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19 августа 2020 года 17:48
Глобальные рынки сохраняют осторожный оптимизм - Альфа-банк
Настрой глобальных рынков в последние недели был умеренно положительным, говорится в обзоре Альфа-банка. "Все основные фондовые индексы – S&P, MSCI EM, РТС – продемонстрировали постепенный рост. Можно сказать, что сохранение осторожного оптимизма поддерживалось, с одной стороны, новостями по разработке вакцины, которые важны для снижения вероятности второй волны карантина, а с другой стороны, тем, что балансы ФРС и ЕЦБ, хотя и перестали расти, но все же и не снижаются", - пишут специалисты. Хотя CDS по развивающимся рынкам демонстрируют снижение за последний месяц, нельзя сказать, отмечают в банке, что валюты этих стран показывают устойчивую динамику. С начала августа основная масса валют этих стран снизилась, отражая растущую напряженность инвесторов по поводу будущего развития этих рынков. В частности, в последние недели внимание приковано к ситуации в Турции: по недавно опубликованной информации, Турция в июне потратила около $8млрд из своих резервов или почти $30млрд с начала года, что спровоцировало давление на лиру. Хотя экономическая ситуация в Турции действительно вызывает больше обеспокоенности в силу высокой зависимости страны от туризма, турецкая лира не единственная валюта, которая находится под давлением. И бразильский реал, и аргентинское песо также пострадали в последнюю неделю, обращают внимание аналитики банка. Рубль в последние недели также демонстрирует отклонение от своего равновесного значения, определяемого ценой на нефть, так как инвесторов беспокоят последствия событий в Белоруссии, отмечают эксперты Альфа-банка. Евро пока выглядит главным бенефициаром общей ситуации – в последние недели пара евро/доллар приблизилась к уровню 1,20.
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19 августа 2020 года 20:02
Рубль в ходе волатильных торгов отыграл потери к доллару и евро и вечером вновь укрепляется благодаря нефти
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.19 августа 2020 года 19:29
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.19 августа 2020 года 18:48
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.19 августа 2020 года 18:40
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.19 августа 2020 года 18:26
Валюты могут стать предпочтительным инструментом торговли, и каждый шаг регуляторов, каждый всплеск инфляции будут удерживать волатильность на высоком уровне, сообщается в комментарии Saxo Bank. Доллар упал до нового минимума за цикл относительно большинства валют G10, в первую очередь, отмечает... читать дальше
.19 августа 2020 года 17:23
Российский рынок акций сохранит осторожный рост на относительно позитивном внешнем фоне, говорится в комментарии "Открытие Брокер". Российские индексы в среду придерживались тенденции к росту, как и в Европе, констатирует ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей... читать дальше
.19 августа 2020 года 16:14
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.19 августа 2020 года 15:42
Рубль днем развернулся вниз и умеренно дешевеет к доллару и евро в ожидании новых стимулов с внешних рынков
Москва. 19 августа. Доллар и евро после небольшого укрепления на старте торгов перешли к умеренному повышению на "Московской бирже" в среду днем, рубль развернулся вниз и дешевеет к бивалютной корзине в ожидании новых стимулов с внешних рынков. читать дальше
.19 августа 2020 года 15:20
MSCI объявит итоги ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40 в ночь на 20 августа, ожидается, что Яндекс займет место в топ-4
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.19 августа 2020 года 14:57
S&P500 до начала зимы может показать просадку не более чем на 7%, но перед этим не исключен рост еще на 2-3%, сообщается в комментарии "Фридом Финанс". Аналитик Валерий Емельянов констатирует, что на американском рынке формально завершился "медвежий" тренд. На последней сессии индекс S&P500... читать дальше
.19 августа 2020 года 14:19
Несмотря на краткосрочные флуктуации цен в последние дни, основные информационные тенденции и технические тренды котировок сохраняются, поэтому преобладает вероятность продолжения позитивной динамики на российском рынке акций, отмечает в комментарии "Фридом Финанс" аналитик управления торговых... читать дальше
.19 августа 2020 года 13:43
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.19 августа 2020 года 13:19
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.19 августа 2020 года 12:41
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.19 августа 2020 года 12:17
Котировки золота и серебра в среднесрочной и долгосрочной перспективах будут снижаться, а не расти - Julius Baer
Текущий рост котировок на рынках золота и серебра отражает продолжающееся ослабление доллара США, в среднесрочной и долгосрочной перспективах цены будут снижаться, а не расти, говорится в комментарии Julius Baer. "Хотя золото и серебро вернули утраченные позиции после распродажи на прошлой... читать дальше
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