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Главная / Мнения аналитиков / Цены на Brent сохранятся в рамках текущего диапазона $43-46/барр. - Альфа-банк
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18 августа 2020 года 12:11
Цены на Brent сохранятся в рамках текущего диапазона $43-46/барр. - Альфа-банк
Аналитики Альфа-банка считают, что цены на нефть марки Brent сохранятся в рамках текущего диапазона $43-46/барр в краткосрочной перспективе, сообщается в их комментарии. Регулярные ежемесячные встречи OPEC+ пройдут во вторник и в среду. "Мы ожидаем, что участники обсудят соблюдение квот по добыче и график компенсаторного снижения добычи странами, не выполнившими требования, тогда как дополнительные объемы в результате смягчения квот по добыче в августе уже должны были появиться на рынке. Согласно условиям соглашения OPEC+, с 1 августа совокупная добыча нефти странами OPEC+ увеличиться на 1,9 млн барр./сутки, что предполагает сокращение на 7,7 млн барр./сутки с августа", - отмечают специалисты банка.
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18 августа 2020 года 19:39
Рубль вечером продолжает активно укрепляться к доллару, но растерял часть роста к евро вслед за их динамикой на Forex
Москва. 18 августа. Доллар заметно снижается, евро почти полностью отыграл потери первой половины дня на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль укрепляется к бивалютной корзине в рамках коррекции после заметного снижения накануне, вызванного распродажами на рынке ОФЗ, в том числе, со стороны нерезидентов. читать дальше
.18 августа 2020 года 19:28
Москва. 18 августа. Рынок акций РФ завершил торги во вторник консолидацией при смешанной динамике blue chips и индексов на фоне разнополярных внешних сигналов из-за сохраняющейся напряженности в отношениях между США и Китаем и неопределенности вокруг принятия нового пакета мер поддержки экономики США. читать дальше
.18 августа 2020 года 18:46
Сейчас нет причин для развития уверенного восходящего или нисходящего тренда в ценах на нефть - "Фридом Финанс"
Нефть во вторник отступает вниз после скачка выше $45,5 за баррель, констатирует аналитик "Фридом Финанс" Валерий Емельянов. "Мы пока не видим причин для развития уверенного восходящего или нисходящего тренда в ценах на энергоносители. Уже на следующей сессии нефть может снова оказаться в... читать дальше
.18 августа 2020 года 18:44
Цены евробондов РФ во вторник скорректировались вверх после обвала накануне на возросших геополитических рисках
Москва. 18 августа. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник умеренно скорректировались вверх после обвала накануне, произошедшего из-за возросших геополитических рисков в связи с нестабильной ситуацией в Белоруссии; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.18 августа 2020 года 18:20
Избыточное предложение на рынке казначейских облигаций США может сохраняться еще несколько недель - Julius Baer
Избыточное предложение на рынке казначейских облигаций США может сохраняться еще несколько недель, считает руководитель отдела исследований долговых инструментов Julius Baer Маркус Алленшпах. "Мы рассматриваем повышение доходности по гособлигациям США на прошлой неделе как результат высокого... читать дальше
.18 августа 2020 года 17:53
Аналитики Julius Baer видят возможности для роста котировок природного газа как в США, так и в Европе, сообщается в комментарии компании. Главный макроэкономист и руководитель направления перспективных исследований Next Generation Норберт Рюкер отмечает, что за последние дни и недели котировки... читать дальше
.18 августа 2020 года 17:30
Разворот котировок Tesla вниз в ближайшие два месяца маловероятен, так как потенциальные катализаторы роста пока перевешивают риски, говорится в комментарии "Фридом Финанс". Повышенный интерес инвесторов к Tesla в последние несколько торговых сессий вызван не только ожидаемым сплитом акций,... читать дальше
.18 августа 2020 года 16:54
лияние ситуации в Белоруссии на динамику курса рубля на текущей неделе сохранится, отмечает аналитик "ФИНАМ" Анна Зайцева. Помимо этого, по ее мнению, важно будет проследить за публикацией в России данных по индексу цен производителей, безработице и розничным продажам за июль. На дневном графике... читать дальше
.18 августа 2020 года 16:12
Акции "М.Видео", с технической точки зрения, с апреля остаются в среднесрочном восходящем тренде, сила которого, согласно индикатору ADX, по-прежнему достаточно высока, отмечает аналитик "Велес Капитал" Елена Кожухова. "В краткосрочном периоде бумаги "застопорили" повышение, но в целом выглядят... читать дальше
.18 августа 2020 года 15:45
Москва. 18 августа. Доллар и евро ускорили снижение на "Московской бирже" во вторник днем; рубль растет к бивалютной корзине в рамках коррекции после заметного снижения накануне, вызванного распродажами на рынке ОФЗ, в том числе, со стороны нерезидентов. читать дальше
.18 августа 2020 года 15:38
Bank of America (BofA) прогнозирует рост экономики Украины в 2021 году на 6,5%, что повлечет за собой выплаты по ВВП-варрантам в мае 2023 года. "Мы подтверждаем наш прогноз проседания реального ВВП Украины на 6,8% в 2020 году и его рост на 6,5% в 2021 году", - говорится в материалах... читать дальше
.18 августа 2020 года 15:14
Газпромбанк (MOEX: GZPR) понизил прогнозную стоимость акций ПАО "Интер РАО" (MOEX: IRAO) с 7 рублей до 6,9 рубля за штуку, скорректировав модель оценки компании с учетом ее финансовых показателей за первое полугодие 2020 года по МСФО, сообщается в обзоре аналитиков банка Игоря Гончарова и Дениса... читать дальше
.18 августа 2020 года 14:46
Акции Pandora по-прежнему интересны для долгосрочных инвестиций, говорится в комментарии "Фридом Финанс". Акции Pandora на торгах 17 августа упали после сообщения самой компании о том, что в этом году она ожидает снижения продаж до 20%, несмотря на возобновление работы почти всех ее магазинов,... читать дальше
.18 августа 2020 года 14:17
Несмотря на краткосрочные флуктуации цен в последние дни, основные информационные тенденции и технические тренды котировок существенно не изменились, отмечает аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Александр Осин. "Шансы на продолжение роста в течение... читать дальше
.18 августа 2020 года 13:47
Вторая половина текущего года для рынка природного газа может быть довольно оптимистичной - "Открытие Брокер"
Вторая половина текущего года для рынка природного газа может быть довольно оптимистичной, считает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева. Спрос на газ с приходом осени и зимы растет, а в совокупности с падением производства будет снижать накопленные запасы и поддерживать... читать дальше
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