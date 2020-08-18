Основное влияние на рубль в ближайшие дни продолжат оказывать геополитические факторы - Sberbank CIB

Основное влияние на рубль в ближайшие дни продолжат оказывать геополитические факторы, считают аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

"В ближайшие дни основное влияние на рубль продолжат оказывать геополитические факторы. Если ситуация будет достаточно спокойной, то поддержку рублю обеспечат экспортеры, которые будут продавать валюту в преддверии налоговых выплат в начале следующей недели. Курс рубля во вторник останется около 73,5 за доллар, а доллар может восстановиться до $1,185 за евро", - говорится в аналитических материалах Sberbank Investment Research.

Кроме того, эксперты считают, что во вторник цена Brent поднимется выше $45,6/барр. Поздно вечером в США выйдут еженедельные данные Американского института нефти (API) по товарным запасам нефти и нефтепродуктов. Если они оправдают ожидания, что спрос продолжает восстанавливаться, а запасы углеводородов снижаются благодаря ограниченному предложению, то баррель может подорожать до $46,3, отмечают они.

Доходность ОФЗ в понедельник выросла на 20-26 б.п. при невысоких оборотах (в основном из-за продаж со стороны иностранных инвесторов). По мнению специалистов Sberbank CIB, если ситуация в Белоруссии не обострится, то доходность ОФЗ во вторник может снизиться в пределах 5 б.п.