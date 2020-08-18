.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром подрос вслед за нефтью, в золотодобытчиках отмечается коррекция вниз
.
ГЛАВНОЕ
Падение промпроизводства в РФ в июле замедлилось до 8%
В июле снижение промпроизводства в РФ, по данным Росстата, замедлилось до 8% после падения на 9,4% в июне. Июльское падение оказалось сильнее прогнозов экономистов, ожидавших снижение на 7,5%
 
ЦБ РФ ожидает поквартального роста ВВП и плавного ускорения годовой инфляции
ВВП РФ в третьем квартале 2020 года продемонстрирует сезонно очищенный рост ко второму кварталу, сообщил журналистам зампред Банка России Алексей Заботкин в кулуарах съезда ассоциации ACI Russia. "В третьем квартале квартал к кварталу рост ВВП...
 
Власти упростят доступ экспортеров к господдержке
Развитие собственного производства российской промышленности, как показывают последние инициативы правительства, будет поддерживаться по двум направлениям: через упрощение доступа экспортеров к господдержке и ужесточение контроля за импортерами,...
 
Кредиты наличными подешевели до исторического минимума
Эксперты Объединенного кредитного бюро (ОКБ) отметили тенденцию роста объемов, а также рекордно низкую полную стоимость кредита. По предварительным данным ОКБ, которые приводят "Ведомости", за первый месяц второго полугодия банки выдали 1,2 млн...
 
18 августа 2020 года 11:39

Рынок акций РФ утром подрос вслед за нефтью, в золотодобытчиках отмечается коррекция вниз

Москва. 18 августа. Рынок акций РФ утром подрос по индексам вслед за нефтью, тогда как внешние фондовые площадки подают смешанные сигналы из-за сохраняющейся напряженности в отношениях между США и Китаем и неопределенности вокруг принятия нового пакета мер поддержки экономики США; в бумагах золотодобытчиков отмечается выборочная фиксация прибыли игроками.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 3064,78 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1315,52 пункта (+0,5%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 1,5%.

Доллар стоит 73,42 рубля (-0,32 рубля), золото подорожало до $2014,1 за тройскую унцию (+0,8%).

Подорожали рублевые акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+2,2%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+1,5%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+1,5%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,9%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,9%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,4%).

Просели акции Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-1,1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,6%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,4%).

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, несмотря на то, что встреча между США и КНР в выходные не состоялась, американская сторона достаточно благожелательно оценила усилия КНР по следованию торгового соглашения, а Reuters сообщил, что Китай планирует закупить большой объем нефти в США в августе-сентябре. Сегментированному спросу на активы развивающихся рынков способствуют неплохая конъюнктура товарных рынков (выросли цены на металлы, драгметаллы и нефть) и устойчивость сантимента на американском фондовом рынке.

Во вторник рынки переходят в состояние ожидания значимых новостных поводов. Из значимых событий - отчетности в США (результаты Walmart и Home Depot) и данные по разрешениям на строительство и число новостроек в США.

Индекс МосБиржи продолжает проторговывать середину диапазона 3000-3100 пунктов, но если нефть возобновит снижение, вероятен уход индекса в нижнюю часть диапазона, считает Локтюхов.

По словам главного аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, накануне негативно на динамику рублевых активов повлияли события в Белоруссии, этот фактор во вторник может остаться актуальным, хотя рисков распространения пожара протестов на Россию нет никаких.

Продолжают дорожать бумаги золотодобывающих компаний за счет возобновления роста золота. Однако держателям бумаг стоит быть внимательными: пара евро/доллар находится у верхней границы диапазона сопротивления $1,18-1,19. Не исключено, что по паре может последовать откат вниз, что вполне может спровоцировать и прекращение роста золота.

Не смогли пробить сопротивление 242 рубля акции Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,04%, 237,4 рубля). При ухудшении внешнего фона или роста политических опасений откат бумаг от этого уровня может быть продолжен. Но потенциал роста Сбербанка в район 255 рублей сохраняется в ожидании высоких дивидендов.

