Российский рынок акций откроется в среду без существенных изменений - "Алор Брокер"

Индекс Мосбиржи во итогам торгов вторника не изменился и остался чуть ниже несильного сопротивления 3060 пунктов, констатирует главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. "Обороты торгов были низкими, практически все "голубые фишки" также торговались нейтрально. Тем временем S&P500 с большими мучениями сумел обновить исторический максимум, но энтузиазма двигаться вверх дальше не видно. В среду российский рынок акций откроется без существенных изменений: американские фьючерсы находятся около нуля, в районе 45 долларов за баррель стоит нефть", - отмечает специалист компании в своем комментарии.