Сейчас нет причин для развития уверенного восходящего или нисходящего тренда в ценах на нефть - "Фридом Финанс"

Нефть во вторник отступает вниз после скачка выше $45,5 за баррель, констатирует аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. "Мы пока не видим причин для развития уверенного восходящего или нисходящего тренда в ценах на энергоносители. Уже на следующей сессии нефть может снова оказаться в диапазоне $45,5-46 либо опуститься ближе к $44, что не меняет общую нейтральную картину в ценах, сформировавшихся на конец лета", - пишет он в комментарии компании.