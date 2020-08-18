Рубль вечером продолжает активно укрепляться к доллару, но растерял часть роста к евро вслед за их динамикой на Forex

Москва. 18 августа. Доллар заметно снижается, евро почти полностью отыграл потери первой половины дня на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине в рамках коррекции после заметного снижения накануне, вызванного распродажами на рынке ОФЗ, в том числе, со стороны нерезидентов.

Курс доллара США составил 73,27 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 47 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,4 руб./EUR1, подешевев на 9,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 30,14 копейки - до 79,63 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль сократил темпы роста к евро и продолжает активно дорожать к доллару на вечерних торгах. Евро смог отыграть часть потерь первой половины дня благодаря росту пары "евро-доллар" до максимумов с мая 2018 года на глобальном рынке. Новый раунд распродаж доллара на глобальном рынке был спровоцирован неопределенностью в связи с выборами в США и неспособностью американских законодателей договориться о новом пакете помощи в условиях пандемии коронавируса.

Кроме того, поддержку рублю оказывает ожидание спроса на валюту в рамках налогового периода августа, при этом участники внутреннего рынка не особо обращают внимание на очередной виток напряженности между США и Китаем и слабеющую нефть.

Министерство торговли США в понедельник объявило о новых мерах для ограничения доступа китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Co. к ключевым для ее работы компонентам.

Кроме того, Минторг добавил 38 аффилированных с Huawei организаций в 21 стране в "черный список" компаний, которым запрещено экспортировать американские технологии организациям, не имеющим необходимой лицензии.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что может продолжить давление на другие китайские компании в Америке за счет включения в список, в частности, такого гиганта, как Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA).

В минувшую пятницу Трамп подписал указ, направленный на то, чтобы задним числом признать недействительной покупку в 2017 году китайской компанией ByteDance приложения Musical.ly, которое впоследствии стало TikTok. Согласно указу, ByteDance должна в течение 90 дней продать или выделить бизнес TikTok в США и избавиться от записей данных американских пользователей приложения.

Тем временем с начала пандемии коронавирусной инфекции СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 мск вторника достигло 21 млн 881 тыс. 858 человек, увеличившись за сутки на 209 тыс. 672, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, если за первые две недели августа рубль смог немного укрепиться как к доллару, так и к евро, отыгрывая потери конца июля, то начало этой недели для российской валюты проходит скорее негативно. "В понедельник рубль упал к доллару и евро, во вторник смогу отыграть часть этих потерь. И все это на фоне дорожающей нефти - контракт Brent с поставкой в октябре укрепился с начала недели примерно на 0,7%. Основным внутренним фактором для рубля остается повышенная вероятность сохранения ЦБ РФ мягкой монетарной политики и дальнейшее снижение ключевой процентной ставки до конца года до 4% в случае неувеличения инфляционных рисков в ближайшие месяцы. Однако, на наш взгляд, в настоящий момент куда более значительное влияние на рубль оказывают внешние факторы. Это взаимоотношения между США и КНР на фоне переноса переговоров по подведению итогов первой фазы торговой сделки с прошедшей субботы, 15 августа, на неопределенное время, а также давление со стороны США на ряд китайских компаний, включая ByteDance, Tencent и Huawei. Немаловажными для российской валюты могут стать итоги заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое должно состояться в эту среду. Фактор, связанный с политической неопределенностью в соседней Белоруссии, также будет оставаться в фокусе инвесторов в ближайшее время", - подчеркнул Беспалов.

"На локальном валютном рынке доллар и евро корректировались после существенного роста накануне. При этом укреплению рубля способствовали как внешние факторы в виде негативной динамики доллара на большинстве развивающихся рынков и к корзине основных валют, так и внутренние в виде подготовки к основным налоговым платежам экспортеров, для которых укрепление доллара и евро накануне предоставило хорошую возможность конвертировать валютную выручку по привлекательному курсу. Стоит добавить, что на глобальных рынках доллар обновил очередные минимумы с мая 2018 года к корзине основных валют в целом и к евро в частности. Так, пара "евро-доллар" в течение дня была совсем близка к уровню $1,197 за евро", - отметил начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Игроки отслеживают реакцию западных стран на риски возможного участия России в политическом кризисе в Белоруссии, где 9 августа прошли президентские выборы. Обнародованные результаты выборов вызвали массовые протесты по всей стране, которые продолжаются до сих пор. Действия белорусских властей против протестующих вызвали резкую критику как в ЕС, так и в США.

