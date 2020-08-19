S&P500 выходит на плато, но не исключен рост еще на 2-3% - "Фридом Финанс"

S&P500 до начала зимы может показать просадку не более чем на 7%, но перед этим не исключен рост еще на 2-3%, сообщается в комментарии "Фридом Финанс".

Аналитик Валерий Емельянов констатирует, что на американском рынке формально завершился "медвежий" тренд. На последней сессии индекс S&P500 полностью отыграл мартовское падение активов и впервые в этом году закрылся выше пиков февраля. Новый абсолютный максимум для индекса широкого рынка установлен на отметке 3393,5 пункта, на закрытии S&P500 был чуть ниже 3390. Предыдущий рекорд, зафиксированный 19 февраля - 3386 пунктов.

"Обвал рынка в марте оказался самым быстрым в его истории: до абсолютного "дна" фондовые индексы опустились всего за 33 дня. В среднем в период кризисов и рецессий индекс S&P500 сохраняет "даунтренд" на протяжении 300 дней. По темпам падения ближайшим аналогом нынешнего кризиса, который был вызван эпидемией коронавируса, был обвал 1929 года, который ознаменовал начало Великой депрессии. Рынки в тот год снижались на протяжении 67 дней, - отмечает специалист. - По многим параметрам падение 2020 года является уникальным явлением. Чтобы перебить февральский максимум, рынку потребовалось всего 148 дней, что стало еще одним рекордом. В среднем рынок повторяет пики за пять-семь лет после основного снижения. В этом году на восстановление ушло менее пяти месяцев. При этом глубина падения в марте достигла 34%, что немного меньше среднего, а обратный рост составил около 52%. Столько заработали инвесторы, которые вышли на рынок на самом "дне". В годовом измерении доходность S&P500 за этот бурный период роста равнялась примерно 180%".

Перспективы дальнейшего ралли, с точки зрения эксперта компании, под большим вопросом. Рынок поставил на оптимистичный сценарий без двойного "дна" и без разрушительных последствий второй волны пандемии. Пока этот сценарий реализуется. Однако при этом все ключевые драйверы восстановления уже отыграны, обращает внимание Емельянов: пакеты помощи от регуляторов и правительств заложены в ценах активов, восстановительный спрос на товары и услуги преодолел свой пик еще в июле, а темпы разработки вакцины от COVID-19 уже максимально сжаты.

"С учетом этого в ближайшие месяцы мы ожидаем преимущественно боковое движение рынка с высокой вероятностью слабой коррекции. Драйверами снижения станут бумаги "разогретого" технологического сектора и, вероятно, банков. Поддержкой будут выступать все еще дешевые акции промышленных компаний и транспортной сферы. До начала зимы S&P500 может показать просадку не более 7%, но перед этим не исключен рост еще на 2-3%", - указывает аналитик "Фридом Финанс".