Нефть Brent вряд ли далеко оторвется от отметки $45 за баррель. Какое-то оживление вероятно в среду после публикации традиционной статистики по запасам в США или новостей с планируемой встречи мониторингового комитета ОПЕК+. Рубль и дальше должен слабеть, никаких фундаментальных поводов для его роста нет. Поэтому покупки рубля как против доллара, так и против евро рекомендуется сопровождать очень короткими "стопами", считает Антонов.

Ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков также полагает, что внешний фон утром во вторник нельзя назвать позитивным. Динамика сырьевых валют развитых стран последнее время плохо коррелирует с валютами развивающихся стран. Сырьевые контракты преимущественно торгуются в "минусе", но потери эти незначительные. Вероятно, что отечественные индексы утром останутся вблизи значений закрытия торгов накануне. Рубль после бурного ослабления может отыграть часть потерь у американского доллара.

Не способствует оптимизму инвесторов отсутствие согласия в американском Конгрессе по новому пакету экономической помощи. Росту бумаг золотодобывающих компаний способствует новый подъем золота, которое опять превысило $2000 за тройскую унцию.

Президент США Дональд Трамп объявил очередной указ, ограничивающий доступ китайской Huawei к доступным на рынке микрочипам. Такими темпами Китай окажется в ситуации, когда будет проще отказаться от американского рынка вместе с американскими товарами. Впрочем, на фондовые индексы в Азии данная новость не произвела впечатление, так как инвесторы ожидают очередных вливаний ликвидности со стороны Народного банка Китая.

Влияние на нефть оказывает информация о том, что уровень дисциплины в рамках соглашения ОПЕК+ упал в июле до 95-97%, как об этом пишет Reuters. С августа в ОПЕК+ повышают производство, и есть риск того, что некоторые представители могут вновь нарушить свои обязательства, полагает Кочетков.

В США индексы в понедельник показали смешанную динамику в пределах 0,3-1%, при этом S&P 500 (+0,3%) вплотную приблизился к рекордному уровню закрытия, но вновь не сумел его преодолеть на фоне низкой активности участников рынка и сохраняющейся неопределенности вокруг нового пакета мер поддержки экономики США.

Как сообщили СМИ, переговоры между США и КНР на тему выполнения условий торговой сделки в формате видеоконференции, ожидавшиеся в субботу, 15 августа, были отложены на неопределенный срок.

Статданные, обнародованные в понедельник, показали, что индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в августе снизился до 3,7 пункта при прогнозах снижения до 15-17 пунктов с июльских 17,2 пункта.

Во вторник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,1%), "минусует" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE теряют 0,3-0,5%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 топчется на уровне понедельника) на фоне сохраняющейся напряженности в отношениях между США и Китаем и неопределенности вокруг принятия нового пакета мер поддержки экономики США.

Министерство торговли США в понедельник объявило о новых мерах для ограничения доступа китайской телекоммуникационной компании Huawei Technologies к ключевым для ее работы компонентам. Кроме того, Минторг добавил 38 аффилированных с Huawei организаций в 21 стране в "черный список" компаний, которым запрещено экспортировать американские технологии организациям, не имеющим необходимой лицензии.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что может продолжить давление на другие китайские компании в Америке за счет включения в список, в частности, такого гиганта, как Alibaba.

Спикер Палаты представителей Конгресса США демократ Нэнси Пелоси заявила в воскресенье, что она отзывает законодателей с летних каникул на этой неделе для голосования за ранее подготовленный законопроект о защите почтового ведомства. В письме к конгрессменам-членам палаты Пелоси сообщила, что на голосование будет вынесен законопроект, запрещающий вносить любые изменения в услуги почтового ведомства, которые были введены с 1 января 2020 года.

Ее помощник сказал, что, вероятно, заседание может состояться в субботу текущей недели.

