Цены евробондов РФ во вторник скорректировались вверх после обвала накануне на возросших геополитических рисках

Москва. 18 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник умеренно скорректировались вверх после обвала накануне, произошедшего из-за возросших геополитических рисков в связи с нестабильной ситуацией в Белоруссии; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК не изменилась по отношению к закрытию 17 августа и составила 115,67% от номинала, что соответствует доходности 1,675% годовых (снижение на 0,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries также не изменилась за день, составив 102,29% от номинала (доходность снизилась на 0,5 базисного пункта и составила 0,145% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США не изменился, составив 153 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 172 базисных пункта по отношению к предыдущему закрытию, составив 145,56% от номинала (доходность снизилась на 8 пунктов - до 3,1% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 117 базисных пунктов, поднявшись до 140,13% от номинала (доходность снизилась на 6 пунктов и составила 3,07% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 7 базисных пунктов, до 115,88% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта, до 1,835% годовых), с погашением в 2023 году - на 6 базисных пунктов, до 111,27% от номинала (их доходность снизилась на 2 пункта и составила 1,13% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 155 базисных пунктов, подорожав до 140,44% от номинала (доходность снизилась на 7 пунктов и составила 3,035% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 22 базисных пункта - до 113,51% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта, до 2,12% годовых).

"После обвала котировок российских еврооблигаций, наблюдавшегося накануне, сегодня ситуация на рынке стабилизировалась, и даже виден некоторый ценовой отскок, прежде всего в "длинных" бумагах. Основной причиной падения были возросшие геополитические риски из-за обострившейся ситуации в Белоруссии после состоявшихся президентских выборов. Но поскольку пессимистичные прогнозы и опасения относительно возможного вмешательства России во внутрибелорусский конфликт пока не оправдались, то сегодня мы видим активизацию покупателей, что и привело к позитивному отскоку. В результате, после 3-4%-го падения самые "длинные" выпуски евробондов России сегодня прибавляют в цене порядка 1-1,5%. При этом на рынке видны реальные покупатели, а не только идет переоценка стоимости. Среди позитивных для рынка факторов можно также отметить отмену Минфином традиционных еженедельных аукционов по размещению ОФЗ из-за роста рыночных процентных ставок. Инвесторы позитивно восприняли посыл ведомства не оказывать дополнительное давление на рынок в условиях возросшей волатильности. Потенциал для дальнейшего восстановительного роста рынка к своим ценовым максимумам все еще остается, но для этого необходимо, чтобы геополитические риски ушли с повестки дня", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.