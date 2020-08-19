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Главная / Мнения аналитиков / Яндекс может занять место Норникеля в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 - "ВТБ Капитал"
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19 августа 2020 года 12:41
Яндекс может занять место Норникеля в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 - "ВТБ Капитал"
"Яндекс" (MOEX: YNDX) может занять место ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 по итогам его августовской ребалансировки, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского. Основным событием августовского пересмотра индекса MSCI Russia, результаты которого были объявлены в ночь на 13 августа по московскому времени, стало включение в его состав акций "Яндекса". Кроме того, как считает Питерский, "Яндекс" имеет шансы получить место в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 в рамках августовской ребалансировки. Как отмечает эксперт, по состоянию на 11:00 МСК по динамике котировок акции "Яндекса" были на 4% впереди бумаг "Норильского никеля" в гонке за место в списке тяжеловесов. Индекс MSCI Russia 10/40 является производным от индекса MSCI Russia. Топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 в настоящее время включает "Газпром" (MOEX: GAZP), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), Сбербанк (MOEX: SBER) и "Норильский никель". Распределение веса в индексе MSCI Russia 10/40 важно с точки зрения активов фондов, вкладывающих средства в Россию, так как многие из них обязаны следовать директивам UCITS III, которые, в частности, предполагают запрет на аллокацию более 10% активов в акции одной компании.
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Компании упоминаемые в новости: Норильский Никель ГМК, Яндекс
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19 августа 2020 года 15:20
MSCI объявит итоги ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40 в ночь на 20 августа, ожидается, что Яндекс займет место в топ-4
ндексный провайдер MSCI объявит итоги ребалансировки индекса MSCI Russia 10/40, который строится на основе индекса MSCI Russia Standard, в ночь на 20 августа 2020 года по московскому времени. По оценкам главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского и аналитика BCS Global Markets... читать дальше
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.19 августа 2020 года 14:19
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Текущий рост котировок на рынках золота и серебра отражает продолжающееся ослабление доллара США, в среднесрочной и долгосрочной перспективах цены будут снижаться, а не расти, говорится в комментарии Julius Baer. "Хотя золото и серебро вернули утраченные позиции после распродажи на прошлой... читать дальше
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.19 августа 2020 года 11:13
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.19 августа 2020 года 10:53
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.19 августа 2020 года 10:34
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.19 августа 2020 года 10:18
Российские фондовые индексы в среду утром, вероятно, не покажут существенных изменений ввиду неоднозначных настроений за рубежом и продолжат движение в рамках достаточно узких диапазонов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". Ориентир по индексу Мосбиржи на день -... читать дальше
.19 августа 2020 года 09:59
налитики "Атона" считают, что торговая сессия на рынке акций РФ в среду начнется с небольшого подъема котировок акций, говорится в обзоре компании. читать дальше
.19 августа 2020 года 09:53
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.19 августа 2020 года 09:44
Наиболее вероятный сценарий на среду - консолидация индекса Мосбиржи в середине диапазона 3000-3100 пунктов - Промсвязьбанк
Российский фондовый рынок продолжит следовать за умеренными изменениями внешнего фона, говорится в комментарии Промсвязьбанка. "Наиболее вероятным сценарием на среду считаем консолидацию индекса Мосбиржи в середине диапазона 3000-3100 пунктов. Фактором риска может стать геополитика. Из... читать дальше
.19 августа 2020 года 09:33
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