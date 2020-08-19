Вероятен рост ОФЗ, а с ним и укрепление рубля - "Открытие Брокер"

Ситуацию нельзя назвать негативной для рубля, так как доходности на вторичном рынке стали вполне интересными для резидентов и нерезидентов, и можно ждать роста ОФЗ, а с ним и укрепления рубля, говорится в комментарии "Открытие Брокер".

Рубль пытался укрепляться в начале торгов среды, но весьма быстро перестал, отмечает ведущий аналитик по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3315 рублей. Ставки MosPrime продолжили расти до 4,36% на день, 4,41% - на неделю, 4,50% - на месяц.

"Повышение стоимости денег в банковской системе традиционно происходит перед налоговыми платежами. Однако к укреплению рубля это не приводит, так как запланированные размещения ОФЗ на 19 августа были отменены по причине неблагоприятного роста доходностей на фоне белорусского политического кризиса. На глобальном рынке Forex приостановилось ослабление доллара, что дополнительно создаёт неопределённость для отечественной валюты. В целом ситуацию нельзя назвать негативной. Доходности на вторичном рынке стали вполне интересными для резидентов и нерезидентов, а по этой причине можно ждать роста ОФЗ, а с ними и укрепление рубля", - пишет Кочетков.