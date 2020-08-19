Ориентир по индексу Мосбиржи на среду - диапазон 3000-3100 пунктов - "Велес Капитал"

Российские фондовые индексы в среду утром, вероятно, не покажут существенных изменений ввиду неоднозначных настроений за рубежом и продолжат движение в рамках достаточно узких диапазонов, говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал". Ориентир по индексу Мосбиржи на день - диапазон 3000-3100 пунктов.

"День ожидается насыщенным на макроэкономические и корпоративные события, в связи с чем активность по ходу сессии может возрасти. Риски понижательной коррекции по рисковым активам в ближайшие сессии сохраняются, но потенциал падения выглядит ограниченным", - отмечает аналитик Елена Кожухова.