Цены на Brent сохранятся в рамках текущего диапазона $43-46/барр. - Альфа-банк

Аналитики Альфа-банка считают, что цены на нефть марки Brent сохранятся в рамках текущего диапазона $43-46/барр в краткосрочной перспективе, сообщается в их комментарии.

Регулярные ежемесячные встречи OPEC+ пройдут во вторник и в среду. "Мы ожидаем, что участники обсудят соблюдение квот по добыче и график компенсаторного снижения добычи странами, не выполнившими требования, тогда как дополнительные объемы в результате смягчения квот по добыче в августе уже должны были появиться на рынке. Согласно условиям соглашения OPEC+, с 1 августа совокупная добыча нефти странами OPEC+ увеличиться на 1,9 млн барр./сутки, что предполагает сокращение на 7,7 млн барр./сутки с августа", - отмечают специалисты банка.