В частности, Комитет по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса уже подверг критике заявление президента России Владимира Путина о готовности помочь Белоруссии.

"В то время, когда Кремль пытается подорвать суверенитет и независимость еще одной европейской страны, мы решительно осуждаем опрометчивое предложение президента России Владимира Путина оказать военную помощь режиму Лукашенко в Белоруссии", - говорится в совместном заявлении председателя комитета Элиота Энгела и старшего республиканца комитета Майкла Маккола.

Накануне в Европарламенте заявили, что не признают Александра Лукашенко президентом Белоруссии, и объявили его персоной нон грата в Евросоюзе.

"Мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Белоруссии и считаем его персоной нон грата в Европейском союзе. Мы присоединяемся к белорусскому народу в его требовании провести новые и свободные выборы под наблюдением независимых наблюдателей", - говорится в соответствующем заявлении, которое подписали лидеры пяти партий Европарламента.

"События в Белоруссии остаются в центре внимания общественности всего мира; мы не исключаем, что массовые протесты и забастовки, которые проходят по всей стране, могут негативно повлиять на отношение инвесторов и к России, в случае вовлеченности России в этот конфликт, спровоцировав повышение премии за страновой риск для России. Однако пока Кремль занимает весьма осторожную позицию и, судя по всему, стремится избежать любых форм эскалации этого конфликта", - подчеркивает аналитик Альфа-банка Джон Волш.

Цены на нефть эталонных марок снижаются во вторник на фоне неопределенности относительно нового пакета экономических стимулов в США и сохраняющейся напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК во вторник уменьшилась на 0,04% - до $45,34 за баррель. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 1,3%.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на 0,49%, до $42,68 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на 2,1%.

На этой неделе трейдеры ожидают заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+, запланированного на 19 августа, пишет S&P Global Platts.

Уровень исполнения сделки странами ОПЕК в июле составил 95%, странами не-ОПЕК - 96%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными, которые рассмотрел в понедельник технический комитет ОПЕК+.

Таким образом, страны ОПЕК снизили добычу меньше, чем должны были по условиям сделки, на 300 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК - на 140 тыс. б/с.

Согласно ранее достигнутым договоренностям, страны, которые не исполняли сделку в течение мая-июля, должны компенсировать "недосдачу" в августе-сентябре.

Трейдеры ожидают публикации данных Американского института нефти (API) об изменении запасов в США за минувшую неделю позднее во вторник.

ЦБ РФ с 10 по 14 августа продавал валюту по 3,1 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. На предыдущей неделе общий объем продажи валюты составил 28 млрд рублей.

Банк России во вторник, 18 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 673,1 млрд рублей (при лимите 1,76 трлн рублей и спросе 1 трлн 673,1 млрд рублей) в среднем по ставке 4,2% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 11 августа, банки разместили 1,49 трлн рублей (при лимите 1,49 трлн рублей и спросе 1 трлн 524,8 млрд рублей) в среднем по ставке 4,17% годовых.

ЦБ РФ также провел доразмещение 34-го выпуска КОБР объемом 2 млрд 517 млн рублей. Средневзвешенная цена аукциона составила 100,0001% от номинала.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 19 августа на 46,45 копейки, до 73,4321 руб./$1, и увеличил курс евро на 87,35 копейки, до 87,3401 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился во вторник на 8,11 копейки по отношению к понедельнику и составил 73,2056 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 12,25 копейки и составил 73,265 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 657,734 млн, из которых $607,059 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 50,675 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 56,06 копейки, до 87,2317 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 23,08 копейки и составил 87,2262 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR350,751 млн, из которых EUR123,574 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR227,177 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слега повысились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая осталась на прежнем уровне - 4,39% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,34% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 3 б.п. - до 4,49% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев выросли на 2 б.п. каждая - до 4,62% и 4,63% годовых.