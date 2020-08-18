Рынок акций РФ завершил торги консолидацией при смешанной динамике индексов

Москва. 18 августа. Рынок акций РФ завершил торги во вторник консолидацией при смешанной динамике blue chips и индексов на фоне разнополярных внешних сигналов из-за сохраняющейся напряженности в отношениях между США и Китаем и неопределенности вокруг принятия нового пакета мер поддержки экономики США.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3050,7 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1311,52 пункта (+0,2%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 2%.

Доллар упал до 73,25 рубля (-0,47 рубля), золото подорожало до $2012 за тройскую унцию (+0,7%).

Подорожали рублевые "префы" "Мечела" (+1,8%), акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,5%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+0,5%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%).

Подешевели бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-1,6%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,2%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%), "Мечела" (-0,4%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,3%).

Среди золотодобытчиков выросли акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+0,6%) и "Селигдара" (MOEX: SELG) (+0,6%), при этом просели бумаги Polymetal (MOEX: POLY) (-0,9%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,9%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (-0,7%), "префы" "Лензолота" (-5,8%) и "Селигдара" (-3,8%).

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, от резких движений рынок акций удержал укрепившийся рубль. Внешняя обстановка остается достаточно напряженной. США запретили поставки микросхем с использованием американских технологий для китайской Huawei, что усиливает ожидания дальнейшего ухудшения отношений между ведущими экономиками мира. Доллар продолжил слабеть на глобальном рынке, стимулируя рост в золоте, но в бумагах золотодобывающих компаний отмечалась частичная фиксация прибыли.

Позитивное влияние на рубль оказывают грядущие налоговые платежи, глобальное ослабление доллара, а также небольшое снижение доходностей на рынке ОФЗ. В Европе индексы днем росли, но к вечеру настроения ухудшились. Норвежский суверенный нефтяной фонд сообщил о потере $21 млрд в I полугодии из-за рыночной волатильности на фоне COVID-19.

Технический комитет ОПЕК оценил уровень выполнения соглашения ОПЕК+ на уровне 95-97% в июле. Однако в тексте комментария комитета акцентированно говорится о рисках спроса, если вторая волна COVID-19 станет реальностью. Виртуальная встреча на министерском уровне участников ОПЕК+ пройдет 19 августа, но заявления участников пока говорят о том, что никаких изменений к ранее принятому плану не ожидается.

В СМИ появилась информация, что в США республиканцы могут предложить демократам некоторые уступки по пакету экономической помощи, включая выделение $10 млрд почтовой службе США, которая сможет организовать процесс голосования по почте в условиях пандемии. С другой стороны, размер самого пакета может быть уменьшен, хотя демократы настаивают на его увеличении. На прошлой неделе 24 из 27 стран Евросоюза высказали свое решительное несогласие с американским давлением по газовому вопросу, что может говорить о постепенной смене европейской позиции по российским ограничениям, отмечает Кочетков.

По оценке аналитика Альфа-банка Джона Волша, на фоне внутриполитического кризиса в Белоруссии после проведения президентских выборов 9 августа инвесторы предпочитают уходить в защитные активы, главным образом, в акции технологических компаний и золотодобытчиков, поддержку которым оказывает возобновление роста цен на золото. Цены на нефть Brent держатся вблизи $45 за баррель, однако напряженность между США и Китаем и отсутствие прогресса по новому пакету финансовой помощи в США выступают сдерживающими факторами.

Российский рынок акций во вторник в целом двигался в боковике, инвесторы продолжают придерживаться защитных стратегий. Золото вновь превысило отметку $2000 за унцию, продолжая идти вверх одновременно с ценами на серебро (+0,8%). Курс доллара испытал давление на фоне слабой статистики по обрабатывающей промышленности и ипотечному рынку США. Рынки ждут публикации в среду протокола июльского заседания Федрезерва США - на рынке существует мнение, что средний ориентир по инфляции, который установит ФРС, приведет к тому, что инфляция в годовом исчислении некоторое время будет превышать уровень 2%.

