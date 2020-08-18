Рубль днем усилил рост к доллару и евро в рамках коррекции после падения накануне

Москва. 18 августа. Доллар и евро ускорили снижение на "Московской бирже" во вторник днем; рубль растет к бивалютной корзине в рамках коррекции после заметного снижения накануне, вызванного распродажами на рынке ОФЗ, в том числе, со стороны нерезидентов.

Курс доллара США составил 73,23 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 51 копейку ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,2 руб./EUR1, подешевев на 29,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) уменьшилась на 41,44 копейки - до 79,51 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 19 августа на 46,45 копейки, до 73,4321 руб./$1, и увеличил курс евро на 87,35 копейки, до 87,3401 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы роста к доллару и евро на дневных торгах, корректируясь вверх после заметной просадки по итогам понедельника. Поддержку рублю оказывает ожидание спроса на валюту в рамках налогового периода августа, при этом участники внутреннего рынка не особо обращают внимание на очередной виток напряженности между США и Китаем и слабеющую нефть.

Министерство торговли США в понедельник объявило о новых мерах для ограничения доступа китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies Co. к ключевым для ее работы компонентам.

Кроме того, Минторг добавил 38 аффилированных с Huawei организаций в 21 стране в "черный список" компаний, которым запрещено экспортировать американские технологии организациям, не имеющим необходимой лицензии.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что может продолжить давление на другие китайские компании в Америке за счет включения в список, в частности, такого гиганта, как Alibaba Group Holding Ltd. (SPB: BABA).

В минувшую пятницу Трамп подписал указ, направленный на то, чтобы задним числом признать недействительной покупку в 2017 году китайской компанией ByteDance приложения Musical.ly, которое впоследствии стало TikTok. Согласно указу, ByteDance должна в течение 90 дней продать или выделить бизнес TikTok в США и избавиться от записей данных американских пользователей приложения.

Тем временем с начала пандемии коронавирусной инфекции СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 мск вторника достигло 21 млн 881 тыс. 858 человек, увеличившись за сутки на 209 тыс. 672, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

"С уплаты страховых взносов в понедельник стартовал августовский налоговый период. Остатки ликвидности банков на корсчетах в ЦБ сократились после этого на 52,9 млрд рублей, а ставки МБК отреагировали на платежи незначительным ростом. На российском валютном рынке во вторник доллар и евро корректируются вниз после существенного роста накануне. Укреплению рубля способствуют в том числе преимущественно негативная динамика доллара на большинстве развивающихся рынков, ослабление индекса доллара (обновившего минимум с мая 2018 года) и, по всей видимости, подготовка к основным налоговым платежам экспортеров, для которых укрепление доллара и евро накануне предоставило хорошую возможность для продажи валютной выручки по привлекательному курсу", - начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Рубль укрепляется после ощутимого ослабления накануне и стоит около 73,2 руб./$1. Позиции российской валюты между тем остаются шаткими, снижающийся интерес глобальных инвесторов к российскому долговому рынку, а также сократившиеся интервенции Минфина остаются факторами давления на российскую валюту, что в сочетании с сезонным сокращением притока валюты по текущему счету создает потенциал для ослабления рубля во второй половине августа и сентябре. В течение дня динамика торгов в российском сегменте будет зависеть от аппетита глобальных инвесторов к риску", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Игроки отслеживают реакцию западных стран на риски возможного участия России в политическом кризисе в Белоруссии, где 9 августа прошли президентские выборы, обнародованные результаты которых вызвали массовые протесты по всей стране, продолжающиеся до сих пор. Действия белорусских властей против протестующих вызвали резкую критику, как в ЕС, так и в США.

В частности, Комитет по иностранным делам Палаты представителей американского Конгресса уже подверг критике заявление президента России Владимира Путина о готовности помочь Белоруссии.

"В то время, когда Кремль пытается подорвать суверенитет и независимость еще одной европейской страны, мы решительно осуждаем опрометчивое предложение президента России Владимира Путина оказать военную помощь режиму Лукашенко в Белоруссии", - говорится в совместном заявлении председателя комитета Элиота Энгела и старшего республиканца комитета Майкла Маккола.

Накануне в Европарламенте заявили, что не признают Александра Лукашенко президентом Белоруссии, и объявили его персоной нон грата в Евросоюзе.

"Мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Белоруссии и считаем его персоной нон грата в Европейском союзе. Мы присоединяемся к белорусскому народу в его требовании провести новые и свободные выборы под наблюдением независимых наблюдателей", - говорится в соответствующем заявлении, которое подписали лидеры пяти партий Европарламента.

"События в Белоруссии остаются в центре внимания общественности всего мира; мы не исключаем, что массовые протесты и забастовки, которые проходят по всей стране, могут негативно повлиять на отношение инвесторов и к России, в случае вовлеченности России в этот конфликт, спровоцировав повышение премии за страновой риск для России. Однако пока Кремль занимает весьма осторожную позицию и, судя по всему, стремится избежать любые формы эскалации этого конфликта", - подчеркивает аналитик Альфа-банка Джон Волш.

Цены на нефть эталонных марок снижаются во вторник на фоне неопределенности относительно нового пакета экономических стимулов в США и сохраняющейся напряженности в отношениях между Пекином и Вашингтоном.

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК во вторник уменьшилась на 0,24% - до $45,26 за баррель. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 1,3%.

Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на 0,58%, до $42,64 за баррель. По итогам предыдущих торгов стоимость этих контрактов выросла на 2,1%.

На этой неделе трейдеры ожидают заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+, запланированного на 19 августа, пишет S&P Global Platts.

Уровень исполнения сделки странами ОПЕК в июле составил 95%, странами не-ОПЕК - 96%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными, которые рассмотрел в понедельник технический комитет ОПЕК+.

Таким образом, страны ОПЕК снизили добычу меньше, чем должны были по условиям сделки, на 300 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК - на 140 тыс. б/с.

Согласно ранее достигнутым договоренностям, страны, которые не исполняли сделку в течение мая-июля, должны компенсировать "недосдачу" в августе-сентябре.

ЦБ РФ с 10 по 14 августа продавал валюту по 3,1 млрд рублей в день, следует из данных Банка России. На предыдущей неделе общий объем продажи валюты составил 28 млрд рублей.

Банк России во вторник, 18 августа, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 673,1 млрд рублей (при лимите 1,76 трлн рублей и спросе 1 трлн 673,1 млрд рублей) в среднем по ставке 4,2% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 11 августа, банки разместили 1,49 трлн рублей (при лимите 1,49 трлн рублей и спросе 1 трлн 524,8 млрд рублей) в среднем по ставке 4,17% годовых.

ЦБ РФ также провел доразмещение 34-го выпуска КОБР объемом 2 млрд 517 млн рублей. Средневзвешенная цена аукциона составила 100,0001% от номинала.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов слега повысились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Исключение составила ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок, которая осталась на прежнем уровне - 4,39% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" поднялась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 4,34% годовых. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 3 б.п. - до 4,49% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев выросли на 2 б.п. каждая - до 4,62% и 4,63% годовых.