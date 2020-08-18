Рост доходностей российских евробондов может продолжиться - Промсвязьбанк

Российские евробонды в понедельник выглядели "хуже рынка", констатируют аналитики Промсвязьбанка – доходность 10-летки прибавила 11 б.п. (2,45% годовых) наравне с Турцией (+11 б.п. – до 7,12%) при росте доходностей по другим бенчмаркам ЕМ на уровне 2-5 б.п. Кредитный спрэд по российскому бенчмарку расширился на 13 б.п. – до 176 б.п., возвращаясь к своему историческому равновесному спрэду (180-200 б.п.). В этом ключе российские евробонды пока не выглядят перепроданными, в результате чего рост доходностей может продолжиться, говорится в обзоре банка.