S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

Американские фондовые индексы во вторник не продемонстрировали единой динамики. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно на торгах в среду. Цены на нефть эталонных марок в среду.

Американские фондовые индексы во вторник не продемонстрировали единой динамики, при этом S&P 500 поднялся до рекордного максимума.

Nasdaq Composite во вторник также обновил рекорд - в 34-й раз с начала года, свидетельствуют данные MarketWatch.

Как отмечает CNBC, S&P 500 с 23 марта прибавил 54%, во многом благодаря резкому росту акций крупных технологических компаний.

"Технически мы вернулись туда, где были до распродажи, но есть еще много секторов, которые не начали восстанавливаться", - отмечает Шон Круз из TD Ameritrade.

Инвесторы продолжают следить за отношениями между Вашингтоном и Пекином. Министерство торговли США в понедельник объявило о новых мерах для ограничения доступа китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Co. к ключевым для ее работы компонентам. Кроме того, Минторг добавил 38 аффилированных с Huawei организаций в 21 стране в "черный список" компаний, которым запрещено экспортировать американские технологии организациям, не имеющим необходимой лицензии.

Между тем республиканцы готовятся представить урезанный вариант нового пакета мер поддержки экономики США, сообщает Bloomberg. Новый проект, в частности, будет включать предоставление надбавок к пособиям по безработице в размере $300 в неделю и выделение дополнительного финансирования почтовой службе США (U.S. Postal Service, USPS).

Министр финансов США Стивен Мнучин во вторник заявил в эфире CNBC, что демократы не хотят достичь "приемлемого" соглашения по новым мерам поддержки экономики.

"Президент хочет, чтобы мы сделали больше. Он хочет, чтобы мы предоставили деньги для детей и рабочие места, и второй раунд программы кредитования малого бизнеса (PPP) и прямые платежи очевидно являются частью этого", - сказал он.

Тем временем число домов, строительство которых было начато в США в июле, увеличилось на 22,6% относительно предыдущего месяца и составило 1,496 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Это максимальное значение с февраля.

Инвесторы также оценивали корпоративную отчетность.

Акции Walmart Inc. (по SPB: WMT) во вторник подешевели на 0,8%, несмотря на то, что крупнейшая в США компания розничной торговли увеличила прибыль и выручку во втором квартале 2020 года, причем ее показатели существенно превзошли прогнозы рынка.

Котировки Kohl's Corp. упали на 14,7%, хотя ритейлер во втором квартале получил скорректированный убыток на уровне $0,25 на акцию, в то время как аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали показатель в $0,88 на акцию. Выручка компании упала на 23,1%, до $3,41 млрд, но оказалась выше прогноза экспертов на уровне $3,09 млрд.

Бумаги Home Depot Inc. (SPB: HD) потеряли в цене 1,2%, несмотря на то, что крупнейшая в США сеть магазинов товаров для дома отчиталась о превзошедшей прогнозы прибыли во втором финансовом квартале, при этом выручка подскочила до рекордного значения и существенно превысила ожидания.

Стоимость Advance Auto Parts (SPB: AAP) Inc. выросла на 1,1% после того, как ритейлер автомобильных запчастей также отчитался о финансовых результатах, превысивших ожидания экспертов. Скорректированная прибыль компании во втором квартале составила $2,92 на акцию при прогнозе аналитиков в $1,98 на акцию. Выручка выросла на 7,3%, до $2,5 млрд. Аналитики, опрошенные FactSet, прогнозировали выручку в $2,38 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 67,19 пункта (0,24%) - до 27777,72 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 7,78 пункта (0,23%) и составил 3389,76 пункта.

Nasdaq Composite поднялся на 81,12 пункта (0,73%) - до 11210,84 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправленно на торгах в среду.

Негативным фактором для рынков является неопределенность в отношении переговоров США и Китая о торговле. Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры были отложены.

В последние недели отмечается ужесточение позиции Трампа в отношении Китая.

Так, он заявил о намерении запретить на территории США деятельность китайских компаний, в том числе гиганта электронной коммерции Alibaba. В минувшую пятницу Трамп подписал указ, направленный на то, чтобы признать недействительной покупку в 2017 году китайской компанией ByteDance приложения Musical.ly, которое впоследствии стало TikTok. Согласно указу, ByteDance должна в течение 90 дней продать или выделить бизнес TikTok в США и избавиться от записей данных американских пользователей приложения.