Эти новости оказали некоторую поддержку рынку, отмечает MarketWatch. Однако перспективы принятия дополнительной экономической помощи для поддержки американских работников и бизнеса остаются неопределенными, после того как переговоры и новом пакете стимулирующих мер зашли в тупик.

На нефтяном рынке цены вновь предприняли попытку роста, цена Brent находится на $0,4 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 17 августа. Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $45,44 за баррель (+0,2% и +1,3% в понедельник), сентябрьская цена WTI - $42,89 за баррель (без изменений и +2,1% в понедельник).

На этой неделе трейдеры ожидают заседания министерского мониторингового комитета (JMMC) ОПЕК+, запланированного на 19 августа, пишет S&P Global Platts.

Уровень исполнения сделки странами ОПЕК в июле составил 95%, странами не-ОПЕК - 96%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными, которые рассмотрел в понедельник технический комитет ОПЕК+.

Таким образом, страны ОПЕК снизили добычу меньше, чем должны были по условиям сделки, на 300 тыс. б/с, а страны не-ОПЕК - на 140 тыс. б/с.

Согласно ранее достигнутым договоренностям, страны, которые не исполняли сделку в течение мая-июля, должны компенсировать "недосдачу" в августе-сентябре.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "ТНС Энерго Нижний Новгород" (MOEX: NNSB) (+21,2% и +9,2% "префы"), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+7,7%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+6,4%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+3,8%), ПАО "Дагестанская энергосбытовая компания" (MOEX: DASB) (+2,7%).

