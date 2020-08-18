Инвесторы на российском рынке акций, вероятно, будут уходить из циклических активов в истории роста на этой неделе - Альфа-банк

Инвесторы на российском рынке акций, вероятно, будут уходить из циклических активов в истории роста на этой неделе, говорится в комментарии Альфа-банка.

Внешний новостной фон для российского рынка акций в целом неоднозначен, считают аналитики банка. В мире возникают новые вспышки Covid-19, и угроза второй волны пандемии пока не исчезла. На подъеме и геополитические риски - это и усиление напряженности в отношениях между США и Китаем, и, конечно, протесты в Беларуси. С другой стороны, рынки EM начали фиксировать чистый приток средств; фонды акций GEM получили 380 млн долларов чистых притоков.

"Мы ожидаем, что инвесторы в российские активы на этой неделе будут ориентироваться на защитные истории (PLZL, POLY, POG) и компании технологического сектора (YNDX, MAIL, QIWI). В целом мы ожидаем уход инвесторов из циклических отраслей в истории роста. Хорошие перспективы при текущей конъюнктуре рынка у бумаг TCS, MBT и RTMK. Мы ожидаем фиксации прибыли по бумагам горнодобывающих и сталелитейных компаний после их недавнего роста. Динамика ритейлеров оказалась весьма слабой на прошлой неделе, тем не менее, комментарии менеджмента X5 по поводу трендов роста продаж в 3К20 и перспектив рентабельности на 2П20 оставили у нас весьма положительное впечатление о состоянии розничного сектора в 3К20", - пишут специалисты Альфа-банка.