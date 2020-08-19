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19 августа 2020 года 09:11
Вероятен уход рубля ближе к отметке 74 руб./$1- "Алор Брокер"
Аналитики "Алор Брокер" не видят никаких поводов для роста рубля и ждут его ухода в паре с долларом ближе к отметке 74 руб./$1, сообщается в комментарии компании. Рубль в понедельник закрылся чуть выше отметки 73 руб./$1. С одной стороны, считает главный аналитик компании Алексей Антонов, укрепление рубля к американской валюте можно объяснить ослаблением доллара на мировом рынке. Так, пара евро/доллар преодолела рубеж 1,19, что дает ей среднесрочные шансы движения в район 1,24. "Однако мы ранее неоднократно видели, что "россиянин" игнорировал динамику доллара к основным мировым валютам", - отмечает эксперт. Но при этом продолжилась распродажа ОФЗ, констатирует специалист "Алор Брокер". Похоже, указывает он, что рублевые бонды Минфина перестали пользоваться спросом, финансовое ведомство даже отменило сегодня традиционный аукцион по размещению ОФЗ. "Распродажу российских госбумаг можно объяснить разрастанием политического кризиса в соседней Белоруссии. В таких условиях не видим никаких поводов для роста рубля и ждем его ухода в паре с долларом ближе к отметке 74 руб./$1", - пишет Антонов.
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