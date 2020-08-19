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19 августа 2020 года 17:48

Глобальные рынки сохраняют осторожный оптимизм - Альфа-банк

Настрой глобальных рынков в последние недели был умеренно положительным, говорится в обзоре Альфа-банка.

"Все основные фондовые индексы – S&P, MSCI EM, РТС – продемонстрировали постепенный рост. Можно сказать, что сохранение осторожного оптимизма поддерживалось, с одной стороны, новостями по разработке вакцины, которые важны для снижения вероятности второй волны карантина, а с другой стороны, тем, что балансы ФРС и ЕЦБ, хотя и перестали расти, но все же и не снижаются", - пишут специалисты.

Хотя CDS по развивающимся рынкам демонстрируют снижение за последний месяц, нельзя сказать, отмечают в банке, что валюты этих стран показывают устойчивую динамику. С начала августа основная масса валют этих стран снизилась, отражая растущую напряженность инвесторов по поводу будущего развития этих рынков. В частности, в последние недели внимание приковано к ситуации в Турции: по недавно опубликованной информации, Турция в июне потратила около $8млрд из своих резервов или почти $30млрд с начала года, что спровоцировало давление на лиру. Хотя экономическая ситуация в Турции действительно вызывает больше обеспокоенности в силу высокой зависимости страны от туризма, турецкая лира не единственная валюта, которая находится под давлением. И бразильский реал, и аргентинское песо также пострадали в последнюю неделю, обращают внимание аналитики банка.

Рубль в последние недели также демонстрирует отклонение от своего равновесного значения, определяемого ценой на нефть, так как инвесторов беспокоят последствия событий в Белоруссии, отмечают эксперты Альфа-банка. Евро пока выглядит главным бенефициаром общей ситуации – в последние недели пара евро/доллар приблизилась к уровню 1,20.

Опубликовано: /Альфа-Банк/
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