События в Белоруссии остаются в центре внимания общественности всего мира, и не исключено, что массовые протесты и забастовки в этой стране могут негативно повлиять на отношение инвесторов и к России, в случае ее вовлеченности в этот конфликт, спровоцировав повышение премии за страновой риск для РФ. Однако пока Кремль занимает весьма осторожную позицию и, судя по всему, стремится избежать любых форм эскалации этого конфликта, отмечает Волш.

Аналитик Sberbank CIB Коул Эйксон также полагает, что инвесторы стараются учитывать в котировках активов возможные риски, связанные с продолжением протестов в Белоруссии и сообщениями о новых забастовках в разных частях страны. Президент Александр Лукашенко заявил, что открыт для политических реформ и перераспределения части полномочий, но не раньше, чем прекратятся протестные акции. Российские и восточноевропейские инвесторы продолжают внимательно следить за развитием ситуации.

Отрыв "Яндекса" от "Норникеля" в гонке за статус одного из наиболее "весомых" эмитентов в индексе MSCI Russia 10/40 увеличился до 3,5%. Котировки "Яндекса" в последние дни растут, поэтому попадание этой компании на четвертую строчку в индексе выглядит все более вероятным. MSCI, вероятно, проведет ребалансировку индекса MSCI Russia 10/40 с учетом итогов торговой сессии 19 августа, отмечает аналитик.

По оценке эксперта "БКС Брокер" Дмитрия Бабина, в отсутствие свежих драйверов роста некоторые инвесторы предпочитают сокращать "длинные" позиции или воздерживаются от новых покупок на фоне сразу нескольких рисков. Это и новые ограничения со стороны США в отношении китайских представителей IT-сектора, и угроза второй волны пандемии в Европе, которая уже вынудила власти региона вернуть часть ограничений. В то же время сверхмягкие монетарные условия, позитивная экономическая статистика и ожидания эффективной вакцины удерживают мировые рынки на достигнутых вершинах и могут способствовать их дальнейшему росту.

Кроме того, Трамп похвалил Китай за действия по выполнению торгового соглашения, а советник президента США по торговле заявил, что первая фаза торговой сделки все еще остается в стадии реализации, и Вашингтон даст Пекину больше времени для исполнения своих обязательств в рамках этого соглашения, отложив обсуждение данного процесса.

В конце торгов во вторник российские фондовые индикаторы резко снизились из-за мощного нисходящего импульса, произошедшего на глобальных площадках. Нефть также сдала часть позиций, отмечает Бабин.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, обстановка на нефтяном рынке в целом стабильна - инвесторы ждут заседания мониторингового комитета ОПЕК+ в среду и публикации еженедельных данных Минэнерго США по запасам сырья. Ослабление американского доллара сдерживает цены от более существенного падения.

Бумаги Qiwi (MOEX: QIWI) (+0,7%) пользовались спросом перед публикацией в среду окончательных финансовых результатов за II квартал 2020 года по МСФО. Во вторник стало известно о снятии запрета на открытие "коротких" позиций по акциям "Аэрофлота", что оказало давление на бумаги эмитента.

На биржах США во вторник сложился неоднозначный настрой. Индикатор S&P500 после обновления исторического максимума (3395 пунктов) перешел к нисходящей коррекции, в рамках которой ему в ближайшие дни важно будет остаться выше поддержки 3310 пунктов (средняя полоса Боллинджера дневного графика). Инвесторов порадовали квартальные результаты ритейлеров Walmart, Home Depot и Kohls, а также данные по рынку жилья США. Тем не менее покупатели у исторических максимумов уже не чувствуют прошлой уверенности, а отсутствие соглашения по экономическому стимулированию увеличивает неопределенность, отмечает аналитик.

