполняющие свои квоты. От этого зависит потенциал дальнейшего роста совокупной добычи картеля. Безупречное исполнение соглашения может быть сигналом для продажи нефти. Однако мы пока не видим причин для просадки Brent ниже $44", - пишет он в комментарии компании.