Подешевели бумаги ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-6,4%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-1,7%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-1,6%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 11,771 млрд рублей (из них 1,689 млрд рублей пришлось на акции "Полюса" и 1,516 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
18 августа 2020 года 19:39
Рубль вечером продолжает активно укрепляться к доллару, но растерял часть роста к евро вслед за их динамикой на Forex
Москва. 18 августа. Доллар заметно снижается, евро почти полностью отыграл потери первой половины дня на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине в рамках коррекции после заметного снижения накануне, вызванного распродажами на рынке ОФЗ, в том числе, со стороны нерезидентов.    читать дальше
.
18 августа 2020 года 19:28
Рынок акций РФ завершил торги консолидацией при смешанной динамике индексов
Москва. 18 августа. Рынок акций РФ завершил торги во вторник консолидацией при смешанной динамике blue chips и индексов на фоне разнополярных внешних сигналов из-за сохраняющейся напряженности в отношениях между США и Китаем и неопределенности вокруг принятия нового пакета мер поддержки экономики США.    читать дальше
.
18 августа 2020 года 18:46
Сейчас нет причин для развития уверенного восходящего или нисходящего тренда в ценах на нефть - "Фридом Финанс"
Нефть во вторник отступает вниз после скачка выше $45,5 за баррель, констатирует аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. "Мы пока не видим причин для развития уверенного восходящего или нисходящего тренда в ценах на энергоносители. Уже на следующей сессии нефть может снова оказаться в...    читать дальше
.
18 августа 2020 года 18:44
Цены евробондов РФ во вторник скорректировались вверх после обвала накануне на возросших геополитических рисках
Москва. 18 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник умеренно скорректировались вверх после обвала накануне, произошедшего из-за возросших геополитических рисков в связи с нестабильной ситуацией в Белоруссии; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
18 августа 2020 года 18:20
Избыточное предложение на рынке казначейских облигаций США может сохраняться еще несколько недель - Julius Baer
Избыточное предложение на рынке казначейских облигаций США может сохраняться еще несколько недель, считает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. "Мы рассматриваем повышение доходности по гособлигациям США на прошлой неделе как результат высокого...    читать дальше
.
18 августа 2020 года 17:53
Возможен рост котировок природного газа как в США, так и в Европе - Julius Baer
Аналитики Julius Baer видят возможности для роста котировок природного газа как в США, так и в Европе, сообщается в комментарии компании. Главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Норберт Рюкер отмечает, что за последние дни и недели котировки...    читать дальше
.
18 августа 2020 года 17:30
Разворот котировок Tesla вниз в ближайшие два месяца маловероятен - "Фридом Финанс"
Разворот котировок Tesla вниз в ближайшие два месяца маловероятен, так как потенциальные катализаторы роста пока перевешивают риски, говорится в комментарии "Фридом Финанс". Повышенный интерес инвесторов к Tesla в последние несколько торговых сессий вызван не только ожидаемым сплитом акций,...    читать дальше
.
18 августа 2020 года 16:54
EUR/RUB может продолжить рост - "ФИНАМ"
лияние ситуации в Белоруссии на динамику курса рубля на текущей неделе сохранится, отмечает аналитик "ФИНАМ" Анна Зайцева. Помимо этого, по ее мнению, важно будет проследить за публикацией в России данных по индексу цен производителей, безработице и розничным продажам за июль. На дневном графике...    читать дальше
.
18 августа 2020 года 16:12
"Велес Капитал" рекомендует сохранять длинные позиции в акциях "М.Видео"
Акции "М.Видео", с технической точки зрения, с апреля остаются в среднесрочном восходящем тренде, сила которого, согласно индикатору ADX, по-прежнему достаточно высока, отмечает аналитик "Велес Капитал" Елена Кожухова. "В краткосрочном периоде бумаги "застопорили" повышение, но в целом выглядят...    читать дальше
.
18 августа 2020 года 15:45
Рубль днем усилил рост к доллару и евро в рамках коррекции после падения накануне
Москва. 18 августа. Доллар и евро ускорили снижение на "Московской бирже" во вторник днем; рубль растет к бивалютной корзине в рамках коррекции после заметного снижения накануне, вызванного распродажами на рынке ОФЗ, в том числе, со стороны нерезидентов.    читать дальше
.
18 августа 2020 года 15:38
Ожидаемый в 2021г рост ВВП Украины на 6,5% повлечет выплаты по ВВП-варрантам - BofA
Bank of America (BofA) прогнозирует рост экономики Украины в 2021 году на 6,5%, что повлечет за собой выплаты по ВВП-варрантам в мае 2023 года. "Мы подтверждаем наш прогноз проседания реального ВВП Украины на 6,8% в 2020 году и его рост на 6,5% в 2021 году", - говорится в материалах...    читать дальше
.
18 августа 2020 года 15:14
Газпромбанк снизил оценку акций Интер РАО на 1,4%, сохранив рекомендацию "выше рынка"
Газпромбанк (MOEX: GZPR) понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Интер РАО" (MOEX: IRAO) с 7 рублей до 6,9 рубля за штуку, скорректировав модель оценки компании с учетом ее финансовых показателей за первое полугодие 2020 года по МСФО, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса...    читать дальше
.
18 августа 2020 года 14:46
Акции Pandora по-прежнему интересны для долгосрочных инвестиций - "Фридом Финанс"
Акции Pandora по-прежнему интересны для долгосрочных инвестиций, говорится в комментарии "Фридом Финанс". Акции Pandora на торгах 17 августа упали после сообщения самой компании о том, что в этом году она ожидает снижения продаж до 20%, несмотря на возобновление работы почти всех ее магазинов,...    читать дальше
.
18 августа 2020 года 14:17
Цель по индексу Мосбиржи на закрытие торгов вторника - 3050-3085 пунктов - "Фридом Финанс"
Несмотря на краткосрочные флуктуации цен в последние дни, основные информационные тенденции и технические тренды котировок существенно не изменились, отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин. "Шансы на продолжение роста в течение...    читать дальше
.
18 августа 2020 года 13:47
Вторая половина текущего года для рынка природного газа может быть довольно оптимистичной - "Открытие Брокер"
Вторая половина текущего года для рынка природного газа может быть довольно оптимистичной, считает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Спрос на газ с приходом осени и зимы растет, а в совокупности с падением производства будет снижать накопленные запасы и поддерживать...    читать дальше
.
Страница 1 из 5
.
1
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.