Разворот котировок Tesla вниз в ближайшие два месяца маловероятен - "Фридом Финанс"

Разворот котировок Tesla вниз в ближайшие два месяца маловероятен, так как потенциальные катализаторы роста пока перевешивают риски, говорится в комментарии "Фридом Финанс".

Повышенный интерес инвесторов к Tesla в последние несколько торговых сессий вызван не только ожидаемым сплитом акций, считает директор аналитического департамента Вадим Меркулов.

"Сплит не влияет на фундаментальную оценку стоимости компании, а вызывает лишь увеличение притока капитала от розничных инвесторов. Более важными причинами такого резкого взлета акций мы считаем ожидание инвестсообществом презентации Battery Day, которая пройдет 22 сентября. На этом мероприятии компания Илона Маска может представить улучшенные аккумуляторные батареи для автомобилей, которые позволят проезжать значительно большие расстояния без подзарядки. Могут быть анонсированы другие инициативы, сокращающие стоимость производства. Вокруг мероприятия много слухов и ожиданий, что увеличивает риск распродажи, если ожидания не оправдаются", - пишет он.

Другим катализатором роста акций, по мнению эксперта, выступает появление на машинах Tesla полноценной функции автопилота (Full Self Driving), успешная презентация которой может способствовать более интенсивному увеличению продаж автомобилей этой марки, чем прогнозируется участниками рынка.

"Мы считаем, что в ближайшие два месяца разворот котировок Tesla вниз маловероятен, так как потенциальные катализаторы роста пока перевешивают риски. Тем не менее, основываясь на прогнозировании денежных потоков, фундаментально обоснованной после сплита мы считаем цену акции около $220. Допускаем, что в случае успешного релиза функции автопилота и улучшенных аккумуляторов таргет будет пересмотрен вверх, - отмечает Меркулов. - Важно помнить, что профессиональные участники рынка придерживаются принципа "покупай на слухах - продавай на фактах", поэтому даже успешные презентации новых технологий компании могут вызвать волну распродаж в явно перекупленных бумагах Tesla".