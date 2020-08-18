Избыточное предложение на рынке казначейских облигаций США может сохраняться еще несколько недель - Julius Baer

Избыточное предложение на рынке казначейских облигаций США может сохраняться еще несколько недель, считает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах.

"Мы рассматриваем повышение доходности по гособлигациям США на прошлой неделе как результат высокого предложения, удовлетворяющего ограниченный спрос, в частности, со стороны ФРС США", - пишет он в комментарии компании.

Министерство финансов США на прошлой неделе разместило на аукционе 3-летние и 10-летние облигации, а также 30-летние облигации на сумму 140 млрд долларов США. Предлагаемый объем был значительно выше, чем на недавних аукционах, но полностью соответствовал заявлению Министерства финансов от 3 августа о привлечении дополнительных 270 млрд долларов США в текущем квартале. Для достижения новой цели ежеквартального рефинансирования в 947 млрд долларов США Казначейству необходимо привлекать в среднем около 100 млрд долларов США в неделю. Принимая это во внимание, сумма аукциона на прошлой неделе не должна вызывать удивление, отмечает Алленшпах.

"Строго говоря, неудивительно, что ФРС США не вмешалась, чтобы удержать доходность облигаций на низком уровне. Еще 11 июня 2020 года регулятор объявил о возвращении к фиксированному графику ежемесячных закупок. За период с 14 июля 2020 года по 13 августа 2020 года Федрезерв выделил 80 млрд долларов США на покупки казначейских облигаций. В частности, с понедельника по среду было запланировано и осуществлено закупок на сумму 7,8 млрд долларов США. ФРС США закупила столько же, или даже больше, чем Министерство финансов США выпустило в марте и апреле. Сейчас мы далеки от этой рыночной модели спроса и предложения. Ни Совет управляющих Федрезерва, ни Федеральный резервный банк Нью-Йорка (как его агент) не указали на ускорение покупок сверх 80 млрд долларов США, запланированных на период, заканчивающийся 14 сентября. С другой стороны, если Министерство финансов США будет придерживаться своего плана рефинансирования, может последовать еще несколько недель избыточного предложения. Независимо от поступающих экономических новостей, это может приблизить доходность к прогнозному уровню наших экономистов на следующие 3 месяца в 0,95% для 10-летних облигаций", - обращает внимание специалист Julius Baer.