Индексы Мосбиржи и РТС во вторник воздержались от обновления достигнутых накануне локальных пиков 3090 пунктов и 1336 пунктов соответственно, но также удерживались выше поддержек 3040 и 1310 пунктов. Краткосрочная техническая картина на данный момент может характеризоваться как коррекция, которая не представляет для "быков" особенной опасности до падения индексов ниже 3000 и 1275 пунктов соответственно.

В среду ОПЕК+ проведет заседание мониторингового комитета, Минэнерго США опубликует еженедельные данные по запасам, а ФРС - протоколы июльского заседания. Акции "Ростелекома" и TCS Group (MOEX: TCSG) последний день можно будет купить с дивидендами, а МТС, Qiwi и "Мечел" (MOEX: MTLR) опубликуют отчетности. В ближайшие сессии актуальными остаются риски фиксации прибыли в рамках коррекции, но покупатели в целом не спешат с закрытием позиций. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 3000-3100 пунктов, считает Кожухова.

Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%) на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между США и Китаем и неопределенности вокруг принятия нового пакета мер поддержки экономики США, вечером снизилась Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE просели на 0,3-0,8%), растет Америка (индекс S&P 500 прибавил 0,2%).

Министерство торговли США в понедельник объявило о новых мерах для ограничения доступа китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies к ключевым для ее работы компонентам. Кроме того, Минторг добавил 38 аффилированных с Huawei организаций в 21 стране в "черный список" компаний, которым запрещено экспортировать американские технологии организациям, не имеющим необходимой лицензии.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что может продолжить давление на другие китайские компании в Америке за счет включения в список, в частности, такого гиганта, как Alibaba.

В США во вторник вышла сильная статистика Минторга: число новостроек в США в июле выросло на 22,6% - до 1,496 млн в пересчете на годовые темпы, что является максимумом с февраля. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,3% с объявленного ранее уровня предыдущего месяца - до 1,21 млн, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке цены колебались вокруг отметки $45 за баррель. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $45,37 за баррель (без изменений и +1,3% в понедельник), сентябрьская цена WTI - $42,65 за баррель (-0,6% и +2,1% в понедельник).

На этой неделе трейдеры ожидают заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+, запланированного на 19 августа, пишет S&P Global Platts.

Уровень исполнения сделки странами ОПЕК в июле составил 95%, странами не-ОПЕК - 96%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными, которые рассмотрел в понедельник технический комитет ОПЕК+.

Таким образом, страны ОПЕК снизили добычу меньше, чем должны были по условиям сделки, на 300 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК - на 140 тыс. б/с.

Согласно ранее достигнутым договоренностям, страны, которые не исполняли сделку в течение мая-июля, должны компенсировать "недосдачу" в августе-сентябре.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+17,4% и +29,4% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+12,8% и +4,3% "префы"), ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания" (MOEX: TASB) (+7,7% и +7,4% "префы"), "Саратовэнерго" (MOEX: SARE) (+7% и +7,5% "префы"), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+3,3%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+3,1%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+2,6%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+2,5%).

Подешевели бумаги ПАО "Волгоградэнергосбыт" (MOEX: VGSB) (-7,1%), банка "Приморье" (MOEX: PRMB) (-6,6%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-6%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-3,3%).

Чистая прибыль En+ (MOEX: ENPL) (-1%) в I полугодии упала до $20 млн, FCF вырос на 43%, до $446 млн, сообщается в отчете компании.

Совет директоров En+ сохраняет осторожный подход к распределению прибыли на фоне пандемии, возобновление дивидендных выплат в 2020 году маловероятно, заявил председатель совета директоров группы лорд Баркер на телефонной конференции для инвесторов. Говорить о возможности выплаты в следующем году дивидендов по итогам 2020 года также преждевременно, добавил лорд Баркер.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 58,563 млрд рублей (из них 8,49 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 8,316 млрд рублей - на бумаги "Яндекса").