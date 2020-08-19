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Главная / Мнения аналитиков / "Фридом Финанс" не видит причин для просадки Brent ниже $44 за баррель
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19 августа 2020 года 18:48
"Фридом Финанс" не видит причин для просадки Brent ниже $44 за баррель
Нефть марки Brent опустилась ниже $45 за баррель, теряя более 1%, констатирует аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. "Игроки следят за заявлениями мониторингового комитета ОПЕК+, где будут названы страны, нарушающие и исполняющие свои квоты. От этого зависит потенциал дальнейшего роста совокупной добычи картеля. Безупречное исполнение соглашения может быть сигналом для продажи нефти. Однако мы пока не видим причин для просадки Brent ниже $44", - пишет он в комментарии компании.
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19 августа 2020 года 20:02
Рубль в ходе волатильных торгов отыграл потери к доллару и евро и вечером вновь укрепляется благодаря нефти
Москва. 19 августа. Доллар и евро растеряли рост и дешевеют на "Московской бирже" в среду вечером, рубль отыграл потери в ходе волатильных торгов и вновь повышается к бивалютной корзине благодаря улучшению ситуации на рынке нефти. читать дальше
.19 августа 2020 года 19:29
Москва. 19 августа. Рынок акций РФ в среду вырос вместе с фондовыми индексами в Европе и США, несмотря на неопределенность с новым пакетом поддержки экономики США и напряженность в отношениях США и Китая; в лидерах роста выступили обновившие максимумы акции "Яндекса" на ожиданиях вхождения в число тяжеловесов индекса MSCI Russia 10/40, и просели бумаги "Мечела" после квартального отчета. читать дальше
.19 августа 2020 года 18:40
Цены евробондов РФ в среду приостановили восстановительный рост на фоне невнятной динамики US Treasuries
Москва. 19 августа. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду приостановили восстановительный рост, наблюдавшийся накануне, на фоне снижения активности покупателей в отсутствие четких внешних ориентиров. Американские казначейские обязательства (US Treasuries) не демонстрируют 19 августа ярко выраженной динамики, что в итоге ведет к незначительным изменениям суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.19 августа 2020 года 18:26
Валюты могут стать предпочтительным инструментом торговли, и каждый шаг регуляторов, каждый всплеск инфляции будут удерживать волатильность на высоком уровне, сообщается в комментарии Saxo Bank. Доллар упал до нового минимума за цикл относительно большинства валют G10, в первую очередь, отмечает... читать дальше
.19 августа 2020 года 17:48
Настрой глобальных рынков в последние недели был умеренно положительным, говорится в обзоре Альфа-банка. "Все основные фондовые индексы – S&P, MSCI EM, РТС – продемонстрировали постепенный рост. Можно сказать, что сохранение осторожного оптимизма поддерживалось, с одной стороны, новостями по... читать дальше
.19 августа 2020 года 17:23
Российский рынок акций сохранит осторожный рост на относительно позитивном внешнем фоне, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Российские индексы в среду придерживались тенденции к росту, как и в Европе, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей... читать дальше
.19 августа 2020 года 16:14
Ситуацию нельзя назвать негативной для рубля, так как доходности на вторичном рынке стали вполне интересными для резидентов и нерезидентов, и можно ждать роста ОФЗ, а с ним и укрепления рубля, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Рубль пытался укрепляться в начале торгов среды, но весьма... читать дальше
.19 августа 2020 года 15:42
Рубль днем развернулся вниз и умеренно дешевеет к доллару и евро в ожидании новых стимулов с внешних рынков
Москва. 19 августа. Доллар и евро после небольшого укрепления на старте торгов перешли к умеренному повышению на "Московской бирже" в среду днем, рубль развернулся вниз и дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов с внешних рынков. читать дальше
.19 августа 2020 года 15:20
MSCI объявит итоги ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40 в ночь на 20 августа, ожидается, что Яндекс займет место в топ-4
ндексный провайдер MSCI объявит итоги ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, который строится на основе индекса MSCI Russia Standard, в ночь на 20 августа 2020 года по московскому времени. По оценкам главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского и аналитика BCS Global Markets... читать дальше
.19 августа 2020 года 14:57
S&P500 до начала зимы может показать просадку не более чем на 7%, но перед этим не исключен рост еще на 2-3%, сообщается в комментарии "Фридом Финанс". Аналитик Валерий Емельянов констатирует, что на американском рынке формально завершился "медвежий" тренд. На последней сессии индекс S&P500... читать дальше
.19 августа 2020 года 14:19
Несмотря на краткосрочные флуктуации цен в последние дни, основные информационные тенденции и технические тренды котировок сохраняются, поэтому преобладает вероятность продолжения позитивной динамики на российском рынке акций, отмечает в комментарии "Фридом Финанс" аналитик управления торговых... читать дальше
.19 августа 2020 года 13:43
Цена Brent в среду может упасть ниже $44,8/барр. и нацелиться на $44,4/барр., считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Аналитики Sberbank CIB полагают, что цена Brent в среду может упасть ниже $44,8/барр. и нацелиться на... читать дальше
.19 августа 2020 года 13:19
Несмотря на настроения на рынках EM и напряженный геополитический фон, у рубля все же остаются шансы развернуть ситуацию в плюс до конца торгов среды, говорится в комментарии "Велес Капитал". Рубль снижается при неоднозначных настроениях на EM и напряженном геополитическом фоне. На российском... читать дальше
.19 августа 2020 года 12:41
Яндекс" (MOEX: YNDX) может занять место ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 по итогам его августовской ребалансировки, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского. Основным событием августовского пересмотра индекса MSCI... читать дальше
.19 августа 2020 года 12:17
Котировки золота и серебра в среднесрочной и долгосрочной перспективах будут снижаться, а не расти - Julius Baer
Текущий рост котировок на рынках золота и серебра отражает продолжающееся ослабление доллара США, в среднесрочной и долгосрочной перспективах цены будут снижаться, а не расти, говорится в комментарии Julius Baer. "Хотя золото и серебро вернули утраченные позиции после распродажи на прошлой... читать дальше
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