Котировки золота и серебра в среднесрочной и долгосрочной перспективах будут снижаться, а не расти - Julius Baer

Текущий рост котировок на рынках золота и серебра отражает продолжающееся ослабление доллара США, в среднесрочной и долгосрочной перспективах цены будут снижаться, а не расти, говорится в комментарии Julius Baer.

"Хотя золото и серебро вернули утраченные позиции после распродажи на прошлой неделе, мы не наблюдаем серьезных признаков покупок со стороны инвесторов. Вместо этого рост является следствием продолжающегося ослабления доллара США. Поскольку мы не разделяем точку зрения о долгосрочном обесценивании доллара и утрате им статуса резервной валюты, то по-прежнему ожидаем, что котировки золота и серебра в среднесрочной и долгосрочной перспективах будут снижаться, а не расти. Придерживаемся нейтральной позиции, поскольку еще рано проявлять осторожность", - пишет руководитель направления перспективных исследований Next Generation Карстен Менке.