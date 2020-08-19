Яндекс может занять место Норникеля в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 - "ВТБ Капитал"

"Яндекс" (MOEX: YNDX) может занять место ГМК "Норильский никель" (MOEX: GMKN) в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 по итогам его августовской ребалансировки, говорится в обзоре главного стратега "ВТБ Капитала" по рынку акций Ильи Питерского.

Основным событием августовского пересмотра индекса MSCI Russia, результаты которого были объявлены в ночь на 13 августа по московскому времени, стало включение в его состав акций "Яндекса".

Кроме того, как считает Питерский, "Яндекс" имеет шансы получить место в топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 в рамках августовской ребалансировки.

Как отмечает эксперт, по состоянию на 11:00 МСК по динамике котировок акции "Яндекса" были на 4% впереди бумаг "Норильского никеля" в гонке за место в списке тяжеловесов.

Индекс MSCI Russia 10/40 является производным от индекса MSCI Russia.

Топ-4 индекса MSCI Russia 10/40 в настоящее время включает "Газпром" (MOEX: GAZP), "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH), Сбербанк (MOEX: SBER) и "Норильский никель".

Распределение веса в индексе MSCI Russia 10/40 важно с точки зрения активов фондов, вкладывающих средства в Россию, так как многие из них обязаны следовать директивам UCITS III, которые, в частности, предполагают запрет на аллокацию более 10% активов в акции одной компании.