Возможен рост котировок природного газа как в США, так и в Европе - Julius Baer

Аналитики Julius Baer видят возможности для роста котировок природного газа как в США, так и в Европе, сообщается в комментарии компании.

Главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Норберт Рюкер отмечает, что за последние дни и недели котировки природного газа показали впечатляющий рост, и рынок стал обретать уверенность в улучшении фундаментальных показателей.

"Летняя жара, восстановление экономики и низкие цены, в целом стимулирующие спрос, являются ключевыми составляющими оптимизма. Мы придерживаемся "бычьих" взглядов и длинной позиции на фьючерсном рынке и видим больше возможностей для роста цен как в США, так и в Европе, поскольку некоторые факторы выглядят более устойчивыми. В частности, спад добычи сланцевых углеводородов сдерживает добычу природного газа, в то время как восстановление экономики и низкие цены стимулируют спрос, что в конечном итоге должно сократить объем предложения на рынке", - пишет он.