Вероятность тестирования парой EUR/USD отметки 1,2000 в ближайшей перспективе сохраняется - "ФИНАМ"

Курс EUR/USD в среду, 19 августа, немного корректируется после существенного прироста во вторник, торгуясь в районе отметки 1,19300, констатирует аналитик отдела анализа мировых рынков "ФИНАМ" Анна Зайцева. "На дневном графике валютная пара EUR/USD продолжает движение в направлении уровня 1,2000, где пролегает сильное сопротивление. Стохастические линии перешли в зону перекупленности, что говорит об ограниченном запасе хода инструмента наверх. Тем не менее, вероятность тестирования отметки 1,2000 в ближайшей перспективе сохраняется", - указывает специалист.