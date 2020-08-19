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19 августа 2020 года 09:41

Цены рублевых корпоративных бондов в среду не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 19 августа. Цены рублевых корпоративных облигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне неоднозначных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы во вторник не продемонстрировали единой динамики, при этом S&P 500 поднялся до рекордного максимума. Nasdaq Composite во вторник также обновил рекорд - в 34-й раз с начала года. Инвесторы продолжают следить за отношениями между Вашингтоном и Пекином. Министерство торговли США в понедельник объявило о новых мерах для ограничения доступа китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Co. к ключевым для ее работы компонентам. Кроме того, Минторг добавил 38 аффилированных с Huawei организаций в 21 стране в "черный список" компаний, которым запрещено экспортировать американские технологии организациям, не имеющим необходимой лицензии.

Между тем республиканцы готовятся представить урезанный вариант нового пакета мер поддержки экономики США, сообщает Bloomberg. Новый проект, в частности, будет включать предоставление надбавок к пособиям по безработице в размере $300 в неделю и выделение дополнительного финансирования почтовой службе США (U.S. Postal Service, USPS). Министр финансов США Стивен Мнучин во вторник заявил в эфире CNBC, что демократы не хотят достичь "приемлемого" соглашения по новым мерам поддержки экономики. "Президент хочет, чтобы мы сделали больше. Он хочет, чтобы мы предоставили деньги для детей и рабочие места, и второй раунд программы кредитования малого бизнеса (PPP) и прямые платежи очевидно являются частью этого", - сказал он.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах в среду. Негативным фактором для рынков является неопределенность в отношении переговоров США и Китая о торговле. Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры были отложены. Инвесторы также ждут протокол июльского заседания Федеральной резервной системы США, который будет опубликован в среду. На этом фоне японский индекс Nikkei 225 вырос на 0,34%. Китайский индекс Shanghai Composite опускается на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 1%. Южнокорейский индекс Kospi вырос на 0,5%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,7%.

В свою очередь цены на нефть снижаются в среду утром на ожиданиях итогов заседания Объединенного министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+ и публикации еженедельного отчета Минэнерго США. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК в среду составила $45,08 за баррель, что на 0,84% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на 0,2%. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени снизились в цене на 0,77%, до $42,56 за баррель. В предыдущий день стоимость этих контрактов не менялась.

Министры стран ОПЕК+ в среду обсудят исполнение сделки по снижению добычи и компенсационные сокращения в странах, которые нарушили квоты в мае-июле, пишет S&P Global Platts. Участники ОПЕК+, как ожидается, продолжат придерживаться сделки в ее нынешнем варианте, предполагающем сокращение добычи на 7,7 млн б/с.

Между тем запасы нефти в США на неделе, завершившейся 14 августа, сократились на 4,26 млн баррелей, свидетельствуют данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник. В то же время, данные показали рост запасов бензина на прошлой неделе. Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 17:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют, что данные покажут снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,8 млн баррелей. По их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 900 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник практически не изменилась по сравнению с предыдущим торговым днем и осталась ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,174 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,605 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 августа снизился всего на 0,005% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 110,93 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,015%, поднявшись до 701,49 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Газпром Капитал БО-001Р-02" (+1,42%), "ЕвроХим-001P-06" (+0,5%) и "Сбербанк-001Р-SBER15" (+0,28%), а в лидерах снижения - облигации "Роснефть-002Р-04" (-0,4%), "Сбербанк-001-04R" (-0,3%) и "РЖД-001P-16R" (-0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ВТБ (MOEX: VTBR) разместил 61,26% выпуска инвестиционных облигаций серии Б-1-103 на 306,287 млн рублей и 53,77% выпуска инвестиционных облигаций серии Б-1-104 на 107,531 млн рублей. Номинальный объем выпуска Б-1-103 - 500 млн рублей, срок обращения - 2 года, выпуска Б-1-104 - 200 млн рублей, срок обращения - 3 года. Ставка купона по выпускам установлена на уровне 0,01% годовых, предусмотрен дополнительный доход.

ООО "РВК-Инвест" (входит в ГК "Росводоканал") полностью разместило 10-летние облигации объемом 3 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 14 августа. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 7,15% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте через 4 года на уровне 7,28% годовых. Купоны полугодовые. Облигации размещались в рамках 10-летней программы облигаций компании объемом 10 млрд рублей. В рамках программы облигации смогут размещаться на срок до 10 лет. Ранее компания на долговой рынок не выходила.

ГК "Автодор" полностью разместила выпуск облигаций серии 002Р-02 со сроком обращения около 27 лет объемом 2,15 млрд рублей. Облигации размещены по закрытой подписке. Круг потенциальных инвесторов - Минфин и кредитные организации, привлекшие средства Фонда национального благосостояния посредством их размещения в субординированные депозиты. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения - с 17-го года обращения эмитент будет гасить ежегодно по 5% от номинальной стоимости выпуска. Оставшиеся 50% будут выплачены в дату погашения. Облигации размещены в рамках программы серии 002Р объемом 45 млрд 99 млн 900 тыс. рублей. В рамках бессрочной программы бумаги могут размещаться на срок до 27 лет.

АО "Новая концессионная компания" полностью разместило выпуск облигаций класса Б1 с индексируемым номиналом со сроком обращения около 30 лет на 3 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов была установлена на уровне 6,2% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения: через 9,5 лет каждые полгода будет гаситься по 2,5% от номинала. В обращении других облигаций АО "Новая концессионная компания" нет.

ООО "Обувь России" (MOEX: OBUV) завершило размещение облигаций серии 001P-03 на 500 млн рублей со сроком обращения 4 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 11,5% годовых, что соответствует доходности к погашению 12,49% годовых.

ООО "Лизинговая компания Простые решения" ("ПР-Лизинг") с 14:00 МСК 19 августа по 14:00 МСК 25 августа проведет сбор заявок инвесторов на приобретение выпуска облигаций серии 002Р-01 объемом 1 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 27 августа. Бумаги будут размещаться по открытой подписке на срок около 9 лет. Ставка 1-30-го купонов установлена на уровне 10% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение по усмотрению эмитента в даты окончания 48-го, 66-го, 84-го и 102-го купонов.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) определило ставку 30-го купона облигаций 23-й и 28-й серий в размере 4,4% годовых. "ФСК ЕЭС" разместила облигации 23-й и 28-й серий общим объемом 30 млрд рублей в июне 2013 года. Срок обращения облигаций - 35 лет. Бумаги имеют квартальные купоны. Ставка 1-го купона установлена по итогам book building в размере 8,4% годовых. Ставка 2-140-го купонов рассчитывается как индекс потребительских цен + 1%.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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