Министерство торговли США в понедельник объявило о новых мерах для ограничения доступа китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Co. к ключевым для ее работы компонентам. Новые правила, введенные Минторгом, закрывают для китайской компании возможность закупки полупроводникового оборудования, произведенного с использованием американских технологий. Они основаны на мерах, принятых в мае, когда США запретили Huawei использовать американские технологии в своих чипах.

Кроме того, Минторг добавил 38 аффилированных с Huawei организаций в 21 стране в "черный список" компаний, которым запрещено экспортировать американские технологии организациям, не имеющим необходимой лицензии. Сама Huawei находится в этом списке с прошлого года, пишет The Wall Street Journal.

Инвесторы ждут протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, который будет опубликован в среду.

Японский индекс Nikkei 225 повышается на 0,3%.

Падение японского экспорта замедлилось в июле на фоне роста поставок в Китай впервые за семь месяцев, однако было зафиксировано по итогам 20-го месяца подряд.

Экспорт упал на 19,2% относительно июля прошлого года - до 5,37 трлн иен, сообщило японское министерство финансов. Двузначные темпы падения были зафиксированы пятый месяц подряд.

Аналитики ожидали более значительного падения общего объема экспорта в июле - на 21%, по данным Trading Economics. Эксперты, опрошенные FactSet, прогнозировали снижение показателя на 20,6%. В июне показатель рухнул на 26,2%.

Импорт в прошлом месяце упал на 22,3% - до 5,36 трлн иен. Сокращение показателя было зафиксировано 15-й месяц подряд. Аналитики в среднем прогнозировали падение показателя на 22,8%, согласно Trading Economics. Месяцем ранее импорт упал на 14,4%.

Котировки акций инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. выросли на 3,2%, а крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. - на 0,7%. В то же время бумаги производителя потребительской электроники Sony Corp. снизились на 2,5%.

Акции японского автопроизводителя Honda Motor Co. укрепились на 0,5%, Nissan Motor Co. - на 0,8%.

Китайский индекс Shanghai Composite опускается на 0,4%, гонконгский Hang Seng потерял 1%.

Акции производителя чипов Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. опускаются на 5,5% и находятся в лидерах падения в Гонконге. Бумаги страховой компании China Life Insurance Co. (SPB: LFC) Ltd. дешевеют на 4,2%, акции телекоммуникационной China Mobile (SPB: CHL) теряют в цене 1,7%.

Южнокорейский индекс Kospi вырос на 0,5%.

Акции производителя потребительской электроники LG Electronics Inc. подорожали на 2,1%, автопроизводителя Kia Motors Corp. - на 0,1%.

В то же время капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 0,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,7%.

Бумаги британо-австралийской горнодобывающей компании BHP Group подешевели на торгах в Сиднее на 1,6%. Цена бумаг конкурирующей Rio Tinto снизилась на 0,1%.

Цены на нефть эталонных марок в среду снижаются на ожиданиях итогов заседания Объединенного министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+ и публикации еженедельного отчета Минэнерго США.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 МСК в среду составляет $45,12 за баррель, что на $0,34 (0,75%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,09 (0,2%).

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,25 (0,58%), до $42,64 за баррель. В предыдущий день стоимость этих контрактов не менялась.

Министры стран ОПЕК+ в среду обсудят исполнение сделки по снижению добычи и компенсационные сокращения в странах, которые нарушили квоты в мае-июле, пишет S&P Global Platts. Участники ОПЕК+, как ожидается, продолжат придерживаться сделки в ее нынешнем варианте, предполагающем сокращение добычи на 7,7 млн б/с, отмечают аналитики ING.

Между тем запасы нефти в США на неделе, завершившейся 14 августа, сократились на 4,26 млн баррелей, свидетельствуют данные Американского института нефти (API), опубликованные во вторник. В то же время, данные показали рост запасов бензина на прошлой неделе.

"API сообщил о заметном росте запасов бензина, что несколько ослабило "бычьи" настроения на рынке", - отмечает аналитик AxiCorp Стивен Иннс.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 17:30 МСК. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозируют, что данные покажут снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 3,8 млн баррелей. По их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 900 тыс. баррелей.