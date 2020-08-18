Рынок акций РФ утром подрос вслед за нефтью, в золотодобытчиках отмечается коррекция вниз

Москва. 18 августа. Рынок акций РФ утром подрос по индексам вслед за нефтью, тогда как внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы из-за сохраняющейся напряженности в отношениях между США и Китаем и неопределенности вокруг принятия нового пакета мер поддержки экономики США; в бумагах золотодобытчиков отмечается выборочная фиксация прибыли игроками.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3064,78 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1315,52 пункта (+0,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,5%.

Доллар стоит 73,42 рубля (-0,32 рубля), золото подорожало до $2014,1 за тройскую унцию (+0,8%).

Подорожали рублевые акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+2,2%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+1,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%).

Просели акции Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%).

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, несмотря на то, что встреча между США и КНР в выходные не состоялась, американская сторона достаточно благожелательно оценила усилия КНР по следованию торгового соглашения, а Reuters сообщил, что Китай планирует закупить большой объем нефти в США в августе-сентябре. Сегментированному спросу на активы развивающихся рынков способствуют неплохая конъюнктура товарных рынков (выросли цены на металлы, драгметаллы и нефть) и устойчивость сантимента на американском фондовом рынке.

Во вторник рынки переходят в состояние ожидания значимых новостных поводов. Из значимых событий - отчетности в США (результаты Walmart и Home Depot) и данные по разрешениям на строительство и число новостроек в США.

Индекс МосБиржи продолжает проторговывать середину диапазона 3000-3100 пунктов, но если нефть возобновит снижение, вероятен уход индекса в нижнюю часть диапазона, считает Локтюхов.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, накануне негативно на динамику рублевых активов повлияли события в Белоруссии, этот фактор во вторник может остаться актуальным, хотя рисков распространения пожара протестов на Россию нет никаких.

Продолжают дорожать бумаги золотодобывающих компаний за счет возобновления роста золота. Однако держателям бумаг стоит быть внимательными: пара евро/доллар находится у верхней границы диапазона сопротивления $1,18-1,19. Не исключено, что по паре может последовать откат вниз, что вполне может спровоцировать и прекращение роста золота.

Не смогли пробить сопротивление 242 рубля акции Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,04%, 237,4 рубля). При ухудшении внешнего фона или роста политических опасений откат бумаг от этого уровня может быть продолжен. Но потенциал роста Сбербанка в район 255 рублей сохраняется в ожидании высоких дивидендов.

Нефть Brent вряд ли далеко оторвется от отметки $45 за баррель. Какое-то оживление вероятно в среду после публикации традиционной статистики по запасам в США или новостей с планируемой встречи мониторингового комитета ОПЕК+. Рубль и дальше должен слабеть, никаких фундаментальных поводов для его роста нет. Поэтому покупки рубля как против доллара, так и против евро рекомендуется сопровождать очень короткими "стопами", считает Антонов.

Ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков также полагает, что внешний фон утром во вторник нельзя назвать позитивным. Динамика сырьевых валют развитых стран последнее время плохо коррелирует с валютами развивающихся стран. Сырьевые контракты преимущественно торгуются в "минусе", но потери эти незначительные. Вероятно, что отечественные индексы утром останутся вблизи значений закрытия торгов накануне. Рубль после бурного ослабления может отыграть часть потерь у американского доллара.

Не способствует оптимизму инвесторов отсутствие согласия в американском Конгрессе по новому пакету экономической помощи. Росту бумаг золотодобывающих компаний способствует новый подъем золота, которое опять превысило $2000 за тройскую унцию.

Президент США Дональд Трамп объявил очередной указ, ограничивающий доступ китайской Huawei к доступным на рынке микрочипам. Такими темпами Китай окажется в ситуации, когда будет проще отказаться от американского рынка вместе с американскими товарами. Впрочем, на фондовые индексы в Азии данная новость не произвела впечатление, так как инвесторы ожидают очередных вливаний ликвидности со стороны Народного банка Китая.

Влияние на нефть оказывает информация о том, что уровень дисциплины в рамках соглашения ОПЕК+ упал в июле до 95-97%, как об этом пишет Reuters. С августа в ОПЕК+ повышают производство, и есть риск того, что некоторые представители могут вновь нарушить свои обязательства, полагает Кочетков.

В США индексы в понедельник показали смешанную динамику в пределах 0,3-1%, при этом S&P 500 (+0,3%) вплотную приблизился к рекордному уровню закрытия, но вновь не сумел его преодолеть на фоне низкой активности участников рынка и сохраняющейся неопределенности вокруг нового пакета мер поддержки экономики США.

Как сообщили СМИ, переговоры между США и КНР на тему выполнения условий торговой сделки в формате видеоконференции, ожидавшиеся в субботу, 15 августа, были отложены на неопределенный срок.

Статданные, обнародованные в понедельник, показали, что индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в августе снизился до 3,7 пункта при прогнозах снижения до 15-17 пунктов с июльских 17,2 пункта.

Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%), "минусует" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE теряют 0,3-0,5%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне понедельника) на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между США и Китаем и неопределенности вокруг принятия нового пакета мер поддержки экономики США.

Министерство торговли США в понедельник объявило о новых мерах для ограничения доступа китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies к ключевым для ее работы компонентам. Кроме того, Минторг добавил 38 аффилированных с Huawei организаций в 21 стране в "черный список" компаний, которым запрещено экспортировать американские технологии организациям, не имеющим необходимой лицензии.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что может продолжить давление на другие китайские компании в Америке за счет включения в список, в частности, такого гиганта, как Alibaba.

Спикер Палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси заявила в воскресенье, что она отзывает законодателей с летних каникул на этой неделе для голосования за ранее подготовленный законопроект о защите почтового ведомства. В письме к конгрессменам-членам палаты Пелоси сообщила, что на голосование будет вынесен законопроект, запрещающий вносить любые изменения в услуги почтового ведомства, которые были введены с 1 января 2020 года.

Ее помощник сказал, что, вероятно, заседание может состояться в субботу текущей недели.

Эти новости оказали некоторую поддержку рынку, отмечает MarketWatch. Однако перспективы принятия дополнительной экономической помощи для поддержки американских работников и бизнеса остаются неопределенными, после того как переговоры и новом пакете стимулирующих мер зашли в тупик.

На нефтяном рынке цены вновь предприняли попытку роста, цена Brent находится на $0,4 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 17 августа. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $45,44 за баррель (+0,2% и +1,3% в понедельник), сентябрьская цена WTI - $42,89 за баррель (без изменений и +2,1% в понедельник).

На этой неделе трейдеры ожидают заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+, запланированного на 19 августа, пишет S&P Global Platts.

Уровень исполнения сделки странами ОПЕК в июле составил 95%, странами не-ОПЕК - 96%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными, которые рассмотрел в понедельник технический комитет ОПЕК+.

Таким образом, страны ОПЕК снизили добычу меньше, чем должны были по условиям сделки, на 300 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК - на 140 тыс. б/с.

Согласно ранее достигнутым договоренностям, страны, которые не исполняли сделку в течение мая-июля, должны компенсировать "недосдачу" в августе-сентябре.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+21,2% и +9,2% "префы"), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+7,7%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+6,4%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+3,8%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+2,7%).

Подешевели бумаги ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-6,4%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-1,7%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,771 млрд рублей (из них 1,689 млрд рублей пришлось на акции "Полюса" и 1,516 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).